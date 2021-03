Kiel

Buchholz zeigte sich am Mittwoch bei der Vorstellung der Tourismusbilanz für 2020 optimistisch, dass die Beherbergungsbetriebe zu Ostern wieder öffnen können. "Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Schleswig-Holstein stabil unter 50", sagte er.

Halte das 21 Tage lang an, seien nach dem Stufenplan des Landes auch wieder weitere Öffnungen möglich. "Sich sklavisch nur an den Inzidenzwert zu klammern, ist aber falsch", so Buchholz.

Über Osterurlaub in Schleswig-Holstein erst in der Woche vorher entscheiden

Es müssten unter anderem auch die Impfquote bei Senioren, die Intensivbettenauslastung und die Entwicklung des Infektionsgeschehens betrachtet werden. Es sei ein Unterschied, ob ein Anstieg der Inzidenz auf einen bestimmten Ort mit klaren Infektionsketten zurückgeht oder ob es ein diffuses Ausbruchsgeschehen gibt.

Derzeit sei es noch schwer abzuschätzen, wie mit dem Tourismus zu Ostern umzugehen sei. Das könne erst in der Woche davor entschieden werden, also mit der Ministerpräsidentenkonferenz am 22. März. Wenn dort aber eine Öffnung beschlossen werde, bleibe die auch gültig, wenn der Inzidenzwert die 50er-Schwelle übersteige.

Um Tourismus wieder zuzulassen, müssten mehrere Punkte erfüllt sein. Unter anderem nannte Buchholz ein umfassendes Testregime für Gäste und Beschäftigte. "Wir müssen uns zum Beispiel darauf einrichten, dass Innen-Gastronomie nur mit einem negativen Corona-Test möglich ist."

Gastronomen und Hoteliers sollen Corona-Testmöglichkeiten schaffen

Die Testmöglichkeiten müssen dem Minister zufolge die Gastronomen schaffen. Er könne sich vorstellen, dass sich Betriebe zusammenschließen und ein gemeinsames Testzentrum aufbauen. Noch besser wäre es, wenn Gemeinden, in denen ein hoher Andrang erwartet wird, für eine professionelle Schnellteststruktur sorgen würden, so Buchholz.

Weiter erwarte er, dass jeder Urlauber und jeder Gastgeber ein "Höchstmaß an Verantwortung" zeige und alle Pandemie-Regeln einhalte. Zudem müssten die Hygienekonzepte konsequent umgesetzt werden sowie digitale Kontaktnachverfolgungen und Besucherlenkungen erfolgen.

Er sehe eine große Chance für den Inlandstourismus. "Von Auslandsreisen rate ich ab, die haben uns die zweite Welle gebracht." Mit Blick auf Hamburg sagte Buchholz: "Tagestourismus soll nicht an Landesgrenzen zu Ende sein. Wir wollen uns nicht abschotten."