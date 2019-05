Kiel

An Christi Himmelfahrt werden sich auch dieses Jahr viele Schleswig-Holsteiner auf den Weg machen, um den " Vatertag" klassisch mit Bollerwagen und Bier zu feiern. Dass es auch anders geht, zeigen folgende Beispiele:

Surf-Festival auf Fehmarn

Für Surfer: Ein Muss für alle Wassersport-Begeisterten ist am Vatertag das Surffestival am Südstrand von Fehmarn. Das Konzept ist eine Mischung aus Messe und Sportevent für Surfer. Hier können neueste Produkte aus der Wassersportwelt kostenlos ausprobiert werden. Am Abend wird dann gefeiert.

Metaltörn am Vatertag , 30.05.2019

Für Metal-Fans: Am 30. Mai 2019 legt die MS Laboe am Fähranleger Bahnhofsbrücke in Kiel zum Metaltörn ab. Mit an Bord: Maschine mit seiner Late Night Show und Trash Bingo, musikalisches Seemannsgarn von Wolf Barsch und das Ballroom Hamburg DJ-Kollektiv. Um 12 Uhr beginnt das Boarding, der Törn geht vier Stunden. Wer im Anschluss noch weiter feiern will, kann die Aftershow-Party im Hot Rock in Kiel besuchen.

SUP and Soul Beach Tour in Timmendorfer Strand

Für Standup-Paddler: In lässiger Strandatmosphäre können am Vatertag ganz unkompliziert alle Varianten des Stand-Up-Paddlings in Timmendorfer Strand ausprobiert werden. Wer möchte, kann beim Beach Race (Startgebühr 20 Euro, Einschreibung 12 Uhr) um 15 Uhr starten. Von 18 bis 21 Uhr heißt es dann Beach Chill Out mit "DJ Flow Sun".

Christi Himmelfahrt Bereits im 16. Jahrhundert sind die Menschen an Christi Himmelfahrt für Prozessionen auf die Felder gezogen, um dort für eine gute Ernte zu beten. Im Anschluss traf man sich dann zum Feiern – und somit letztlich auch zum Trinken. Nachdem der christliche Ursprung des Festes im 19. Jahrhundert immer mehr seinen Stellenwert verlor, entwickelte sich am gleichen Datum die sogenannte „Herrenpartie“ und schließlich der moderne Vatertag.

Auf zur 40. Rumregatta nach Flensburg

Für Seemänner: Handgemachte Musik und Mitsegeln auf historischen Schiffen - das gibt es am 30. Mai 2019 beim Auftakt der 40. Rumregatta in Flensburg. Um 12 Uhr wird der Gaffelmarkt eröffnet. Zuvor startet die Auslaufparade zur 33. Heringsregatta um 10.45 Uhr in Kappeln.

Himmelfahrt-Party im Ostseebad Kellenhusen

Für Musik-Begeisterte: Der musikalische Frühschoppen mit "DJ Wolfgang II" bildet den Auftakt der Himmelfahrt-Party an der Strandpromenade in Kellenhusen, um 15 Uhr lädt Uli Rath mit seiner "Baltic Brass Band" zum Nachmittagskonzert und ab 20 Uhr tritt das Projekt Caramba mit Country-Pop-Rock-Singer-Songwriter-Reggae-Polka-Punk auf. Natürlich gibt es auch eine Vielzahl an gastronomischen Ständen.

"Auto-Kino" - Film über den fahrbaren Untersatz

Für Cineasten: Im Stadtmuseum Warleberger Hof in Kiel zeigt um 19 Uhr der gebürtige Kieler Filmemacher Gerald Grote den Film „Auto-Kino“. Dieser entführt die Zuschauer in die Vergangenheit des fahrbaren Untersatzes. Der Eintritt für den Filmabend kostet fünf Euro, um telefonische Anmeldungen unter (0431) 901-3425 wird gebeten.

Jazz-Festival in Plön

Für Liebhaber des Jazz: An Himmelfahrt ist Plön die Jazz-Hochburg in Schleswig-Holstein! Offiziell eröffnet wird das Jazz-Festival um 17 Uhr, das erste Konzert beginnt um 17.30 Uhr. Es treten auf: Claus Jacobi, Angi Domdey and her Swinging Gentle Men sowie die Jazz Steps aus Ungarn um 20.30 Uhr. Tickets für das Festival, das bis Sonntag, 2. Juni 2019, geht, gibt es im KN-Ticketshop.