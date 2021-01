Kiel

"Die Menschen wollen und werden zu uns nach Schleswig-Holstein reisen, sobald es wieder möglich ist", sagt Bettina Bunge, Geschäftsführerin der Tourismusagentur Schleswig-Holstein.

Sie erwartet, dass schnell und unkompliziert erreichbare Orte zunächst bevorzugt werden, "um bei Bedarf auch schnell wieder nach Hause zurück fahren zu können". Sicherheit werde bei Reisen eine große Rolle spielen, so Bunge.

Obwohl die meisten bereits wissen, wann sie ihren Jahresurlaub nehmen können, ringen sich längst nicht alle dazu durch, sich jetzt zu entscheiden. Das liegt offenbar an den Unsicherheiten der Corona-Pandemie, denn sonst ist die Nachfrage Anfang des Jahres höher.

Buchungen : Kiel, Eckernförde und Lübecker Bucht verlieren, Grömitz erreicht Vorjahresniveau

"Zurzeit warten die Menschen in der Mehrzahl ab, wie sich die Lage entwickelt, die Buchungslage ist in vielen Regionen und Orten im Land noch verhalten. Andere Gäste halten ihre bereits frühzeitig erfolgte Buchung für das kommende Frühjahr beziehungsweise den Sommer derzeit aufrecht, um nicht später bei erwartbar großer Nachfrage keine Unterkunft mehr zu bekommen", so Bunge.

An der Ostsee zeichnet sich ein weitgehend einheitliches Bild. In Kiel liegen die Buchungen derzeit bei 31 Prozent vom Niveau zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres. "Dabei liegt die Vermittlung von Privatunterkünften 53 Prozent unter dem Vorjahr", teilt die Tourismusagentur mit.

Auch Eckernförde kommt nicht besser weg. "Hier melden die Touristiker etwa ein Drittel der normalen Buchungsanfragen. Die Menschen warten ab."

In Grömitz hingegen liegt das Buchungsverhalten für die Sommerferien laut Agentur auf Vorjahresniveau. "Für den Reisezeitraum davor, also Ostern, Pfingsten und den Juni sind die Anfragen sehr zurückhaltend und es kommt nur vereinzelt zu Buchungen."

Buchungslage an der Nordsee besser als an der Ostsee

Im Bereich der Tourismusagentur Lübecker Bucht erreicht die Zahl der Buchungen nur ein Drittel im Vergleich zum Vorjahr. Vor Ort sei man mit dem Blick auf die Gesamtzahlen in der Zentralen Zimmervermittlung vorsichtig optimistisch. Es gebe nicht mehr Stornierungen als sonst auch.

Eine Besonderheit gibt es im Tourismusgebiet Grünes Binnenland, wo das Radfahren offenbar beliebt ist. Dort "gibt es täglich Buchungen, sowohl für Radreisen auf den Radfernwegen als auch für das Angebot 'Urlaub+'", das sind geführte Radreisen über fünf Tage rund um Flensburg, in der Flusslandschaft Eider-Treene-Sorge und zwischen Schlei und Nord-Ostsee-Kanal.

Dafür laufen die Buchungen sehr gut an, sagen die Touristiker vom Grünen Binnenland. Etwas weiter westlich an der Nordsee sieht es zum Teil besser aus als an der Ostsee.

"Sankt-Peter-Ording verzeichnet einen Buchungszuwachs. Gerade die Monate Mai bis August 2021 haben schon deutlich bessere Buchungszahlen als im Vorjahr", teilt die Tourismusagentur mit.

Gäste wollen flexible Stornierungsbedingungen

Der größte Zuwachs werde bei Ferienwohnungen gesehen. "Besonders gut werden Objekte mit flexiblen Stornierungsbedingungen gebucht."

Auch in Husum erkundigten Gäste sich häufig explizit nach den Stornierungsbedingungen. Die Zahl der Buchungen liege für 2021 etwa auf Vorjahresniveau, zumindest bei den durch die Zimmervermittlung der Tourismus und Stadtmarketing Husum GmbH vermittelten Objekte.

Der Eindruck vor Ort laut Tourismusagentur: "Die einen Gäste möchten lieber abwarten, um sich ein Hin und Her von Buchung, Umbuchung und Stornierung zu ersparen. Andere möchten schnell ihren Urlaub an der Nordseeküste buchen, bevor der große Ansturm nach einer Verbesserung der Infektionszahlen und damit in Aussicht stehenden Lockerungen beginnt."