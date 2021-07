Osdorf

Maya Seyer liegt die Gesundheit von Vierbeinern am Herzen. Die 40-Jährige ist Dozentin an der Paracelsus Schule in Kiel. Dort bildet sie Tierheilpraktiker aus. Privat ist sie natürlich auch Tierhalterin, neben Hund Karlchen (Karl-Otto) leben noch die Pferde Romeo und Casanova, die Ponies Pübbi und Strolch sowie die Katzen Ernie und Bert sowie Graffy, Sunny und Hannes bei ihr und Ehemann Jens. Seit zehn Jahren ist sie als Tierheilpraktikerin aktiv und gibt wichtige Tipps für die Erstversorgung eines Hundes im Urlaub.

Frau Seyer, wenn sich ein Hund im Urlaub verletzt, können Halter dem Tier oft selbst helfen oder zumindest wichtige Schritte einleiten. Was gehört für Sie in eine Hunde-Reiseapotheke? Und was finden wir in Ihrem Auto, wenn Sie mit Karlchen auf Tour gehen?

Maya Seyer: Ich habe immer einen Verbandskasten – speziell für Tiere – dabei und eine kleine homöopathische Taschenapotheke. Darin befindet sich Arnica, einzusetzen bei jeglicher Art von Quetschungen oder Stößen. So etwas passiert schnell, wenn der Hund in die Autotür oder im Hotel in eine Tür kommt oder sich beim Treppenlaufen stößt. Aconitum hilft gegen jegliche Art von Schockzuständen und Belladonna bei Sonnenstich. Nux Vomica gehört für mich ebenfalls eingepackt, eine echte Hilfe gegen Durchfall und Erbrechen. Dia-Tab Tabletten kann man für Durchfall mitnehmen. Ebenso Kühlpacks zum „Knicken“, aber auch Wasserflaschen und Handtücher sind dabei.

Erste Hilfe ist auch bei Tieren wichtig

Auf unbekanntem Terrain können sich Hunde leichter verletzen oder krank werden. Was sollte ein Tierhalter für den Notfall beherrschen?

Auch für den Hund gibt es die stabile Seitenlage, Herzdruckmassage und Mund-zu-Nase-Beatmung. Das sollte man sich als Tierhalter einmal angeschaut haben. Das Abbinden und die Erstversorgung von schwereren Verletzungen gehören zum Einmaleins eines guten Tierhalters.

Frau Seyer, bei welchen Verletzungen sollte man lieber professionelle Hilfe aufsuchen?

Das ist nicht viel anders als beim Menschen. Die notwendige Erstversorgung sollte geleistet werden, aber dann bitte immer den Tierarzt kontaktieren. Es ist im Zweifel immer besser, sich bei Verletzungen in einer Praxis abzusichern. Um den Urlaub unbeschwert genießen zu können, sollte man sich vorab über Kliniken in der Nähe informieren. Dann ist es (im hoffentlich nicht auftretenden Ernstfall) nicht mit Stress verbunden, einen Arzt zu finden.

Pfotenverband darf nicht scheuern

Ballen und Pfotenverletzungen treten sehr häufig auf. Was ist beim Anlegen eines Druckverbandes zu beachten?

Der Verband sollte nach Möglichkeit immer von einem Tierarzt angelegt werden. Wenn man ihn als Erstversorgung selber macht, sollte man die Stelle vorher reinigen und den Verband so anlegen, dass er auf keinen Fall schnürt. Dafür kann man während des Verbindens einen Finger mit in den Verband halten. Die Stretchverbände dürfen auf keinen Fall auf Zug gebracht, zudem muss unbedingt auf eine ausreichende Polsterung zwischen den Zehen und der Wolfskralle geachtet werden, damit es keine Scheuerstellen gibt.

Was müssen Tierhalter beachten, wenn sie den Hund mit an den Strand nehmen?

Hitze ist gefährlich. Wichtig ist, den Vierbeiner niemals von oben zu kühlen, sondern ihn immer auf kalte Tücher zu legen. Für lange Strandbesuche sollte man seinem Hund eine Strandmuschel zur Verfügung stellen, damit er ein schattiges Plätzchen hat. Dann kann auch er die Seeluft genießen.