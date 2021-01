Kiel

"In der ersten Woche des Jahres hatten wir gar keine Buchungsanfragen, in der zweiten Woche waren es nun gerade einmal sechs", berichtet Adam Pietrzak, Inhaber des Kieler Reisebüros Hertel an der Jeßstraße.

Das sei kein Vergleich zu den Vorjahren. "Sonst schieben wir im Januar Zwölf-Stunden-Schichten", sagt er. Nun ist alles anders, seine Mitarbeiter sind in Kurzarbeit. Der Kontakt komme wegen des Lockdowns nur per Telefon oder E-Mail zustande.

Anzeige

Und Pietrzak hat mehr damit zu tun, noch Rückerstattungen aus dem vergangenen Jahr abzuwickeln. "Unter den Kunden herrscht eine Riesen-Unsicherheit."

Reisebüros noch mit Umbuchungen aus 2020 beschäftigt

Er betreibe weniger das Pauschalreise-Geschäft, sondern stelle einzelne Bausteine aus Flug, Hotel und Ausflügen individuell zusammen. Das sei wegen der Beschränkungen in der Corona-Krise besonders schwierig.

"Ehrlich betrachtet: Es wäre ja schön, wenn die Kunden jetzt buchen, aber wenn die Pandemie so weitergeht, wird es nur noch mehr Stornierungen geben." Der Reisebüro-Chef rät selbst dazu, mit Buchungen noch zu warten.

Auch Tayfun Bal vom Büro Reiselust an der Uni ist noch mit Umbuchungen aus dem vergangenen Jahr beschäftigt. Das Geschäft in diesem Winter laufe sehr schlecht. "Was wir an Buchungen in einem Monat haben, fällt sonst an einem einzigen Tag an". sagt er.

Lesen Sie auch: Feriengäste lassen sich mit Buchungen Zeit

Kunden warten auf Geld von Fluggesellschaften

Das Büro sei bekannt für Fernreisen und exotische Ziele. "Ob das in nächster Zeit überhaupt möglich ist, müssen wir abwarten." Er habe zum Beispiel gerade Anfragen von Kunden, die im Mai nach Afrika wollen.

Dafür buche Bal nur große Airlines, bei denen sicher ist, dass die den Reisepreis bei einem Ausfall auch zurückzahlen. "Bei den Fluggesellschaften liegt noch viel Geld, auf das die Kunden warten."

Bei besonders ausgefallenen Zielen, etwa den Iran, sei er ehrlich und bitte die Interessenten, die Flüge selbst zu buchen. Bei Pauschalreisen sei das anders. "Griechischer Robinson Club im Oktober - so etwas geht", sagt er.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach.

Reisende müssen mit Corona-Tests und Quarantäne rechnen

Das bestätigt Bernd Klose, der sein Reisebüro in der Holtenauer Straße betreibt. "Man kann alles bereisen", sagt er. Allerdings müssen die Kunden damit rechnen, negative Corona-Tests vorzuweisen, ihre Daten beim Gesundheitsamt im Zielland bekannt zu machen und bei Rückkehr in Quarantäne zu gehen.

Zudem sei die Flugfrequenz eingeschränkt und manche Hotels seien geschlossen. "Trotzdem ist die Auswahl noch groß." Einige Veranstalter bieten ihm zufolge Pauschalreisen an, die sich bis zu 14 Tage vor Antritt kostenlos umbuchen oder stornieren lassen.

"Das ist für viele Kunden ein Grund zu buchen", so Klose. Einige haben sich ihm zufolge entschieden, im August oder September wegzufahren, weil sie denken, dass "der Spuk dann wohl vorbei sein wird".

Restzahlung auf Reisepreis wird hinausgeschoben

Von den Tipps der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein hält der Reiseexperte hingegen wenig. Die hatte zuletzt dazu geraten, spontan zu buchen - "ohne Vorauszahlung und mit einer klaren schriftlichen Regelung für den Fall eines Lockdowns, Beherbergungsverbots oder einer Ausgangssperre", wie es in einer Mitteilung heißt.

"Das ist sehr schwammig, ein Kunde wird wohl kaum die Allgemeinen Geschäftsbedingungen eines Veranstalters verhandeln können", sagt Klose. Besonders um die Vorauszahlung werde niemand herumkommen. Die beträgt meistens 20 bis 25 Prozent des Reisepreises.

"Aber die Restzahlung wird inzwischen so weit hinausgeschoben, bis klar ist, ob die Reise stattfindet." Manchmal sei das erst drei Tage vor dem Antritt der Fall - sonst sind es drei Wochen.

Optimismus in der Reisebranche Schleswig-Holsteins

Bernd Klose rechnet nicht damit, dass Reisen ohne Beschränkungen in diesem Frühjahr möglich sind. "Absolute Aussagen kann ich nicht treffen, weil niemand weiß, welche Regeln gelten werden." So berate er auch seine Kunden.

Wem es beispielsweise nichts ausmache, wegen der Quarantäne-Pflicht einen längeren Zeitraum für seinen Urlaub zu berücksichtigen, buche auch. Vielen sei das jedoch nicht möglich.

In der Branche herrscht aber Optimismus, obwohl es bereits Insolvenzen gab wie beim Kieler Traditionsunternehmen Fahrenkrog. "Finanziell überleben wir irgendwie. Wenn etwa die Impfungen greifen, werden wir sehr viel zu tun bekommen - die Leute wollen weg", sagt Tayfun Bal. Er geht davon aus, dass bereits im Frühjahr die Anfragen anziehen.