Im Dänischenhagen-Prozess ist das Urteil gesprochen: Hartmut F. muss wegen dreifachen Mordes lebenslang in Haft. Der Richter ist zudem dem Antrag der Staatsanwaltschaft auf eine Feststellung der besonderen Schwere der Schuld gefolgt. Mehr zur Urteilsverkündung lesen Sie hier.

Prozess: Hartmut F. muss wegen dreifachen Mordes lebenslang in Haft

Von KN-online (Kieler Nachrichten)