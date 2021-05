Wann dürfen die Beherbergungsbetriebe und die Innen-Gastronomie in Schleswig-Holstein wieder Gäste empfangen?

Die derzeitige Landesverordnung mit Beherbergungsverbot wird um eine Woche bis Sonntag, 16. Mai, verlängert. Ab Montag, 17. Mai, tritt dann eine neue Verordnung in Kraft, die die Öffnung von Hotels und anderen Urlaubsquartieren wie Ferienwohnungen, Pensionen und Campingplätzen laut Landesregierung "für Geimpfte, Getestete und Genesene" erlaubt. Nachdem Wirte bereits ihre Außenplätze seit einigen Wochen anbieten dürfen, können sie dann auch drinnen Gäste bewirten.

Wird die Öffnung von einer bestimmten Sieben-Tage-Inzidenz abhängig gemacht?

Ja, es gilt die 100er-Grenze. Liegt die Zahl der Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen in einem Kreis oder einer kreisfreien Stadt darüber, greift die Notbremse. In dem Fall müssen die Betriebe dort wieder schließen. Tourismusminister Bernd Buchholz (FDP) betonte aber auch, dass es sich bei der neuen Regelung um Leitplanken handele, "die in einzelnen Kreisen oder in Betrieben je nach aktueller Lage aber auch verschärft werden könnten".

Müssen auch geimpfte Touristen permanent getestet werden?

Schleswig-Holstein will sich in dieser Frage an die Bundesregeln halten, die bereits vom Bundestag beschlossen wurden und am Freitag dem Bundesrat zur Entscheidung vorgelegt werden. Sie sollen dann schon am Wochenende gelten. Geimpfte und Genesene werden demnach mit Getesteten gleichgestellt. Sie brauchen dann kein negatives Corona-Testergebnis mehr vorzulegen, wenn sie anreisen oder in einem Restaurant essen wollen. Das müssen sie nachweisen, etwa per Impfpass oder Bescheinigung einer überstandenen Covid-19-Infektion.

Wie lauten die Testvorschriften für den Urlaub in Schleswig-Holstein?

Urlauber, die nicht vollständig geimpft oder genesen sind, müssen bereits bei der Anreise ein negatives Testergebnis vorlegen, das nicht älter als 48 Stunden ist. Anschließend müssen sie den Test spätestens alle 72 Stunden erneuern. Besucher der Innengastronomie dürfen Lokale nur mit einem höchstens 24 Stunden alten, negativen Test betreten, das gilt auch für Einheimische. Laut Tourismusministerium soll das von den Betrieben kontrolliert und dokumentiert werden, "die im Schulterschluss mit dem jeweiligen Kreis oder der Kommune zudem auch die entsprechenden Testkapazitäten sicherstellen müssen".

Ab welchem Alter müssen sich Urlauber den Corona-Tests unterziehen?

Das ist noch nicht ganz klar. Die Landesregierung stützt sich bei der Öffnung des Tourismus auf die Regeln der Modellregionen, in denen aber unterschiedliche Vorgaben gelten. Auf Sylt zum Beispiel müssen Kinder ab sechs Jahren am Testregime teilnehmen, in Eckernförde und der Schlei aber erst ab zwölf Jahren.

Wer kontrolliert, ob im vorgeschriebenen Rhythmus getestet wird?

Das müssen laut Tourismusminister die Betriebe übernehmen und die Nachweise vorhalten, um sie bei einer Stichprobe durch das Gesundheitsamt vorlegen zu können.

Welche weiteren Regeln gelten in der Gastronomie?

Wer draußen sitzt, braucht keinen negativen Test. Allerdings gilt dort die neue Vorgabe für private Zusammenkünfte, die außerhalb geschlossener Räume ab 17. Mai generell mit bis zu zehn Personen zulässig sind. Innen dürfen sich fünf Personen aus zwei Haushalten treffen, Kinder bis 14 Jahre nicht mitgezählt. In der Gastronomie wurde die Sperrstunde auf 23 Uhr gesetzt. Außerdem bleiben die bekannten Pflichten zu Hygienekonzepten sowie zu Kontaktregeln und -nachverfolgung bestehen.

Reichen Corona-Selbsttests aus dem Supermarkt für Anreise und Restaurantbesuch etc. aus?

Nein, es müssen Tests sein, über die ein schriftlicher Nachweis ausgestellt wird. Das kann ein Schnelltest bei einer der zahlreichen Teststationen im Land sein, aber auch ein PCR-Test, der im Labor ausgewertet wurde.

Wie oft müssen sich Wirte und Gastgeber und deren Personal testen?

Arbeitgeber müssen ihren Beschäftigten zweimal wöchentlich ein Testangebot machen. Sollten Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter das ablehnen, "dürfen sie nur in Bereichen beschäftigt werden, in denen kein oder kein regelmäßiger Gästekontakt stattfindet", so Tourismusminister Buchholz.

Was gilt für Gäste aus Regionen mit hohen Inzidenzen oder dem Ausland?

Für Reisende aus dem Bundesgebiet gibt es keine Beschränkungen, um Urlaub in Schleswig-Holstein zu machen, betonte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) auf Nachfrage. Für Ausländer greifen ihm zufolge die bundesweiten Einreisebestimmungen, die unter anderem Test- und Quarantänepflichten vorsehen.

Was gilt für Campingplätze in Schleswig-Holstein?

Camping soll ebenfalls ab dem 17. Mai wieder erlaubt werden. Auch dort gelten die Testpflichten, Abstände etc. Gemeinschaftsduschen werden laut Land unter Hygieneauflagen geöffnet. Saunen, Whirlpools und ähnliche Einrichtungen hingegen nicht.