"Leben, wo andere Urlaub machen", dieser Spruch gilt im Jahr 2020 für die Bewohner Schleswig-Holsteins mehr denn je. Denn das ohnehin schon beliebte Touristenziel wird durch die Corona-Pandemie von noch mehr Urlaubern als bisher aufgesucht.

Ob Ostsee, Nordsee, oder Binnenland: Wir wollen in unserer Urlaubs-Bilderstrecke zeigen, was Einheimische und Urlauber an Schleswig-Holstein so lieben. Laden Sie Ihre Schnappschüsse hier hoch und wir zeigen die besten Fotos in einer Bildergalerie.

