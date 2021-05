Kiel

Auf dem Herd brät Chefkoch Punit Gahlot Kalbsfleischwürfel für ein Gulasch an, sein Kollege Axel Lehnig schneidet Champignons. Ein paar Meter weiter kleidet Kai-Uwe Meyer eine Backform mit Mürbeteig aus. Nach Monaten Corona-Zwangspause bleibt die Küche im Kieler Restaurant Längengrad endlich nicht mehr kalt. Die letzten Vorbereitungen vor der Öffnung laufen.

Ab 17. Mai dürfen Gastronomen in Schleswig-Holstein wieder drinnen Gäste empfangen. „Wir haben etwa vier Tage gebraucht, um die Küche hochzufahren“, erzählt Geschäftsführer Michael Covato. Nach über einem halben Jahr Stillstand mussten alle Geräte durchgecheckt werden, die Kühlhäuser wieder aufgefüllt werden und Soßen neu angesetzt werden.

„Wir haben im Gastraum alles entstaubt“, sagt Covato. Er könne es kaum erwarten, endlich wieder Gäste zu empfangen. Auf dem Tisch liegen ein paar frische Aufkleber für den Boden mit Laufwegen und Hinweisen zum Abstandhalten, die er noch anbringen will.

Im Aufzug hängt ein Schild mit QR-Code zum Einchecken in der Luca-App. Am Eingang wird ein Mitarbeiter die Gäste in Empfang nehmen und ihre Testnachweise überprüfen. Denn innerhalb geschlossener Räume dürfen nur negativ auf Corona getestete Personen, vollständig Geimpfte und Genesene bewirtet werden.

Gastronom gespannt, wie Gäste auf Auflagen reagieren

Die Karte hat das Längengrad etwas verkleinert, den Dienstplan hat Covato zum Start möglichst personalsparend aufgestellt. „Wir sehen das als Chance, langsam wieder ans Laufen zu kommen und werden in der ersten Woche beobachten, wie die Akzeptanz der Gäste ist“, so Covato.

In der Modellregion Eckernförde hätten Gastronomen die Erfahrung gemacht, dass es etwa zehn Tage dauerte, bis neben Touristen auch getestete Einheimische zum Essen kamen. Er glaubt aber, dass die Leute das in Kauf nehmen, um ein Stück Normalität zurückzubekommen.

Spannend werde, wie das Mittagsgeschäft anläuft. „Das könnte mühsam werden.“ Laut Landesverordnung dürfen im Innenbereich maximal fünf Personen aus zwei Haushalten zusammensitzen. Auf der Terrasse können sich bis zu zehn Menschen treffen. Bei der aktuellen Wetterlage verspricht sich Covato davon aber noch wenig. „Wir haben hier oben immer Wind, die Außengastronomie kommt erst bei höheren Temperaturen richtig in Gang.“

Nicht alle Wirte sehen eine Perspektive

Nicht alle Gastronomen machen direkt wieder auf, manche haben mehr Vorlaufzeit eingeplant und gehen erst Mitte der Woche oder am Sonnabend an den Start. Andere wollen erst einmal abwarten, weil sie Sorge haben, dass sich eine Öffnung unter den Corona-Auflagen nicht rechnet. Sie habe lange mit sich gehadert, erzählt Birgit Fasel vom Schnitzelhaus Zass.

„Ich kann mir einfach schwer vorstellen, dass die Leute extra zum Test gehen, um abends bei mir Schnitzel mit Bratkartoffeln zu essen. Vollständig Geimpfte und Genesene gibt es ja noch gar nicht so viele“, sagt die Wirtin. Ihre Terrasse sei bei der aktuellen Wetterlage kein Garant für viele Gäste.

Es müssten aber schon genügend Gerichte verkauft werden, damit sie ihr Personal aus der Kurzarbeit holen kann und sie wirtschaftlich über die Runden kommt. „Ich weiß nicht, wie die Politik sich das vorstellt.“

Hotels freuen sich auf Gäste und spüren Buchungsaufschwung

Auch die Hotels bereiten sich auf den Restart im Tourismus vor. Nach dem Probelauf in den Modellregionen können nun Urlauber überall in Schleswig-Holstein wieder übernachten. „Wir freuen uns sehr, dass wir wieder mehr Gäste empfangen dürfen“, sagt Evelyn Wirth, Direktorin des Hotels Steigenberger Conti Hansa in Kiel.

Zuletzt waren nur Geschäftsreisende dort einquartiert. „Wir spüren bereits, dass über Pfingsten mehr Buchungen reinkommen und die Kreuzfahrer in die Stadt zurückkommen.“

Corona-Regelung Test darf 48 Stunden alt sein Am Wochenende hat die Landesregierung die Regeln für Touristen, die nun wieder nach ganz Schleswig-Holstein kommen dürfen, nochmals angepasst. „Ab Montag gilt, dass der Test, der vor Reiseantritt gemacht werden muss, maximal 48 Stunden alt sein darf – egal ob Antigen-Schnelltest oder PCR-Test“, so Tourismusminister Bernd Buchholz (FDP). Zuvor war angekündigt worden, dass die Schnelltests vor dem Check-in im Hotel oder der Ferienwohnung gemäß Bundesverordnung höchstens 24 Stunden alt sein dürfen. Das mache aber eine Beherbergung für Menschen mit längerer Anreise kaum möglich, so Buchholz. „Die Testzentren haben schließlich nicht rund um die Uhr auf.“ Diese Frist werde daher für diesen Fall verlängert. Urlauber müssen sich in ihrem Ferienort alle 72 Stunden erneut testen lassen.

Noch offene Fragen bei Umsetzung der Regeln

Die Betten sind bezogen, die Hygienekonzepte stehen. Nur beim Umgang mit der neuen Testregelung gab es noch offene Fragen. „Wir wissen nicht, ob wir die Testnachweise kopieren und aufbewahren müssen oder ob es reicht, ein Häkchen in unserem System zu setzen“, nennt Wirth ein Beispiel. Sie fände eine Checkliste vom Ministerium hilfreich, welche Unterlagen abverlangt werden müssten. „Das wird sich aber alles einspielen.“

Unklar war bis zum Wochenende zudem, ob auch Geschäftsreisende einen höchstens 48 Stunden alten Corona-Test beim Check-in vorweisen müssen. Das war zuvor nicht so. „Es dürfen nur noch getestete Personen beherbergt werden, das betrifft auch die Geschäftsreisenden“, stellte eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums klar. Weil diese oft über ihr Büro und verschiedenste Buchungssysteme reservierten, sei es in einer Woche mit Brückentag nicht einfach, sie noch vor der Anreise zu erreichen, sagt Wirth.

Frank Blasberg, der das Atlantic Hotel in Kiel leitet, konnte von Erfahrungen eines Schwesternhotels auf Sylt profitieren, das am Modellprojekt im Kreis Nordfriesland teilnahm. „Daher haben wir eine Vorlage für die nötigen Zusatzvereinbarungen mit den Gästen.“ Auch er nehme wahr, dass die Nachfrage steige.

„Die Leute werden uns nicht gleich die Türen einrennen, aber wir können sukzessive das Geschäft wieder hochfahren.“ So könne bald Personal aus der Kurzarbeit geholt werden. Wenn die Entwicklung positiv bleibe, müssten sogar neue Kräfte eingestellt werden, gibt er einen Ausblick.