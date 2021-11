Büdelsdorf

Weihnachten ohne Gans oder Ente – das geht gar nicht. Solche Sprüche hört Britta Wasem immer wieder. Und die gelernte Köchin aus dem Dänischen Wohld hat auch selbst lange so gedacht. Bis ihre Tochter sie 2006 dazu brachte, sich mit den Bedingungen der Fleischproduktion und den Folgen für Tiere, Umwelt, Klima und die menschliche Gesundheit wie zum Beispiel Antibiotika-Resistenzen zu beschäftigen. Mutter und Tochter suchten nach Alternativen. Das sei damals noch deutlich schwieriger gewesen. Heute hingegen sind in jedem gut sortierten Biomarkt vegane Produkte zu finden – Aufstriche, Sahne-Alternativen aus europäischem Bio-Soja, Milchalternativen aus Mandeln und Kokos und als Proteinquelle die unterschiedlichsten Hülsenfrüchte.

Maronen und Pilze statt Rindfleisch

„Es geht bei der veganen Küche nicht ums Weglassen, sondern ums Entdecken. Nicht um Verzicht, sondern um Genuss und Geschmacksfülle“, sagt 51-Jährige, während sie im Küchenstudio Weiss in Büdelsdorf die Zutaten für ihr „Portobello Wellington“ auspackt: gekochte Maronen, Portobello-Pilze, Walnüsse, viel frisches Gemüse und Kräuter, dazu Rot- und Weißwein.

Und weil man gerade an den Festtagen nicht nur in der Küche stehen will, ist der Blätterteig schon fertig gekauft. „Auch da gibt es heute gute vegane Fertigprodukte. So kommt dieses Gericht komplett ohne Zutaten vom Tier aus“, sagt Britta Wasem, die neben ihrem veganen Blog auch regelmäßig Kochkurse für alle anbietet, die Anregungen suchen oder einfach ab und zu ein veganes Gericht aus den Tisch bringen möchten.

Der vegane Braten ist gut vorzubereiten

Beim „Portobello Wellington“ verbirgt sich in dem Blätterteig eine speziell gewürzte Füllung aus Maronen und Walnüssen und eine Schicht aus gebratenen Pilze. „Das Gute ist, dass sich die Füllung und auch die Soße gut vorbereiten lassen. Am Tag selbst steht man dann nicht mehr lange in der Küche", sagt Britta Wasem. Zu dem veganen Braten passen viele Beilagen - auch die klassischen weihnachtlichen Rotkohl und Kartoffeln.

Zur Galerie Foodbloggerin Britta Wasem zeigt, wie man einen veganen Braten zubereitet.

Und wie schmeckt nun der vegane Weihnachtsbraten? Natürlich nicht wie das Fleischfilet Wellington. Stattdessen verbirgt sich unter dem knusprigen Blätterteig eine aromatische Füllung. Dabei sorgt die Pilzschicht für Biss und Saftigkeit, die Sauce mit Sternarnis und Orange für eine weihnachtliche Note. Das KN-Online-Team ist sich am Ende einig: „Der Braten ist sehr lecker und auch optisch ein Genuss – das wird auf jeden Fall nachgekocht.“