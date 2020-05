Was an den Stränden erlaubt ist

Eckernförde/Kiel/Laboe/Schönberg/Strande/Schwedeneck

Der Sommer steht vor der Tür und damit auch die Badesaison an der Ostsee-Küste. Angesichts der Corona-Pandemie sind an den Stränden in Schleswig-Holstein einige Vorschriften zu beachten. Was Sie jetzt wissen müssen - die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Sind alle Parkplätze am Strand geöffnet?

Noch nicht. In Laboe stehen erst gut 80 Prozent der Parkflächen wieder zur Verfügung, da der Parkplatz Aukrug und Katzbek noch geschlossen bleiben.

In Kiel schränken die Bauarbeiten in der Zubringerstraße Brauner Berg das Parken ein. Voraussichtlich ab dem 12. Juni soll es wieder möglich sein.

An den Stränden in Mönkeberg und Heikendorf stehen wieder alle Parkplätze zu den üblichen Konditionen zur Verfügung, ebenso sind in Schönberg wieder alle Parkplätze geöffnet.

In Behrensdorf, am Sehlendorfer Strand und in Hohwacht können alle Parkplätze gebührenpflichtig genutzt werden. Die 150 Stellplätze in Hohenfelde sind ebenfalls offen, aber kostenlos.

In Eckernförde ist das Parken wie gewohnt möglich. Auch in Strande und Schwedeneck gibt es zunächst keine Beschränkungen. Allerdings wollen die Gemeinden das Geschehen beobachten und bei Bedarf einschreiten. Übernachtungen im Camper sind bereits teilweise verboten.

Wird der Strandzugang eingeschränkt?

Die Strände an der Ostsee sind eigentlich groß genug, dass jeder, der dort liegen will, einen Platz findet – natürlich unter Wahrung der Abstandsregeln. Es sollten sich nur nicht alle nahe am Wasser drängen, sondern auf den ganzen Strand verteilen.

Kontrollen an den Strandzugängen gibt es nicht. Hohwacht, Sehlendorfer Strand sowie die Strände in Kiel, Eckernförde, Strande, Schwedeneck, Mönkeberg, Heikendorf, Behrensdorf und Hohenfelde sind ohne Einschränkungen zugänglich. Auch für Tagestouristen.

Sind die Toiletten am Strand geöffnet?

Die öffentlichen Toiletten in Schönberg, Laboe, Mönkeberg, Heikendorf und Kiel sowie Eckernförde, Strande und Schwedeneck sind wieder geöffnet.

Am Sehlendorfer Strand ist zunächst nur die Toilette am Hauptgebäude geöffnet.

WCs gibt es in Behrensdorf, Hohwacht und Hohenfelde.

Darf ich als Tagestourist an den Strand ?

Tagestouristen dürfen in Schönberg, Laboe, Heikendorf, Mönkeberg, Eckernförde, Strande, Schwedeneck und Kiel genauso an den Strand, wie Urlauber, die länger bleiben.

Darf ich mir etwas zu essen und trinken mitbringen?

Ja, solange es alleine, in der Familie bzw. mit einem befreundeten Haushalt verzehrt wird.

Picknicken ist an den Stränden in Laboe und Schönberg erlaubt. Frank Löser, Geschäftsführer der Kieler Bäder, weist für den Abfall nach dem Essen auf die vorgesehenen Mülleimer hin.

Auch in Hohwacht, Behrensdorf, Hohenfelde, Mönkeberg, Heikendorf und am Sehlendorfer Strand kann jeder Lebensmittel mit an den Strand nehmen und dort verzehren. In Eckernförde, Strande und Schwedeneck ebenfalls.

Darf ich am Strand grillen?

Grillen ist am Strand verboten. Nur an den eingerichteten Grillplätzen darf gegrillt werden. In Kiel gibt es eigens vorgesehene Stellen dafür. Auch in Eckernförde können Grillplätze über die Tourist-Info gebucht werden.

Darf ich in der Ostsee baden gehen?

Experten versichern, dass im Wasser eine Virusübertragung höchst unwahrscheinlich ist. Abstandsregeln gelten aber auch im Wasser.

Darf ich mich überall hinlegen oder muss ich einen Strandkorb mieten?

Hier gibt es lediglich in Laboe eine Sonderregelung: Die Gemeinde hat den Strand in Zonen eingeteilt und zwei Handtuch- sowie einen Strandkorbbereich ausgewiesen. Urlauber sollten sich also nicht mit einem Handtuch zwischen die Strandkörbe legen, es sei denn, sie gehören zusammen.

In Behrensdorf, Hohwacht, Hohenfelde, Mönkeberg, Heikendorf und am Sehlendorfer Strand darf man mit gebotenem Abstand überall Handtuch oder Decke ausbreiten. So ist es auch in Eckernfördeund Schwedeneck. In Strande ebenfalls, dort gibt es im nördlichen Teil des Kurstrandes auch eine Zone ohne Strandkörbe.

In Hohenfelde mit seinem überwiegend steinigen Naturstrand gibt es keinen Strandkorbverleih.

Werden die Strandkörbe vor der Nutzung desinfiziert?

Die Strandkörbe werden in Mönkeberg, Heikendorf, Schönberg und Kiel nicht desinfiziert, aber dem gebotenen Abstand entsprechend auseinandergerückt.

In Laboe hingegen legt die Strandkorbvermietung Wert darauf und will die Strandkörbe in der Tagesvermietung vor Gebrauch desinfizieren.

Darf ich Strandmuscheln aufbauen?

Strandmuscheln sind in Eckernförde, Strande, Schwedeneck, Mönkeberg, Heikendorf, Laboe wie in Schönberg mit entsprechendem Sicherheitsabstand (1,50 Meter) erlaubt, in Laboe aber nur in der Handtuchzone.

In Kiel sollte auch dabei auf Pflanzen und Tiere Rücksicht genommen werden.

Sind Sport und Spiel am Strand erlaubt?

Laboe hat die Volleyballnetze noch nicht aufgestellt, Strandeund Eckernförde hingegen schon. Aber generell gelten die allgemeinen Regelungen des Zusammenseins. "Wenn die Leute zu einer Gruppe gehören, spricht nichts dagegen", sagt beispielsweise Annika Böhnke, Betriebsleiterin des Tourist-Service Schönberg.

Für Kontaktsportarten, wie Fußball oder Handball, gilt weiterhin das Abstandsgebot. Gejubelt werden sollte möglichst kontaktlos. Kinder dürfen natürlich auch Sandkuchen backen und Sandburgen bauen.

In Mönkeberg und Heikendorf gilt generelles Spielverbot an den Stränden, weil dabei oft die Abstandsregeln nicht eingehalten werden könnten.

Darf ich andere eincremen?

Innerhalb der Familie ist es erlaubt, ebenfalls darf der Lebensgefährte/Partner eingecremt werden. Für alle anderen gilt: Auch beim Eincremen gelten die allgemeinen Abstandsregelungen.

Gibt es schon Rettungsschwimmer am Strand ?

An den meisten Stränden nicht. Das liegt aber daran, dass noch keine Badesaison ist. Die Rettungsschwimmer kommen in Schönberg spätestens zu Beginn der Sommerferien. In Laboe und Strandestarten sie ihre Einsätze am 20. Juni. Auch in Kiel ist der Start für Ende Juni angekündigt. Gleiches gilt für die Strände in Mönkeberg und Heikendorf.

In Eckernfördesind bereits Rettungsschwimmer vor Ort. "Derzeit ist aber nur die Hauptwache besetzt", so Touristik-Chef Stefan Borgmann. "An den Strandeingängen ist ausgewiesen, welche Abschnitte bewacht sind. Die Gäste sollten auch auf die Beflaggung achten."

Hat die Gastronomie am Strand geöffnet?

Kioske, Cafés und Restaurants haben in Laboe und Schönberg wieder geöffnet – auch in Kiel und Eckernfördesowie Strandeund Schwedenecksind viele Gaststätten nun in die Saison gestartet. Generell ist das Öffnen bei Beachtung aller Regeln und Vorgaben erlaubt: Ob die Gastronomen öffnen, entscheiden sie aber selbst.

Am Sehlendorfer Strand haben acht gastronomische Betriebe vom Imbiss bis zu einem kleinen Restaurant geöffnet.

In Hohwacht erwartet die Gäste ein breites Angebot, das von gehobener Küche ( Hotel Genueser Schiff, Hotel Hohe Wacht) bis zum Imbiss "Kiek in de See" reicht.

In Hohenfelde stehen das Restaurant Strandlächeln und der Imbiss Fischerklause bereit. In Behrensdorf betreibt der Strandkorbvermieter nebenbei einen kleinen Imbiss.

In Mönkeberg und Heikendorf haben die Gastrobetriebe wieder geöffnet.

