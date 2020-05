Urlaub in Schleswig-Holstein: Hier finden Sie noch Camper

Kiel

Sand zwischen den Zehen, eine leichte Brise im Haar und Salzgeschmack auf den Lippen. Das geht auch in Schleswig-Holstein, wo Urlauber gleich die Qual der Wahl zwischen Nord- und Ostsee haben. Die Wohnmobilanbieter und Campingplätze im Land sind bereits wieder stark nachgefragt, aber es gibt noch Kapazitäten.

"Das Vermietungsgeschäft beginnt jetzt erst richtig", sagt Jörg Janssen von Krüger-Caravan in Schwentinental. Je mehr Bundesländer ihre Campingplätze öffneten und wenn dann auch das Ausland folge, desto größer werde das Interesse. Ein Kastenwagen, die günstigste Kategorie, ist bei dem Unternehmen je nach Saison zwischen 80 und 105 Euro am Tag zu haben. Luxusmodelle mit besserer Ausstattung und mehr Platz können bis zu 150 Euro kosten.

Anzeige

Urlaub in Schleswig-Holstein : Noch sind Camping-Busse verfügbar

Ähnlich sieht das Steffen Glauner von Nordic Caravan an der B 76 zwischen Kiel und Schwentinental. "Noch gibt es bei uns Fahrzeuge", sagt der Geschäftsführer. Hintergrund seien die Reisebeschränkungen, weswegen Touristen aus Österreich und der Schweiz ihre Buchungen storniert hätten. Sie hatten ihr Wohnmobil in der Vergangenheit oft in Norddeutschland gemietet, um dann nach Skandinavien weiterzufahren.

Weitere KN+ Artikel

Lesen Sie auch:Hier wird es an Pfingsten voll

Wie schwierig die Situation auch für die Vermieter ist, verdeutlicht Rainer Cords von My Bulli Adventure in Kiel. Buchungen seien durch Corona erst hinfällig gewesen, um dann mit den Lockerungen sprunghaft anzusteigen. "Einige Kunden sind mit der Ankündigung der Bundesregierung, doch ins Ausland reisen zu können, aber wieder abgesprungen." Außerdem bereitet ihm die Liefersituation bei Hersteller VW Sorgen: "Wir haben neue Fahrzeuge bestellt, wissen aber nicht genau, wann sie ausgeliefert werden." Ab Ende Juni hofft er, wieder voll ins Geschäft einsteigen zu können.

VW Bulli ist besonders beliebt

"Uns wird die Bude eingerannt", sagt hingegen Hermjo Ewald von Ahoi Bullis in Hamburg. Rund 70 VW California vermieten die Hansestädter, sind über den Sommer bereits weitgehend ausgebucht.

Lesen Sie auch:Die schönsten Radtouren rund um Kiel

Chancen auf einen Urlaub im Bus haben Interessenten jedoch noch auf Plattformen wie PaulCamper. Ähnlich wie das Buchungsportal Airbnb für Wohnungen vermitteln sie lediglich Fahrzeuge, die sich überwiegend in Privatbesitz befinden. "Allein aus Schleswig-Holstein sind ungefähr 250 Camper bei uns registriert", sagt Pressesprecherin Katrin Witt. Mit Vorlauf von lediglich einem Tag können bundesweit Fahrzeuge gebucht werden. "An Himmelfahrt hatten wir ein Allzeithoch bei den Anfragen", sagt Witt. Auf der Plattform sind Fahrzeuge aus Kiel und Umgebung bereits ab etwa 50 Euro zu finden, Wohnwagen noch etwas günstiger. Hinzu kommen jedoch noch die Unterbringungskosten auf dem Campingplatz.

Campingplätze: Kurzentschlossene sollten Chance nutzen

Fehlt nur noch der passende Campingplatz. "Die Mehrzahl unserer Anlagen ist wieder geöffnet", sagt Gert Petzold vom Landesverband der Campingwirtschaft in Deutschland. Schleswig-Holstein gehöre dabei zu den attraktivsten Standorten. "Zwei Meere kann sonst niemand bieten", sagt Petzold. Er rät deshalb zur Vorbuchung eines Platzes, wobei 1a-Lagen direkt am Strand vielfach bereits ausgebucht seien. "Etwas weiter im Binnenland gelegen oder an der Schlei gibt es aber noch Plätze", so Schleswig-Holsteins oberster Camper.

Lesen Sie auch:Das müssen Camper in Schleswig-Holstein beachten

Und wen es doch an das Bayerische Meer ( Chiemsee) zieht: Mit dem Freistaat erlaubt auch das letzte Bundesland ab Sonnabend, 30. Mai, wieder die Öffnung der Campingplätze. Worauf warten Sie also noch?

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Mehr aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.