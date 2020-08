Lehrer können sich in Schleswig-Holstein nur vom Präsenzunterricht befreien lassen, wenn ihnen der Unterricht in der Schule nicht zuzumuten ist. Die bloße Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe reicht dazu nicht. Das hat das Verwaltungsgericht Schleswig entschieden und acht Anträge abgelehnt.

Von Heike Stüben