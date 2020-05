Was junge Leute im Sommer erleben können

Schleswig-Holstein

Dorsch, Plattfisch und Co. auf der Ostsee angeln

Die Freude über den ersten selbst geangelten Fisch bleibt unvergessen. Passiert das auf einem Angelkutter in der Ostsee mit typisch norddeutschen Kutterkapitänen, dann erst recht. Ob für Angelprofis oder Anfänger: die Schleswig-Holsteinische Ostsee ist mit ihren Angelgründen ein Erlebnis.

Von Maasholm, Heiligenhafen oder Burgstaaken auf Fehmarn stechen die Hochseeangelkutter in See. Vom Hafen Burgstaaken läuft die MS Karoline aus. Während der achtstündigen Tour ist für Verpflegung an Bord gesorgt, der Fang kann kostenfrei eingefroren werden, Leihangeln stehen zur Verfügung.

45 Euro kostet die Einzelfahrt, Nichtangler zahlen 30 Euro. Mit Übernachtung im Anglerhaus kostet der Angelurlaub 70 Euro pro Tag. Auf kommerziellen Angelkuttern besteht in Schleswig-Holstein keine Pflicht für einen Fischereischein.

Mit dem Kanu von Neumünster bis Glücksstadt

Die Stör ist Norddeutschlands größter Nebenfluss der Elbe und eignet sich perfekt für entspannte Touren mit dem Kanu oder Kajak. Hier und auf den vielen kleinen Nebenflüssen bieten unzählige Möglichkeiten, den Tag auf dem Wasser zu verbringen.

Der Vorteil für Faulpelze: Wer sich nach dem Tidenkalender richtet, kann sogar den Rücktransport mit dem Auto umgehen. Ab Kellinghusen wechselt der Fluss im Rhythmus von Ebbe und Flut seine Fließrichtung – mit dem richtigen Timing lässt es sich ganz bequem mit dem Strom zurück zum Ausgangspunkt paddeln. Tipps für Kanutouren auf der Stör - auch mehrtägige - gibt es hier.

Seenhopping mit dem Kanu in der Holsteinischen Schweiz

Den ganzen Tag mit dem Kanu nur einem Flusslauf folgen ist zu langweilig? Dann ist die Holsteinische Schweiz das richtige Urlaubsziel. Die Seen rund um Plön können alle vom Wasser aus erkundet werden. Die strömungsarme Schwentine bringt euch von einem See zum nächsten.

Ihr könnt euch auf dem Boot in der Sonne treiben lassen. Zwischendurch bietet das Wasser eine Abkühlung. Verleihstellen gibt es zum Beispiel in Malente, Plön oder Preetz. Weil die Schwentine in die Kieler Förde mündet, könnt ihr mit dem Kanu den Fluss entlang über Preetz sogar bis zur Landeshauptstadt paddeln.

Wer es entspannter möchte: Ab Pfingsten sind die Ausflugsdampfer auf den Seen wieder unterwegs.

Weitere Routen für Kanutouren in Schleswig-Holstein gibt es hier.

Mit dem Rad von Lauenburg bis Lübeck

Radfahren, Sightseeing und eine Abkühlung im Fluss – alles lässt sich bei einer Radtour auf der „Alten Salzstraße“ entlang des Elbe-Lübeck-Kanals kombinieren. Von Lauenburg bis Lübeck sind es knapp 62 km, die man an einem Tag schaffen kann, aber nicht muss.

Ein Zwischenstopp mit Übernachtung bietet sich in Mölln an. Hier lässt sich auch eine Trendsportart ausprobieren: Disc-Golf. Eine Abkühlung am Ende der Tour bietet das Naturbad Falkenwiese in Lübeck. Und natürlich lohnt es sich auch, die Lübecker Altstadt bei Nacht zu erkunden.

Brauereibesichtigung und Kneipentour durch Flensburg

Wer bei "Plop" direkt an Bier denkt, dürfte bei einer Besichtigung in der Flensburger Brauerei seinen Spaß haben. In der nördlichsten Brauerei des Landes erfährt man, wie das " Flens" in die Flasche mit dem Bügelverschluss kommt.

Die Führung geht durch das Sudhaus, den Gär- und Lagerkeller, die Abfüllhalle und endet mit einer Verköstigung inklusive Imbiss. Wer anschließend noch nicht genug hat, kann eine Kneipentour durch Flensburg dranhängen. Die Studentenstadt hat auch in der Nacht viel zu bieten. Als Ausgangspunkt eignet sich der Nordermarkt.

Auch die zweitgrößte Brauerei in Schleswig-Holstein - die Dithmarscher Privatbrauerei - bietet Führungen an. Wegen des Coronavirus sind die aktuell noch bis zum 31. August "bis auf Weiteres" ausgesetzt. Doch das könnte sich vielleicht noch ändern.

Wellenreiten auf Fehmarn

Für einen Surfurlaub muss man nicht an die Atlantikküste reisen. In Schleswig-Holstein herrscht immer Wind. Hier gibt es perfekte Reviere zum Wellenreiten, Wind- oder Kitesurfen - sowohl an der Nordsee als auch an der Ostsee.

Fehmarn gilt als Surf-Mekka im Norden. Allein hier gibt es um die 20 Wassersportschulen. Kein Wunder: Deutschlands sonnigste Insel hat 17 unterschiedliche Reviere für Anfänger und Profis. Doch Vorsicht: Wer einmal auf einem Brett gestanden hat, will nie wieder runter.

Einschlafen mit Meeresrauschen: Eine Nacht im Schlafstrandkorb

Einfach mal abends im Strandkorb liegenbleiben, einschlafen am Strand, mit dem Meeresrauschen im Ohr und unterm Sternenhimmel – dieses Gefühl erleben Romantiker an der Ostsee Schleswig-Holstein.

In den Schlafstrandkörben kann auf 1,40 Meter mal 2,30 Metern gekuschelt werden. Ein Verdeck mit Bullauge schützt vor Tau oder nächtlichem Regen. Wer möchte, kann für den Abend einen Picknickkorb oder morgens Frühstück buchen. In elf Orten entlang der Schleswig-holsteinischen Ostseeküste zwischen Eckernförde und Travemünde stehen die Schlafstrandkörbe.

In Eckernförde stehen die Körbe sowohl am Strandabschnitt zwischen dem Ruderclub und dem Ostsee Info-Center als auch auf Höhe des Meerwasser-Wellenbades. Pro Tag (von 14 bis 10 Uhr) kostet die Übernachtung 59 Euro (eine Folgenacht kostet 49 Euro).

Besonders übernachten: in der Eckernförder Bucht , im Schulmuseum oder Steinzeitpark

Der Anbieter Sleeperoo hat an mehreren Orten in Deutschland Schlafwürfel für eine Outdoor-Übernachtung aufgestellt. In Schleswig-Holstein im Steinzeitpark Heide, Schulmuseum Schönwalde, auf einer Husky-Farm in Peissen im Kreis Steinburg, auf der Seenbrücke Großenbrode und seit Kurzem auch am Südstrand der Eckernförder Bucht.

Im Cube können zwei Erwachsene für 120 Euro schlafen. Kissen, Decken sowie eine Box mit Snacks und Getränken werden gestellt. Durch ein transparentes Dach und Panorama-Fenster ist der Blick auf den Sternenhimmel und die Ostsee inklusive. Am Südstrand sollen die Würfel noch bis zum September stehen.

Corona-Regeln in Schleswig-Holstein beachten

Natürlich gilt es, unabhängig vom Ausflugsziel, die Abstandsregeln einzuhalten und die wohl noch länger geltende Maskenpflicht in Bus, Bahn und Geschäften zu beachten. In jedem Fall ist es sinnvoll, sich vor dem Urlaub genau über die aktuell geltenden Corona-Maßnahmen zu informieren.

