Aryan Circle-Mitglied geht ins Gefängnis

Sülfeld/Kiel

Wie berichtet hatte ein Schöffengericht den 23-Jährigen am Mittwoch vergangener Woche zu zwei Jahren und sieben Monaten Freiheitsstrafe verurteilt – wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung von Polizeibeamten und Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Angeklagter ist psychisch labil

Übermäßiger Alkoholkonsum hatte in Verbindung mit einer Persönlichkeitsstörung immer wieder zu aggressiven Ausbrüchen des Glatzenträgers geführt. Das Gericht ordnete deshalb seine Unterbringung in einer geschlossenen Entziehungsanstalt an.

Anzeige

Auch der Verteidiger des vielfach vorbestraften Rechtsradikalen befürwortete Therapiemaßnahmen, wollte es jedoch bei Bewährungsauflagen belassen. Ein psychiatrischer Sachverständiger empfahl eine mindestens zweijährige stationäre Therapie für den psychisch labilen Angeklagten. Der Gutachter sah bei dem leicht erregbaren 23-Jährigen den Hang, sich „aufgrund seiner seelischen Erkrankung zu berauschen“.

Weitere KN+ Artikel

Mehrere Fälle von Körperverletzung

Allein mit einem Jahr und neun Monaten schlug im Urteil der schwerste Fall von gefährlicher Körperverletzung zu Buche: Im November 2019 hatte der Angeklagte einen Zeugen auf offener Straße in Bad Segeberg mit bis zu zehn kräftigen Stiefeltritten gegen den Kopf traktiert.

Mitte Oktober attackierte der Angeklagte in Sülfeld ( Kreis Segeberg) Anwohner, die in der 3000-Einwohner-Gemeinde Aufkleber des „Aryan Circle“ entfernt und ihn mit einem Smartphone gefilmt hatten. Einem Aktivisten riss er die Brille von der Nase und sprühte ihm Reizgas ins Gesicht. Einer Begleiterin versetzte er einen Faustschlag gegen das Ohr. Die 49-Jährige leidet seitdem an Angstzuständen und Schlaflosigkeit. Das Schöffengericht verhängte für diese Attacke acht Monate Freiheitsstrafe.

Polizei stellte Waffen beim Angeklagten sicher

Vor seiner Inhaftierung hatte die Polizei bei dem Angeklagten drei Wurfmesser, eine Machete, ein Schwert und Reizgasspray sichergestellt. Mit mehreren Durchsuchungen und Razzien gingen die Behörden bundesweit zuletzt im März gegen die rechtsextreme Organisation „Aryan Circle“ vor, die der vorbestrafte Neonazi Bernd T. (45) im Juni 2019 gegründet hatte. Auch wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung wird ermittelt.

Mehr aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.