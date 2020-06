Kiel

Seit Donnerstag müssen Einreisende aus Kreisen oder kreisfreien Städten in Deutschland mit über 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen entweder in eine zweiwöchige Quarantäne gehen oder einen aktuellen negativen Corona-Test vorweisen.

Ausnahmen sind möglich, beispielsweise wenn sich Ausbrüche in einzelnen Kreisen regional klar begrenzen lassen. Weitere Ausnahmen gibt es unter anderem auch für symptomfreie Durchreisende und Angehörige bestimmter Berufsgruppen.

Anzeige

Quarantäne ist grundsätzlich auch in einem Hotel oder in einer Ferienwohnung möglich. "Für Hotels oder Ferienwohnungsbetreiber erwachsen aus der Quarantäne-Verordnung des Landes keine Verpflichtungen zur Aufnahme oder zur Abweisung von Gästen", heißt es in den Fragen und Antworten der Regierung im Internet.

Weitere KN+ Artikel

Urlaub in Schleswig-Holstein : Absage liegt in eigenem Ermessen

Wer in Quarantäne ist, muss sich umgehend beim jeweiligen Gesundheitsamt vor Ort melden. Wer während der Quarantäne Krankheitssymptome aufweist, soll unverzüglich einen Arzt anrufen. "Der Krankheitsverdacht ist meldepflichtig und muss vom Arzt auch dem zuständigen Gesundheitsamt mitgeteilt werden", erläutert die Regierung.

Ob ein Urlaub abgesagt werde, sei eine individuelle Entscheidung. "Der Urlaubsantritt ist weiterhin grundsätzlich möglich." Kontrollen bei der Einreise ins Land gibt es nicht. Wer sich nicht an die Regeln hält, kann aber mit Bußgeldern belegt werden.

"Die Maßnahmen dienen dazu, den Urlaub für alle sicherer zu machen", sagte Gesundheitsminister Heiner Garg. Auch Urlauber aus einem Risikogebiet mit negativem Corona-Test seien in Schleswig-Holstein herzlich willkommen, äußerte Tourismusminister Bernd Buchholz (beide FDP).

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Von dpa