Ab 1. August gilt der Gebührendeckel für die Kinderbetreuung in Schleswig-Holstein. Er ist Kernstück der Kita-Reform. Doch jetzt, zu Ferienbeginn, wissen viele Eltern immer noch nicht, was ab August an Kosten für die Kinderbetreuung auf sie zukommt.

Noch mehr drückt sie die Sorge, wie sie bis dahin die Kinderbetreuung sicherstellen sollen.

Die Sommerferien nutzen Familien normalerweise für eine gemeinsame Auszeit. Doch in diesem Jahr haben viele Eltern ihren Urlaub bereits aufgebraucht: Nur so konnten sie die Kinder betreuen, als Kitas und Schulen wegen Corona sicherheitshalber geschlossen wurden.

Auch in den Ferien: Anspruch auf Betreuung

„Die Eltern treibt die Sorge um, wie die Kinder in den Sommerferien betreut werden können, denn auch viele Freizeiten fallen aus“, erklärt Axel Briege, Vorsitzender der Landeselternvertretung der Kitas in Schleswig-Holstein. Viele wüssten nicht, dass der gesetzliche Anspruch auf Kinderbetreuung auch zu den Schließzeiten der Einrichtungen gilt.

„Kindern muss auch dann eine Ersatz-Betreuung geboten werden – allerdings muss diese nicht in der gewohnten Gruppe oder gewohnten Kita stattfinden“, erklärt Yvonne Leidner von der Landeselternvertretung in Kiel. „Es gibt aber große Fragezeichen, ob das in Zeiten von Corona in diesem Sommer gewährleistet wird. Eltern sollten ihren Anspruch bei den Kreisen geltend machen.“

Kita-Gebühren nach oben begrenzt

Unsicherheiten herrschen oft auch noch über die künftigen Gebühren. Das Sozialministerium hat mit dem Kita- Gesetz eine neue Finanzierungsstruktur in der Kinderbetreuung auf den Weg gebracht. Der erste Teil greift ab August, der Rest erst 2021.

Dann dürfen die Gebühren pro Wochenbetreuungsstunde eine bestimmte Höhe nicht mehr übersteigen. Bei den Unter-Dreijährigen dürfen maximal 7,21 Euro und bei Über-Dreijährige maximal 5,66 Euro abgerechnet werden.

So wird der Deckel umgangen

Das Problem: An etlichen Orten werden die Gebühren gar nicht stundengenau abgerechnet. Beispiel Preetz: Für Krippenkinder gibt es dort keine fünfstündige Betreuung pro Tag. Wer sein Kind nur für fünf Stunden in die Krippe bringt, muss mehr Stunden bezahlen.

Auch in Bad Segeberg werden für einen Vormittagsplatz immer sechs Stunden berechnet, auch wenn das Kind nicht so lange betreut wird. Eltern kritisieren das als Umgehung des Deckels.

100 Euro weniger: Krippengeld läuft aus

Für viele Eltern werden zwar die Gebühren durch den Deckel sinken. Für Kinder unter drei Jahren (U3) wird es meist aber dennoch teurer. Der Grund: Bisher zahlt das Land für Krippenkinder einen Zuschuss von 100 Euro im Monat – dieses Krippengeld fällt ab August weg.

Ein Beispiel dafür ist Kiel. Dort kostet der Krippenplatz (acht Stunden/Tag) bisher 320 Euro – netto dank Krippengeld also 220 Euro. Ab August müssen Eltern 288 Euro zahlen – fast ein Drittel mehr. Allerdings betrifft das nicht alle Familien.

Kiel steuert gegen

„Damit Familien mit mittleren und unteren Einkommen durch das wegfallende Krippengeld des Landes nicht belastet werden, wird in Kiel die Sozialstaffel für diese Familien ab 1. August günstiger gestaltet“, sagt die Kieler Bürgermeisterin Renate Treutel. Für Kiel bedeuten die neuen Gebühren allein in diesem Jahr Mindereinnahmen von 600 000 Euro.

Bei den Kindern über drei Jahren (Ü3) profitieren hingegen alle Kieler Eltern von dem neuen Deckel: Der Ganztagsplatz kostet künftig 226 Euro – rund 22 Euro weniger als heute.

Bad Segeberg senkt Gebühren in ihren Kitas

In den städtischen Kitas in Bad Segeberg profitieren dagegen alle Eltern: Dort kostet der Ganztagsplatz U3 heute 425 Euro – dank Krippengeld also netto 325 Euro. Ab August müssen die Eltern nur noch 288 Euro zahlen, also 37 Euro weniger.

Die Ersparnis bei Über- Dreijährigen beträgt fast doppelt so viel: rund 70 Euro. Auch der Platz im Hort wird günstiger – die fünfstündige Betreuung kostet dann statt 180 nur noch 141,50 Euro.

Neumünster bleibt besonders günstig

In Neumünster sind die Gebühren bereits heute besonders günstig und bleiben auch weiter so niedrig: Der Ganztagsplatz kostet dort nur 182 Euro im Monat, die fünfstündige Betreuung 114 Euro – und zwar unabhängig vom Alter des Kindes. Allerdings wird sich auch hier bei den Kleinsten der Wegfall des Krippengeldes bemerkbar machen.

Wer mehrere Kinder in der Kinderbetreuung hat, profitiert aber ab August von der neuen Geschwister-Ermäßigung im Kita-Gesetz: Dann muss für das zweite Kind deutlich weniger als heute gezahlt werden und für weitere Kinder fallen dann gar keine Gebühren mehr an.