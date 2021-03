Kiel/Berlin

Schleswig-Holsteins nördlicher Nachbar Dänemark bekommt es derzeit wieder mit einem Anstieg der Corona-Fallzahlen zu tun. Nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz seit Mitte Februar verhältnismäßig stabil bei 50 bis 60 lag, zogen die Neuansteckungen einen Monat später an.

Mitte März gab es bereits mehr als 90 Infektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Dabei ist der Norden weniger betroffen als Süddänemark, die Insel Seeland und das Hauptstadtgebiet um Kopenhagen. Die drei Regionen gelten als Risikogebiete.

Dänemark macht für Touristen aus Schleswig-Holstein eine Ausnahme

"Vor nicht notwendigen, touristischen Reisen nach Dänemark wird, mit Ausnahme von Midtjylland (Mitteljütland), aufgrund hoher Infektionszahlen gewarnt", teilt deshalb das Auswärtige Amt mit. Jedoch wird auch die Region Nordjylland (Nordjütland) explizit von dieser Warnung ausgenommen.

Allerdings werde von Reisen auch dorthin weiter abgeraten. Während Dänemark derzeit keine Touristen ins Land lässt, macht es für die Einwohner Schleswig-Holsteins eine Ausnahme.

Bis einschließlich Ostermontag, 5. April, muss jeder, der einreist, per PCR- oder Antigentest nachweisen, nicht an Covid-19 erkrankt zu sein. Der Test darf nicht älter als 24 Stunden sein. Für Kinder bis zwölf Jahre gilt die Testpflicht nicht.

Quarantäne nach der Einreise

"Weiterhin haben sich alle Einreisende einer zehntägigen häuslichen Quarantäne zu unterziehen, die frühestens vier Tage nach der Einreise durch einen weiteren, negativ ausfallenden PCR-Test verkürzt werden kann", teilt das Auswärtige Amt mit.

Die dänische Regierung will bis zum 23. März einen Stufenplan für die Zeit nach dem 5. April erarbeiten, nach dem auch Lockerungen möglich sein sollen. Allerdings ist noch unklar, ob das auch die Einreisebestimmungen betrifft. Für Pendler und Schleswig-Holsteiner, die aus anderen wichtigen Gründen einreisen, gelten Ausnahmen.

Die Behörden kontrollieren verstärkt an der deutsch-dänischen Grenze. Der Übergang mit dem Auto ist nur in Fröslee, Krusau, Pattburg und Sæd möglich, in Pebersmark eingeschränkt von 10 bis 18 Uhr. Im gleichen Zeitraum kommen Fußgänger zudem in Skomagerhus über die Grenze.

In Dänemark gelten Corona-Regeln

Im Land selbst gilt bis einschließlich Ostermontag ein Teillockdown, in dem Restaurants und Cafés nur außer Haus verkaufen dürfen. Der Einzelhandel ist bis auf große Einkaufszentren und Geschäfte größer als 5000 Quadratmeter geöffnet.

Zoos und Vergnügungsparks können ebenfalls unter Auflagen aufmachen. Mehr als fünf Personen dürfen sich nicht treffen, auch privat.

Wer als Urlauber aus den Risikogebieten Dänemarks nach Schleswig-Holstein zurückkehrt, muss sich nach Angaben der Landesregierung spätestens nach 48 Stunden einem Corona-Test unterziehen. Das gilt nicht für Kinder unter sechs Jahren, sofern keine Symptome vorliegen.

Regierung rät von Auslandsreisen ab

Außerdem ist vor der Rückreise eine Anmeldung auf www.einreiseanmeldung.de obligatorisch – genau wie die zweiwöchige Quarantäne-Zeit nach der Ankunft. Frühestens nach fünf Tagen können Betroffene diese Pflicht durch ein negatives Testergebnis beenden. Positive Ergebnisse müssen immer dem Gesundheitsamt gemeldet werden.

Insgesamt steht die Regierung dem Tourismus über Staatsgrenzen hinweg kritisch gegenüber. „Von Auslandsreisen rate ich ab, die haben uns die zweite Welle gebracht“, so Tourismusminister Bernd Buchholz zuletzt.