Vatertag in SH: Das planen Polizei und Kommunen

Christi Himmelfahrt wird als Vatertag traditionell zu Sauftouren mit Bollerwagen genutzt. Die Gefahr, dass gegen die Corona-Regeln verstoßen wird, könnte an diesem Tag deswegen deutlich ansteigen. Die Landespolizei Schleswig-Holstein will die Regeln streng durchsetzen, bis hin zu Festnahmen.

Rund 460 Beamte sollen zusätzlich im Einsatz sein. Auch die Kreise und Kommunen bereiten sich verschärft auf den Vatertag vor - und sperren teilweise beliebte Plätze ab. Diese Maßnahmen werden in Schleswig-Holstein ergriffen.

Kiel : Schrevenpark und Kiellinie im Fokus der Polizei

In Kiel will die Polizei den Kommunalen Ordnungsdienst der Landeshauptstadt unterstützen. Es sollen daher deutlich mehr Polizisten als üblich im Einsatz sein. Touristisch attraktive Bereiche sollen dabei besonders beobachtet werden.

Der Schrevenpark soll laut Polizeisprecher Oliver Pohl in Abstimmung mit der Stadt "in besonderem Maße polizeilich begleitet" werden. Die Stadt Kiel dagegen ruft gleich dazu auf, den Schrevenpark am Feiertag ganz zu meiden. Dort bestehe zu deutlich die Möglichkeit, dass die Abstandsregeln nicht eingehalten werden können.

Auch die Kiellinie steht im Fokus der Polizei. Damit Fußgänger sich nicht zu nahe kommen, will die Stadt die Kiellinie über Himmelfahrt und am folgenden Wochenende zwischen Lindenallee und Marine für den Autoverkehr sperren.

Das Wetter soll an Himmelfahrt schön werden. Die Polizei will dafür sorgen, dass das aber nicht zu einer überfüllten Kiellinie führt. Quelle: Frank Peter (Archiv)

Segeberg: Backofenwiese wird gesperrt

Der Kreis Segeberg und die Kommunen wollen in diesem Jahr Härte zeigen, um die Corona-Regeln auch am Vatertag durchzusetzen. "Menschen, die sich an Himmelfahrt weder an die Hygienemaßnahmen noch an die Kontaktbeschränkungen halten, müssen mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen", sagt Kreissprecher Robert Tschuschke. Zudem treffen einzelne Kommunen entsprechende Vorsichtsmaßnahmen.

In Bad Segeberg wird die große Backofenwiese gesperrt. "Umzüge in bekannter Tradition sind nicht erlaubt!", sagt Bürgermeister Dieter Schönfeld.

Die Stadt Kaltenkirchen plant keine besonderen Schutzmaßnahmen, ist laut Pressesprecher Ralf Köhler aber in engem Kontakt mit der Polizei. "In Zeiten von Corona kann man weniger dulden. Man wird früher einschreiten müssen", sagt Köhler.

Kreis Plön : Absperrung an Stränden, verschärfte Kontrollen

Im Kreis Plön werden am Vatertag alle Polizeistationen besetzt sein. Es sollen verstärkt Polizisten im Dienst sein, die sich auch sehen lassen. "Wir wollen kein Risiko eingehen und stellen uns im Kreis Plön so auf, dass wir reagieren können", sagt Michael Martins, Leiter des Polizeireviers Plön. "Allerdings haben wir dieses Jahr als Polizei keine sogenannten gefährlichen Orte eingerichtet." Alle Hotspots im Kreis haben die Gesetzeshüter trotzdem genau im Blick.

In Preetz zählen insbesondere das Strandbad Lanker See und gegen Abend der Robinson-Spielplatz am Postsee zu beliebten Treffpunkten am Vatertag. Am Dienstag brachte die Stadt Hinweisschilder an diesen Hotspots an. Das Mitführen und Verzehren von Alkohol ist dort am Himmelfahrtstag verboten. Bürgermeister Björn Demmin kündigte Kontrollen am Vatertag an. Wer gegen die Auflagen verstoße, erhalte ein Bußgeld.

Am Sehlendorfer Strand in der Gemeinde Blekendorf patrouilliert ein Sicherheitsdienst. "Wir wollen keine Gruppen von Vatertags-Bummlern haben", sagt Bürgermeister Andreas Köpke.

Am Möltenorter Strand wird es Absperrungen und Kontrollen geben. Laut Polizeiangaben wird in Möltenort der Strandbereich einschließlich Promenade gesperrt. Sie könne nur nach Kontrolle (zum Beispiel einer Taschenkontrolle) durch einen Sicherheitsdienst betreten werden.

Große Menschenmassen sollen am Schönberger Strand am Vatertag dieses Jahr verhindert werden. Quelle: Hans-Jürgen Schekahn

Die Gemeinde Schönberg wird in Zusammenarbeit mit der Polizei und dem Ordnungsamt im Amt Probstei die Seebrücke sowie den Seebrückenvorplatz sperren. Damit sollen Personenansammlungen verhindert werden. Sicherheitspersonal wird zudem die Einhaltung der geltenden Regeln in Zeiten von Corona prüfen und für deren Umsetzung sorgen.

In Plön ist die Badewiese am Trammer See ein beliebter Treffpunkt vor allem für feiernde Jugendliche. Dort wird laut Bürgermeister Lars Winter aber nichts abgesperrt. Mitarbeiter des Ordnungsamtes werden am Himmelfahrtsabend dort regelmäßig vorbeischauen, ob alles im Rahmen bleibt und die Abstände eingehalten werden. Sollte dem nicht so sein, können Platzverweise ausgesprochen werden.

Neumünster : Polizei ist am Einfelder und Bordesholmer See präsent

Die Polizeidirektion Neumünster will sich taktisch und personell so aufstellen, dass die Polizisten schnell und konsequent bei Verstößen einschreiten können. Wie in den vergangenen Jahren wird die Polizei ein Großaufgebot an Polizisten im Feuerwehrhaus in Mühbrook stationieren.

Am Einfelder See und Bordesholmer See wird die Polizei laut Sprecher Sönke Petersen mit andauernder Präsenz die Sicherheit gewährleisten.

Junge Männer, die von der Gartenstadt zur Schanze am Einfelder See starten - in Zeiten von Corona ist das in dieser Form nicht erlaubt. Quelle: Karsten Leng (Archiv)

Kreis Rendsburg-Eckernförde : Straßensperrung und nächtliches Parkverbot

Im Kreis Rendsburg-Eckernförde treffen die Gemeinden unterschiedliche Maßnahmen, um insbesondere das erwartetet hohe Aufkommen an Tagestouristen in den Griff zu bekommen.

Im Amt Dänischenhagen ist das nächtliche Parken auf den beliebten Plätzen am Wasser am Himmelfahrtswochenende nicht mehr erlaubt. Verkehrsüberwacher werden die Einhaltung der Regel kontrollieren. In Noer-Lindhöft darf ebenfalls nur noch tagsüber geparkt werden.

In Noer wird am Himmelfahrtstag wie jedes Jahr eine Sicherheitsfirma im Einsatz sein, erklärt Bürgermeisterin Sabine Mues. Sperrungen sind in der Gemeinde nicht geplant.

Die Gemeinde Schwedeneck bereitet Schilder vor, um bei zu großem Andrang am Himmelfahrts-Wochenende die Seestraße in Surendorf, den Strandweg Richtung Jellenbek und die Straße Kronshörn zum Campingplatz Grönwohld sperren zu können. "Je nach Entwicklung werden wir das spontan aufstellen", erklärt Bürgermeister Sönke Paulsen.

