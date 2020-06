Darf ich durch Dänemark fahren?

Kopenhagen

Bei der Dänischen Botschaft heißt es dazu: Aktuell ist der Transit durch Dänemark nur erlaubt, wenn man auf der Heimreise ist. "Personen, die die dänische Grenze auf der Heimreise überqueren müssen, zum Beispiel Schweden, die Ferien im Ausland gemacht haben, werden als Personen mit anerkennungswürdigem Reisegrund angesehen und dürfen einreisen", erklärt eine Sprecherin der Botschaft.

Ab 15. Juni ist Transit möglich

Doch ab 15. Juni wird auch beim Transit die Einreisebeschränkung gelockert. Dann gilt auch ein Ferienaufenthalt in einem anderen nordischen Land als für "anerkennungswürdiger Reisegrund".

Auch der Transit aus beruflichen Gründen ist dann wieder erlaubt. "Beachten Sie aber die Einreisebestimmungen Ihres Ziellandes", rät die Sprecherin der Botschaft. So ist bisher die Einreise aus Deutschland nach Norwegen noch nicht erlaubt. Möglicherweise lässt die Regierung in Oslo diese Einreisebeschränkung aber auch ab 15. Juni fallen. Urlaub in Schweden ist dagegen schon jetzt möglich, wenn man von Kiel oder Travemünde direkt mit dem Schiff dorthin reist.

Schweden für Deutsche offen

Zwar hatte die schwedische Regierung am 17. März einen Einreisestopp "für alle nicht notwendigen Reisen nach Schweden" beschlossen. Reisende aus Deutschland waren wie - aus des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und der Schweiz - aber von Anfang davon an ausgenommen.

"Die Grenzen sind für deutsche Reisende offen", bestätigt man bei der Schwedischen Botschaft, verweist aber auf die Hinweise des schwedische Außenministeriums: Innerhalb Schwedens sind Reisen - vorerst bis 20. Juli - in einem Umkreis von ein bis zwei Autostunden vom Wohnort möglich. An diese Empfehlung sollten sich auch Urlauber halten, wenn sie an ihrem Urlaubsquartier angekommen sind.

Dänische Jugendliche in Schweden infiziert

In Dänemark selbst ist die Neigung zum Urlaub in Schweden gering. Auslöser ist nicht nur die im Verhältnis zur Bevölkerung vielfach höhere Zahl der Toten mit Corona im Nachbarland. Für Schlagzeilen sorgt auch ein Kurztrip von 12 Jugendlichen aus Roskilde über Himmelfahrt nach Schweden: Fünf von ihnen haben sich dabei mit Corona infiziert.

