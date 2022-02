Impfgegner und Impfgegnerinnen behaupten zum Teil: Wer gegen Covid-19 geimpft ist, könne Ungeimpfte mit dem Erreger infizieren. Denn durch die Impfung würden Geimpfte das infektiöse Virus weiterhin ausscheiden. Dadurch gefährdeten geimpfte Personen Ungeimpfte. Doch das ist nicht möglich. Die zugelassenen Impfstoffe gegen das Coronavirus enthalten allesamt keine Lebendviren, durch die theoretisch noch ein sehr geringes Risiko zur Ansteckung bestehen könnte.

Hintergrund der kursierenden These ist das sogenannte Vaccine Shedding. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass es sich um einen Lebendimpfstoff handelt. Dieser enthält abgeschwächte Versionen eines Krankheitserregers, die die Erkrankung selbst nicht mehr auslösen. Der Vorteil ist, dass eine solche Impfung eine natürliche Infektion imitiert und der Schutz lange anhält. Dabei kann es zum Vaccine Shedding kommen, wobei der Körper Viruspartikel aus einem Impfstoff freisetzt. So besteht hypothetisch ein Infektionsrisiko für andere Menschen, berichtete im Mai vergangenen Jahres das US-Magazin „Health“ – es sei aber äußerst gering. In Deutschland wird etwa bei Masern, Mumps und Windpocken auf Lebendimpfstoffe gesetzt.

Corona-Impfstoffe enthalten keine vermehrungsfähigen Viren

Bei den Corona-Impfstoffen handelt es sich aber nicht um Lebendimpfstoffe. Bei den mRNA-Vakzinen von Biontech/Pfizer und Moderna – die nach Einschätzung des Robert Koch-Instituts mit Totimpfstoffen gleichgesetzt werden können, da auch sie keine vermehrungsfähigen Viren enthalten – werden dem Körper per Boten-RNA Informationen übermittelt, die die Zellen dazu bringen, ein bestimmtes Protein des Virus zu produzieren. Das löst eine Immunantwort im menschlichen Körper aus.

Die Impfstoffe von Astrazeneca und Johnson & Johnson sind Vektorimpfstoffe. Sie nutzen Vektoren, harmlose und bereits inaktivierte Viren, die genetische Informationen des Coronavirus übermitteln. Auch hier sind keine infektiösen Viren mehr enthalten, weshalb sie als Totimpfstoffe bezeichnet werden können.

Von KN-online/lb