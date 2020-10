Kiel

Am 11. Oktober 1987 wird der ehemalige Ministerpräsident Uwe Barschel tot in einer Badewanne im Genfer Hotel Beau-Rivage gefunden. Am Tag darauf sollte Barschel vor einem Untersuchungsausschuss in Kiel in der "Waterkantgate"-Affäre aussagen. Die Behörden gehen von einem Selbstmord aus. Mordermittlungen der Staatsanwaltschaft Lübeck verlaufen im Sand. Dennoch halten sich bis heute Zweifel an den Todesumständen des CDU-Politikers.

Unterlagen des BND zu Uwe Barschel bis heute verschlossen

War es Suizid? Oder doch Mord? Skeptiker der Ermittlungsergebnisse erhoffen sich neue Erkenntnisse durch Unterlagen, die sich noch im Besitz des Bundesnachrichtendienstes ( BND) befinden. Der Geheimdienst hält die Akten zu Uwe Barschel bis heute verschlossen. Doch das wird wohl nicht mehr lange der Fall sein.

Anzeige

Im Jahr 2013 hatte ein Reporter der "Bild" auf Akteneinsicht und Kopie der beim BND befindlichen Unterlagen zu Uwe Barschel geklagt. 5100 Aktenseiten sind laut der Zeitung wegen der noch nicht abgelaufenen 30-jährigen Verschlussfrist nicht veröffentlicht worden.

Werden 2021 BND-Akten zu Barschel veröffentlicht?

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig wies die Klage damals ab. Im Urteil hieß es: „Beim BND hätten keine solchen Unterlagen recherchiert werden können, die älter als 30 Jahre seien. Die recherchierbaren Unterlagen stammten aus den Jahren 1991 bis 1995. Die Schutzfrist von 30 Jahren werde somit frühestens 2021 beziehungsweise 2025 ablaufen.“

Lesen Sie auch:Boote in der Staatskanzlei: Er brachte schon Barschel die Post

Wird ein Teil der BND-Akten zum Fall Barschel also im kommenden Jahr veröffentlicht? Nicht zwangsläufig. Laut Bundesarchivgesetz kann die Schutzfrist für Unterlagen verlängert werden, die der Geheimhaltungspflicht unterliegen - auf 60 oder sogar 90 Jahre - sofern dies "im öffentlichen Interesse liegt".

Eine 30-jährige Geheimhaltungsfrist ist jedoch der Regelfall. Eine Verlängerung dieser Frist muss begründet werden und bedarf der Zustimmung durch die jeweils zuständige Bundesbehörde - im Fall des BND das Bundeskanzleramt.

Verlängerung der Frist bei Barschel-Akten "sehr unwahrscheinlich"

Dass die BND-Unterlagen einer 60-jährigen Geheimhaltungsfrist unterliegen, ist laut Tobias Herrmann, Sprecher des Bundesarchivs jedoch "sehr unwahrscheinlich". "Der BND hätte die Verlängerung aktiv vornehmen und begründen müssen", so Herrmann.

Demnach dürften also schon im kommenden Jahr die Barschel-Akten des BND dem Bundesarchiv als Archivgut übertragen werden. Sie wären für die Allgemeinheit zugänglich und könnten letzte Zweifel am Selbstmord Barschels beseitigen - oder Theorien an einem Mord nähren.

Eine Anfrage bei der Pressestelle des BND, ob und wann die Unterlagen im kommenden Jahr veröffentlicht werden, blieb unbeantwortet.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.