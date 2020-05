Die schönsten Radtouren rund um Kiel

Kiel

Eine gemütliche Tour nach Feierabend oder sportlich auf dem Rennrad: Rund ein Drittel aller Deutschen fahren einer Studie zufolge in ihrer Freizeit mindestens einmal im Monat Fahrrad. Schleswig-Holstein ist mit seiner relativ flachen Landschaft ideal für alle, die bisher eher selten auf dem Drahtesel saßen und es im Urlaub 2020 endlich für dich entdecken möchten. Aber auch sportlich-ambitionierte Radfahrer kommen bei anspruchsvollen Touren auf ihre Kosten - und können ordentlich in die Pedale treten.

Laut einer Erhebung der App Strava aus dem Jahr 2018 sind norddeutsche Radfahrer im Vergleich mit anderen Bundesländern schnell unterwegs: Nutzer aus Schleswig-Holstein landeten mit durchschnittlich 23,62 Kilometern pro Stunde auf Platz 3, hinter Brandenburg und Bremen. Und das trotz steifer Brise an der Küste.

Tausende Kilometer Radwege in Schleswig-Holstein

Auf einer Länge von rund 2600 Kilometern sind Radwege in Schleswig-Holstein touristisch ausgeschildert. Perfekt für einen schönen Urlaub in Schleswig-Holstein! Aber auch abseits dieser gut markierten Pfade kann man auf dem Fahrrad viel entdecken. Wir präsentieren die schönsten Touren rund um Kiel in interaktiven Karten.

Interaktive Karten: Die schönsten Radstrecken rund um Kiel

Schwentinetour

Diese Strecke führt entlang des Schwentineufers zum Raisdorfer Tierpark. Unterwegs kommt man an der Rastorfer Mühle und der Oppendorfer Mühle vorbei. Mit einer moderaten Länge von rund 22 Kilometern ist die Strecke besonders für Familien mit Kindern geeignet.

Auf den Spuren von Kommissar Borowski

Sind Sie ein Fan des Kieler Tatorts? Dann haben wir genau die richtige Strecke für Sie: Eine Radtour entlang einiger Drehorte des Kieler Krimis. Über die Hörnbrücke (Schauplatz in der Episode "Macht der Angst") und die Arkonastraße (Sitz des Polizeipräsidiums) geht es zum Tiessenkai ("Väter"), weiter zur Lindenau-Werft ("Schichtwechsel") und wieder zurück über Drachenbahn ("Borowski und die einsamen Herzen") in Richtung Kieler Innenstadt. Eine detaillierte Beschreibung der rund 44 Kilometer langen Strecke liefern auch Faltbroschüren in der Tourismusinformation Kiel.

Ausfahrt nach Strande

Eine gemütliche Strecke entlang einiger schmucker Gutshäuser. Die Route führt unter anderem durch Altenholz, Dänischenhagen, bis nach Strande und zurück über Schilksee und Pries. Wer auf den rund 24 Kilometern hungrig wird, kann ab dem 18. Mai 2020 auch wieder in einem der zahlreichen Restaurants einkehren.

Am Kanal nach Rendsburg

Zugegeben: Für diese Strecke braucht es ordentlich Kondition. Der Weg nach Rendsburg entlang des Nord-Ostsee-Kanals ist rund 50 Kilometer lang. Wer die Strecke zurück am Abend auch mit dem Rad zurücklegen möchte, kommt so auf gut 100 Kilometer und etwa sieben Stunden Fahrzeit. Weniger Ambitionierte können aber auch mit dem Zug von Rendsburg zurück nach Kiel fahren. Dafür benötigen Fahrgäste im Regionalverkehr eine Fahrradkarte, die man am Bahn-Automaten kaufen kann.

Von Kiel zum Westensee

Startpunkt dieser Tour ist der Kieler Hauptbahnhof. Von dort aus geht es über das südliche Stadtgebiet ins Viehburger Gehölz, vorbei am Fernsehturm durch das Eidertal bis zum Westensee. Im Sommer kann man sich dort mit einem Sprung ins Wasser erfrischen. Die rund 50 Kilometer weisen insgesamt knapp 380 Höhenmeter auf. Mit einigen Pausen ist das aber auch für entspannte Radfahrer zu schaffen.

Hoch hinaus mit dem Mountainbike

854 Höhenmeter auf knapp 100 Kilometern: Auch in Schleswig-Holstein kommen Berg- und Talfahrer auf ihre Kosten. Diese Strecke führt von Laboe entlang des Fördewanderwegs nach Kiel, dann zum Nord-Ostsee-Kanal und von dort aus zum Westensee. Hier folgt ein strammer Anstieg auf den immerhin 88 Meter hohen Tüteberg, bevor es über einen Abstecher an der Schwentine erneut nach Laboe geht. Da die Strecke über teilweise schmale, wenig ausgebaute Wege - sogenannte Trails - führt, ist ein Mountainbike empfohlen.

Von Eckernförde nach Kiel

Diese Strecke kennen viele Pendler aus dem Auto oder der Bahn. Es lohnt sich aber, die knapp 50 Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen und dabei auf wenig befahrene Wege zurückzugreifen. Start ist der Eckernförder Hafen, von dort aus führt die Route durch Wälder und Dörfer weiter über Surendorf und den Bülker Leuchtturm in die Landeshauptstadt Kiel.

Am Kieler Ostufer zum Strand

Perfekt für die wärmeren Tage ist diese rund 50 Kilometer lange Tour am Ostufer. Zwischen Heikendorf und Heidkate geht es fast durchgängig am Wasser entlang. Zahlreiche Strände laden unterwegs zu einer Pause oder einem Bad in der Ostsee ein. Zurück führt der Weg über ruhige Landstraßen im Landesinneren.

Von Kiel nach Friedrichstadt

Friedrichstadt wird aufgrund seiner vielen Grachten auch das "Klein Amsterdam" Schleswig-Holsteins genannt. Die rund 2500 Einwohner zählende Gemeinde hat sich in den vergangenen Jahren zu einem beliebten Ausflugsziel entwickelt. Von Kiel aus lässt sich die Strecke von rund 90 Kilometern auch mit dem Fahrrad bewerkstelligen. In Rendsburg bieten unterwegs zahlreiche Restaurants ab dem 18. Mai 2020 die Möglichkeit zur Einkehr. Zurück fährt auch die Bahn mit Zwischenstopp in Husum.

Für einen Fahrradurlaub: Der Ostseeküstenradweg

Sie haben mindestens eine Woche Urlaub und möchten die Zeit gerne in Schleswig-Holstein und an der frischen Luft verbringen? Wie wäre es mit dem Ostseeküstenradweg? Er führt über rund 440 Kilometer von Flensburg bis zur Landesgrenze hinter Lübeck - und von dort aus weiter nach Mecklenburg-Vorpommern. Immer an der Ostsee entlang, auch Kiel ist ein möglicher Zwischenstopp.

