Stau durch Kontrollen: Tagesgäste in Sankt Peter-Ording unerwünscht

Sankt Peter-Ording

Normalerweise ist der lange Sandstrand von Sankt Peter-Ording mit tausenden Besuchern gut gefüllt. Doch in diesem Jahr ist alles anders. An Christi Himmelfahrt bleibt die Zufahrt zu den nordfriesischen Inseln und nach St. Peter Ording für Tagestouristen gesperrt. "Vatertags-Touren" sind wegen der Corona-Pandemie an Schleswig-Holsteins Nordseeküste verboten.

Hintergrund für das Betretungsverbot sind die Ansammlungs- und Kontaktverbote. Der aktuell geltende Mindestabstand von anderthalb Metern kann an Strandpromenaden und Strandübergängen und den Ortskernen nicht eingehalten werden. Am Strand haben Mitarbeiter der Tourismuszentrale zwischen den Pfahlbauten die Strandkörbe weit auseinander gestellt, damit die vorgeschriebenen Mindestabstände der Gäste beim Sonnenbaden gewährleistet werden können.

Anzeige

Zur Galerie Hier sehen Sie Bilder aus Sankt Peter-Ording am Vatertag.

Zufahrt nach Sankt Peter-Ording ist dicht

In St. Peter-Ording kommen in normalen Zeiten zu 4000 Einwohnern, 3000 Zweitwohnungsbesitzern und 13.500 Urlaubern noch einmal rund 40.000 Tagesausflügler dazu, wie Nordfrieslands Landrat Florian Lorenzen ( CDU) sagte. Auf der Autobahn 23 weisen große, mobile Hinweistafeln die Autofahrer auf das Betretungsverbot hin.

Weitere KN+ Artikel

Seit dem Morgen sind die Zufahrten zu dem Badeort an der Nordsee-Küste dicht. Zwei Kontrollpunkte wurden eingerichtet. Nur die Bewohner von Nordfriesland und Urlauber mit Reservierungsbestätigung werden nach Sankt Peter-Ording gelassen.

Durch die Kontrollen staute sich am Donnerstag der Verkehr auf den Zufahrtsstraßen nach Sankt Peter-Ording. Rund 20 Mitarbeiter der Gemeinde unterstützen die Polizei und das Ordnungsamt bei der Durchsetzung der Corona-Regeln.

Kontrollen auch an anderen Orten

Die Landespolizei wird auch an anderen Orten nach eigenen Angaben bei Corona-Kontrollen am Himmelfahrtstag konsequent durchgreifen. Neben der Nordseeküste werden die Beamten auch an touristischen Hotspots wie dem Einfelder See in Neumünster, dem Segeberger See und dem Hafen Kollmar die Einhaltung der Vorschriften kontrollieren und erforderlichenfalls einschreiten.

Newsletter der Kieler Nachrichten Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Diese Künstler standen schon auf der KN-Bühne - zu den Videos: