Große Betroffenheit nach Tötungsdelikt

Nach den tödlichen Schüssen herrscht Trauer in Itzehoe. Stadt und Kirchen drücken ihre Anteilnahme aus. Probst Thomas Bergemann verweist auf kirchliche Angebote für Freunde und Jugendliche des 15-Jährigen, der in der Nacht von seinem Vater erschossen wurde.

Die Hintergründe zu den tödlichen Schüssen in dem Gewerbegebiet in Itzehoe liegen noch im Dunkeln. Familiäre Gründe sind nicht auszuschließen. Vater und Sohn hatten zuletzt einen festen Wohnsitz im Amtsbereich Schenefeld. Die Mutter lebt nach derzeitigen Erkenntnissen getrennt von der Familie.

„Die Polizei muss nun klären, ob tatsächlich keine weitere Person in die Tat verwickelt gewesen ist“, sagt Merle Neufeld, Sprecherin der Polizei Itzehoe. „Ansonsten ist es so, dass gegen Tote nicht ermittelt wird.“ Wäre der Täter flüchtig, sei die Situation eine andere. In diesem Fall müsse vor allem untersucht werden, ob der Ablauf der Tat sich so ereignet hat, wie zu vermuten ist.

Polizei findet Vater, Sohn und einen Hund tot auf

Gegen 0.45 Uhr hatte ein 64-Jähriger über Notruf mitgeteit, dass er seinen Sohn im Bereich des Mediamarktes in Itzehoe erschossen habe und nun sich selbst richten wolle.

Den sofort entsandten Einsatzkräften zeigte sich vor Ort ein trauriges Bild – sie entdeckten den Anrufer, seinen 15-jährigen Jungen und einen Hund. Alle erschossen neben dem Fahrzeug des Mannes. Jede Hilfe kam zu spät. Rettungsmaßnahmen waren nicht mehr möglich.

Björn Dethlefs von der Stadt Itzehoe spricht von "schrecklicher Tat"

Die Vorfälle der Nacht lassen die Bewohner von Itzehoe nicht kalt: „Das ist eine schreckliche Tat, die uns alle sehr betroffen macht“, sagt Itzehoes Stadtsprecher Björn Dethlefs. Das Mitgefühl der Stadt gelte den Angehörigen und Freunden der Familie.

Wie es zu der Tat kommen konnte, darauf hat Dethlefs noch keine Erklärung: „Uns liegen bisher keine weiteren Informationen vor, daher warten wir nun die Ermittlungen der Polizei ab.“ Eine städtisch organisierte Trauerstelle ist am Tatort, dem Industriegelände bei der ehemaligen Zementfabrik Alsen, nicht angedacht. Natürlich sei aber jedem freigestellt, Blumen oder Kerzen niederzulegen.

Kirchen bieten Trauerangebote - auch für Jugendliche

Auch Thomas Bergemann, Probst des Kirchenkreises Rantzau-Münsterdorf, zu dem auch Itzehoe gehört, zeigt sich tief betroffen über die furchtbare Tat. „Soweit mir bekannt ist, stammt die Familie aus dem Amtsbereich Schenefeld, dieser gehört zum Kirchenkreis Rendsburg-Eckernförde“.

Die Kollegen vor Ort seien für die Familie direkt zuständig. „Sollte es in Itzehoe jedoch den Wunsch oder das Bedürfnis nach einem kirchlichen Angebot geben, könnte etwa die Innenstadtgemeinde Itzehoe etwas anbieten."

Das Angebot reiche von einem Gottesdienst über eine Andacht bis zu der Möglichkeit eines Trauermomentes in der Kirche. „Daneben bietet unser Diakonisches Werk mit der Einrichtung Monjala eine direkte Anlaufstelle für Familien und gerade Jugendliche in Trauer an, das möglicherweise für die Freunde des getöteten Jugendlichen eine Option darstellen könnte“.

Konkrete Aktionen sind bisher nicht geplant. Bergemann werde jedoch die Pastorenschaft seines Kirchenkreises informieren. „Wir halten uns bereit“.

