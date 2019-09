Fluglehrer sprengte die Tanks ab

Jagel/Schleswig

Die Maschine des Taktischen Luftwaffengeschwaders 51 war am Donnerstag von Jagel aus zu einem Ausbildungsflug gestartet. Dabei war die Maschine auch mit zwei Außentanks ausgestattet, in denen sich zunächst jeweils 1200 Kilogramm Treibstoff befanden. Beim Rückflug aus einem Übungsgebiet über der Lübecker Bucht kam es laut Luftwaffe gegen 15.40 Uhr in 6000 Metern Höhe zum Absprengen der Tanks. Die 136 Kilogramm schweren Behälter waren zu dem Zeitpunkt leer.

Beide Tanks wurden im Abstand von nur 1500 Metern nahe der Gemeinde Pansdorf gefunden. Nach der Landung nahm sofort der Flugsicherheitsoffizier des Geschwaders die Ermittlungen auf. Ein Zwischenbericht wurde am Donnerstag veröffentlicht. Danach kann ein technischer Defekt an der Maschine ausgeschlossen werden.

Fluglehrer sprengte Tanks ab

Bei der Maschine handelte es sich um eine Trainer-Version, die über zwei Sitze mit Steuerungselementen verfügt. Der Fluglehrer saß dabei auf dem hinteren Platz, der Flugschüler vorn. Der Flugauftrag beinhaltete laut Luftwaffe auch simulierte Luftangriffsverfahren, in deren Verlauf es ungewollt zur Absprengung der Außentanks durch den hinten sitzenden Fluglehrer kam.

Der genaue Ablauf des Zwischenfalls sei weiter Gegenstand der Untersuchungen. Ein Flugverbot für die betroffene Besatzung wurde aber nicht ausgesprochen, da es kein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten war. Der Knopf für die Auslösung wurde möglicherweise ungewollt berührt.

Geschwader prüft Sicherungsmaßnahmen im Cockpit

Auf Vorschlag des Taktischen Luftwaffengeschwaders 51 "Immelmann" wird zurzeit geprüft, ob weitere Sicherheitsmaßnahmen zur Vermeidung eines ungewollten Abwurfs der Außentanks denkbar sind. Dazu gehört zum Beispiel eine Abdeckklappe über dem Knopf für die Notabwurfvorrichtung, die ein ungewolltes Betätigen verhindert.

Grundsätzlich muss der Abwurf der Tanks aber schnell möglich sein, da dies dem Selbstschutz der Crew dient. Genauso wie das Ablassen von Treibstoff im Flug, um im Notfall sicher landen zu können.