Kiel

Die große Camper-Welle kommt, da ist sich Michael Kreuzer sicher. „Wir werden überrannt. Die Frage ist nur: wann“, sagt der Inhaber des Campingplatzes Grönwohld in Schwedeneck mit Blick auf die kommende Saison.

Zu welchem Zeitpunkt er und Hunderte seiner Berufskollegen ihre Plätze öffnen können, wird jedoch frühestens nach den Corona-Beratungen am 22. März unter den Ministerpräsidenten und der Kanzlerin klar sein.

Land rechnet mit „coronabedingtem Mehrbedarf“ auf Campingplätzen in Schleswig-Holstein

Die Anzeichen sind mehr als deutlich, dass sich Schleswig-Holstein auf einen enormen Zulauf einstellen muss. Das hat die Erfahrung aus dem Corona-Jahr 2020 gezeigt.

Zudem erreichen die Neuzulassungen bei Wohnmobilen nie gekannte Höhen. Gegenüber 2016 haben sie sich mehr als verdoppelt. Deshalb sollen die Kommunen in diesem Jahr ein Auge zudrücken, wo sonst strenge Regeln gelten.

Mit ihrem Erlass zur Duldung von Camping außerhalb der dafür vorgesehenen Plätze, um in diesem Jahr den „coronabedingten Mehrbedarf“ abzufedern, stößt die Landesregierung auf geteilte Meinungen.

Michael Kreuzer hätte etwa nichts dagegen, seine insgesamt 600 Stellplätze dieses Jahr aufzustocken. Ob er damit die temporär erlaubte Stellplatzerweiterung um 15 Prozent innerhalb und um 20 Prozent außerhalb ausschöpfen würde, kann er noch nicht abschätzen.

Gemeinden sollen Kleinstcampingplätze und Parkplätze für Wohnmobile prüfen

Aber Möglichkeiten sehe er auf jeden Fall. Nötig sei es auch, denn „Juli und August sind bei uns schon jetzt so gut wie ausgebucht“. Spontane Anfragen werde er ablehnen müssen, so wie es im vergangenen Jahr ständig der Fall war.

So war es auch auf dem Campingplatz Neustein bei Laboe. Inhaberin Wiebke Brandt musste Urlauber, die nur für eine Nacht bleiben wollten, meistens wegschicken. Um das in der kommenden Saison zu verhindern, sei die Initiative des Landes geeignet, findet Wiebke Brandt.

Allerdings sehe sie es durchaus kritisch, jeden Meter auszunutzen. „Manche Betreiber stellen alles voll, andere lassen absichtlich etwas frei“, so Brandt. Wegen der Corona-Pandemie und der zum Schutz nötigen Abstände halte sie es für richtig, nicht noch zusätzliche Kapazitäten zu schaffen und voll auszuschöpfen.

Dabei betrifft der Vorstoß aus Kiel nicht nur die rund 325 Campingplätze im Land. Die Gemeinden sollten prüfen, ob sie nicht „geeignete weitere Flächen“ wie zum Beispiel Parkplätze für Wohnmobile freigeben könnten. So steht es in einem Brief von Wirtschafts-, Innen- und Umweltministerium an die Kommunen.

"Fünfer-Stellplätze" sollen geduldet werden

Das lässt bei den Behörden vor Ort jedoch die Alarmglocken schrillen. Schon jetzt hielten sich viele Wohnmobilisten kaum daran, dass sie nur auf den eigens dafür geschaffenen Stellplätzen übernachten dürfen, warnt etwa René Kinza vom Amt Schlei-Ostsee, das für die Urlaubsregion Schwansen mit beliebten Orten wie Damp und Schönhagen zuständig ist.

Erst einmal müsse mit dem Gerücht aufgeräumt werden, dass es erlaubt sei, für eine Nacht zur Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit irgendwo auf einem Parkplatz zu stehen. „Das mag für Rastplätze an Fernstraßen gelten, aber nicht für abgelegene Gemeinden“, so Kinza. Das Missverständnis ließe sich kaum wieder einfangen, wenn es nun für eine Saison eine Duldung gebe.

Auch die sogenannten „Fünfer-Stellplätze“ könnten nach Vorstellung des Landes weiter geduldet werden. Die sind eigentlich seit Jahren verboten, doch bei einer Abfrage im vergangenen Jahr sei festgestellt worden, dass es noch 24 dieser Kleinstcampingplätze mit bis zu fünf Aufstellmöglichkeiten für Zelte, Wohnwagen und Wohnmobile in Schleswig-Holstein gibt.

Sie werden in einigen Fällen an Bauernhöfen als Nebengewerbe betrieben. Mit einem nennenswerten Effekt auf die Stellplatzkapazitäten ist dabei nicht zu rechnen.

Tourismus-Agentur begrüßt den Vorstoß der Landesregierung

Dennoch begrüßt die Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein die „Erweiterung unserer Kapazitäten im Land durch temporäre Duldung von Kleinstcampingplätzen, solange der Natur- und Küstenschutz nicht gefährdet ist. Wildes Camping mit negativen Auswirkungen auf Umwelt und Nachbarschaft kann so vermieden werden, wenn alle Gäste nur auf ausgewiesenen Stellplätzen übernachten“, so Geschäftsführerin Bettina Bunge.

Die Camping-Offensive für die „Corona-Saison“ 2021 könnte jedoch nachhaltiger wirken, als es zunächst den Anschein hat. Sollte eine Gemeinde feststellen, dass sie mehr Camping-Bedarf hat, könne sie ein Bauleitverfahren anstrengen.

In dem Fall könne sie damit rechnen, dass die Duldung auch für das Jahr 2022 gilt. Allerdings nur, wenn bereits abzusehen sei, dass das Verfahren in dem Jahr auch zum Erfolg führe.