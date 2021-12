Kiel

Trotz Corona und einer ungewissen Entwicklung der Infektionslage sind Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen im Norden zu den bevorstehenden Feiertagen stark nachgefragt. Nach Angaben der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein (Tash) berichtet die Branche an Nord- und Ostsee von einer vergleichsweise guten Buchungslage: Einige Regionen und Orte haben demnach sogar eine ähnlich gute Auslastung gemeldet wie in den Jahren vor Ausbruch der Pandemie. Derzeit wirbt die Tash unter dem Motto „Festflucht: Kurz mal raus an den Feiertagen“ bundesweit für die Vorzüge eines entschleunigten Urlaubs im echten Norden.

Urlaub in Schleswig-Holstein: Tash wirbt offensiv, aber mit Vorsicht

„Der Schleswig-Holstein-Tourismus hat die Corona-Pandemie bisher im bundesweiten Vergleich besser als andere Regionen überstanden“, sagt Tash-Geschäftsführerin Bettina Bunge. Allerdings habe die Branche auch in Schleswig-Holstein sehr gelitten. „Das Weihnachts- und Wintergeschäft ist für die Betriebe ein wichtiger Eckpfeiler im touristischen Jahresverlauf.“ Im Übrigen sei es der Auftrag der Tourismus-Agentur, offensiv Werbung zu machen. „Das tun wir mit aller Vorsicht, die die Corona-Situation gebietet.“

Als die Beherbergungsbetriebe des Landes geschlossen waren, habe man jegliche Werbemaßnahmen eingestellt. Stattdessen sei es in dieser Zeit um „Inspiration und Information“ gegangen. „Zurzeit sind Beherbergungsbetriebe geöffnet. Wer reisen möchte, kann dies tun, selbstverständlich unter Beachtung der verschärften Corona-Regelungen des Landes.“

Ab 15. Dezember soll in Hotels und Pensionen 2Gplus gelten

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) kündigt zum 15. Dezember eine Änderung der Corona- Landesverordnung an: Für touristische Übernachtungen soll dann eine 2Gplus-Regelung gelten. Als Gäste zugelassen sind nur noch Geimpfte und Genesene, die bei Anreise ein maximal 24 Stunden altes Corona-Testergebnis vorlegen können. Weiterhin sollen die bekannten Abstands- und Hygieneauflagen gelten. Nach Angaben eines Regierungssprechers will das Kabinett am kommenden Dienstag, 14. Dezember, über die neue Corona-Verordnung entscheiden.

In Schleswig-Holstein ist auch bei Weihnachtsmärkten noch vieles möglich

Anders in manch anderem Bundesland ist in Schleswig-Holstein derzeit vieles möglich. Erst kürzlich hatte die Tash bundesweit zum Beispiel für hiesige Weihnachtsmärkte die Trommel gerührt: „Endlich wieder im Lichterschein bummeln und stöbern, weihnachtliche Spezialitäten probieren, sich mit Freunden auf ein winterliches Heißgetränk treffen und auf die Weihnachtstage einstimmen“: zum Beispiel in Kiels Weihnachtswelt „mit maritimem Charme“ und „urigen Punschständen“. Dagegen sind die berühmten Märkte in Dresden und Nürnberg längst abgeblasen.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In ihrer aktuellen Werbemail schwärmt man von „tiefstehender Sonne, kräftigem Wind und sprühender Nordsee-Gischt“ in St. Peter-Ording. Es geht um Weihnachten in Grömitz im eigenen Apartment „mit Feuerzangenbowle, Wellness und festlichen Gaumenfreuden“. Und um „Entschleunigung pur in Glückstadt“, wo sich die letzten Tage des Jahres „unbeschwert verbringen lassen“.

Viele Gäste haben längst gebucht

Das kommt offensichtlich gut an. Während anderswo Übernachtungsbetriebe längst schließen mussten, weil die Inzidenzwerte anhaltend dramatisch sind, kann Schleswig-Holstein auf die anhaltend niedrigsten Infektionsraten in ganz Deutschland verweisen. Zwar sei mancher Interessent verunsichert, heißt es auch bei der Tash. Man spüre die Zurückhaltung. Doch viele Gäste hätten ihr Quartier längst gebucht.

St. Peter-Ording zum Beispiel vermeldet für die Weihnachtsferien eine gute Auslastung. In Husum liegen die Übernachtungszahlen auf dem Niveau des Vor-Corona-Jahres 2019. In Grömitz beträgt die Auslastung für den Jahreswechsel 90 Prozent, und in Eckernförde ist die Buchungslage nach Angaben der Tash nicht nur hervorragend, sondern sogar besser als in den normalen Tourismusjahren: Für Weihnachten und Silvester seien beliebte Quartiere und Hotels schon lange ausgebucht.

Freie Kapazitäten bei Apartments und in Jugendherbergen

„Freie Kapazitäten finden sich vor allem noch bei Ferienwohnungen und Apartments. Auch in den Jugendherbergen zwischen Nord- und Ostsee gebe es noch die Möglichkeit, „gemeinsam mit anderen Erholungssuchenden Silvester zu feiern“, heißt es. Mehr als ein Dutzend Häuser öffnen demnach zum Jahreswechsel ihre Türen. Der zuständige DJH-Landesverband sei mit Nachfrage und Buchungslage zufrieden.

Was aber passiert, wenn sich die Infektionslage in ein paar Tagen verschlechtert und Buchungen storniert werden müssen? Bettina Bunge antwortet pragmatisch. „Jeder, der aktuell eine Reise unternimmt, ist sich nach eineinhalb Jahren Corona-Pandemie bewusst, dass sich die aktuellen Reisebedingungen schnell ändern können.“