Countdown in der Tourismusbranche: Ab Montag dürfen die Urlauber wieder nach Schleswig-Holstein und die Hotels wieder öffnen. Für zwei Monate war die Branche nahezu auf Null herunterfahren. Jetzt bereiten sich die Hotels auf den großen Ansturm vor.

Buchungsansturm an den Küsten

Urlauber - Buchungsansturm an den Küsten

Von Karen Schwenke