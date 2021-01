Kiel

In Schleswig-Holstein ist der Anteil, den jeder Bewohner selbst aufbringen muss, im Jahr 2020 im Durchschnitt um 123 Euro gestiegen.

Damit musste für einen Platz im Pflegeheim im Schnitt 1892 Euro gezahlt werden. Vor drei Jahren waren es noch 1498 Euro. Wichtig dabei: Das ist ein Durchschnittswert - die tatsächliche Spanne ist sehr groß. Einige Pflegeplätze kosten 1400 Euro, andere 2500 Euro.

Anzeige

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

176 Euro weniger für einen Heimplatz

Mit einem Plus von 6,95 Prozent für das Jahr 2020 liegt Schleswig-Holstein über dem bundesweiten Wert von 6,60 Prozent. Insgesamt ist hier ein Platz im Schnitt aber um 176 Euro preiswerter als im Bundesschnitt. Dort kostet ein Platz inzwischen 2068 Euro.

Der wesentliche Grund für diesen Unterschied sieht der Vdek in der unzureichenden Bezahlung vieler Pflegekräfte im Norden. „Viele Träger in Schleswig-Holstein entlohnen die Pflegekräfte immer noch nicht nach verbindlichen tariflichen Regelungen“, erklärt Florian Unger vom Vdek.

Personal nicht nach Tarif bezahlt

Das bestätigt ein Blick auf die einzelnen Posten, aus denen sich der Eigenanteil zusammensetzt: Das sind die reinen Pflegeleistungen (EEE), die Ausgaben für Unterkunft und Verpflegung und als dritte Komponente die Investitionskosten.

Heimbewohner in Schleswig-Holstein zahlen deutlich mehr an Investitionen als der Bundesschnitt – aber deutlich weniger für die Pflegeleistungen, hinter denen sich vor allem die Kosten für das Personal verbergen. Wird weniger Personal vorgehalten oder das Personal untertariflich bezahlt, sind die Pflegekosten besonders niedrig. Das ist offenbar in Schleswig-Holstein der Fall.

Heimplätze für viele nicht mehr bezahlbar

Die Heimbewohner sind damit in einem Dilemma: Wohl jeder möchte, dass es genug Personal gibt und dies tariflich entlohnt wird. Doch gleichzeitig könne schon jetzt immer mehr Menschen den Eigenanteil nicht mehr finanzieren. Die Folge: Sie müssen zum Sozialamt und die Kommunen und Kreise ächzen unter immer höheren Soziallasten.

Der Ausweg? Der Verband der Ersatzkassen fordert eine Finanzreform der Pflegeversicherung: „Wenn bei den Eigenanteilen nichts geschieht, werden immer mehr Menschen auf Leistungen der Sozialhilfe angewiesen sein“, erklärt Claudia Straub, die Leiterin der Vdek-Landesvertretung Schleswig-Holstein.

Kaum Entlastung durch den Plan von Jens Spahn

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat Eckpunkte für eine Pflegereform präsentiert: Demnach ist vorgesehen, den Eigenanteil an den Pflegekosten (EEE) für maximal drei Jahre auf 700 Euro zu deckeln. Das würde den Schleswig-Holsteinern aber gar nicht helfen: Denn sie zahlen aktuell 637 Euro für die Pflege. Im Bundesschnitt sind es 831 Euro - da brächte die Deckelung auf 700 Euro also vielen Menschen eine Entlastung.

Lesen Sie auch: Niedersachsen folgt mit Corona-Öffnungsplan

Außerdem will Spahn die Bundesländer an den Investitionskosten beteiligen. Davon für die Schleswig-Holsteiner zumindest ein wenig profitieren.

Deshalb ist für Claudia Straub klar: „Das geht in die richtige Richtung, aber nicht weit genug."