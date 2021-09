Schleswig-Holstein

Wir haben zusammengestellt, was Sie am Wochenende, 25. und 26. September 2021, in Schleswig-Holstein erleben können. Wichtig: Achten Sie auf die jeweiligen Corona-Regeln vor Ort und informieren Sie sich kurzfristig, ob die Veranstaltung wirklich stattfindet! Aufgrund der Pandemie kann es sein, dass sie kurzfristig abgesagt wird.

Atelier-Flair für alle in Kiel

Am 25. und 26. September 2021 öffnen Künstlerinnen und Künstler in Kiel ihre Ateliers. Besucherinnen und Besucher können mit ihnen am Entstehungsort der Kunstwerke über ihre Arbeit ins Gespräch kommen.

Insgesamt öffnen 73 Ateliers, Galerien und Werkstätten kostenfrei ihre Türen in Kiel. Die meisten der Ateliers sind von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Hier finden Sie eine Übersicht der Künstlerinnen und Künstler, die Sie am Wochenende empfangen.

Endlich wieder Feiern gehen

Am Sonnabend, 25. September, öffnen einige Clubs nach monatelanger Pause ihre Türen wieder und freuen sich auf die Rückkehr der Nachtschwärmer.

Unter anderem feiert das Atrium in Schwentinental „The Big Opening“, Einlass ist ab 21 Uhr.

in Schwentinental „The Big Opening“, Einlass ist ab 21 Uhr. Das Ben Briggs in Kiel feiert ab 22 Uhr „The Beginning“ mit 80ern, 90ern und 2000ern.

in Kiel feiert ab 22 Uhr „The Beginning“ mit 80ern, 90ern und 2000ern. Im Max Nachttheater in Kiel steigt das Comeback mit House, Charts und Black Beats ab 23 Uhr.

Überall gilt: Rein kommt, wer einen Impf- oder Genesenennachweis oder einen maximal sechs Stunden alten Schnelltest mitbringt.

Schottische Märchen in der Landeshauptstadt

Am Sonnabend, 25. September 2021, holt die Erzählerin Katharina Götz schottisches Ambiente nach Kiel. In der Alten Räucherei erzählt sie schottische Märchen. Musikalisch begleitet wird sie dabei von „The Baltic Scots“.

Eine Reservierung für den schottischen Märchenabend wird erbeten unter Telefon 0431 79936446.

Norddeutschlands größter Stoffmarkt in Neumünster

Von 11 bis 17 Uhr findet am Sonntag, 26. September, auf dem Kleinflecken in Neumünster die Stoffköste, Norddeutschlands größter Stoffmarkt, statt. Über 90 Aussteller bringen Damen-, Kinder-, Quilt- und Polsterstoffe mit und alle Arten von Zubehör. Die „Michael Weiß Band“ sorgt für musikalische Untermalung. Von 12 bis 17 Uhr ist zudem verkaufsoffener Sonntag in Neumünster.

Lesen Sie auch Flohmärkte in Kiel und Umgebung: Hier können Sie am Sonntag feilschen und stöbern

Erste Camping-Messe in Rendsburg

Am Wochenende geht es um den nächsten Outdoor-Urlaub: In Rendsburg findet bis zum 26. September die erste Messe für Caravaning und Outdoor, die „Caravan und Co“, statt. Neben den klassischen Infoständen wartet die Messe auch mit Workshops, zum Beispiel zum Ausbau des eigenen Vans, und Konzerten auf. Infos zum Programm und Tickets gibt es hier.

Futur3-Festival in Kiel: Kunst im Hier und Jetzt

An diesem Wochenende beginnt das Futur3 Festival an verschiedenen Standorten in Kiel. Unter dem Motto „Keine Zeit für Zukunft“ zeigen 43 junge Künstlerinnen und Künstler ihre Werke, Tanz und Performances zum Spannungsfeld des Moments. Auch Lesungen, Workshops und Diskussionsformate stehen auf dem Programm. Alle Veranstaltungen des Futur3 Festivals finden Sie hier.

Die Niederdeutsche Bühne Kiel startet wieder

Am 24. September 2021 beginnt die neue Spielzeit der Niederdeutschen Bühne Kiel. In „De dresserte Mann“ geht ausgerechnet am Tag der Verlobung von Helene und Bastian vieles schief. Schließlich mischen sich auch noch die Mütter der beiden ein.

Am Sonnabend und Sonntag ist das Stück jeweils ab 18 Uhr zu sehen. Tickets gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen, unter der Telefonnummer 0431 901901 und auf der Homepage der Niederdeutschen Bühne Kiel.

Neue Saison des Plöner Theater Zeitgeist

Das Theater Zeitgeist startet in die Herbst-Winter-Saison und holt Kultur nach Plön. Den Auftakt der Saison macht am Sonnabend, 25. September, der sächsische Comedian Thomas Nicolai mit seinem Programm „Vorspiel und andere Höhepunkte“. Eintrittskarten gibt es in der Buchhandlung Schneider in Plön. Als 3G-Nachweis für die Veranstaltung akzeptiert das Theater Zeitgeist keine Selbsttests.

Sportbereich des Hörnbades am Sonnabend geschlossen

Im Hörnbad findet am Sonnabend, 25. September, der erste Wettkampf seit Beginn der Corona-Maßnahmen statt. Die SV Neptun organisiert den „Kieler Leistungstest 2021“. Deshalb wird der Sportbereich des Hörnbades für das öffentliche Schwimmen ganztägig geschlossen sein.

Der Freizeitbereich des Schwimmbades ist davon nicht betroffen und bleibt wie gewohnt von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Zwei Kreuze machen bei der Bundestagswahl 2021

Für alle, die noch nicht per Brief gewählt haben, steht am Sonntag, 26. September, der Gang zum Wahllokal auf dem Programm. Von 8 bis 18 Uhr haben die Wahllokale geöffnet. Mit Personalausweis und Wahlbenachrichtigung in der Tasche haben alle Wahlberechtigten die Möglichkeit, ihre Stimme abzugeben. Wenn das Wetter mitspielt, kann der Gang zur Wahlurne mit einem langen Spaziergang verbunden werden.

Führung über den Friedhof in Bad Bramstedt

In Bad Bramstedt lädt am Sonntag, 26. September, die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde zum Tag des Friedhofs ein. Auf dem Programm stehen Führungen zu unterschiedlichen Themen, um 14 Uhr Orgelmusik in der Kapelle und ab 15 Uhr Musik des Posaunenchors.

Der Tag des Friedhofs beginnt um 13.45 Uhr und endet gegen 17 Uhr. Für die Veranstaltung gilt die 3G-Regel.

Philharmonie in der Wunderino-Arena in Kiel

Am Sonntag, 26. September, geben die Kieler Philharmoniker ihren Einstand in der Wunderino-Arena. Zur Eröffnung spielen sie ab 11 Uhr Ludwig van Beethovens Festouvertüre „Die Weihe des Hauses“, Leonard Bernsteins „On the Town: Three Dance Episodes“ und Johannes Brahms’ Sinfonie Nr. 1. Am Abend ab 18 Uhr spielt das Philharmonische Orchester noch einmal Brahms’ erste Sinfonie. Karten gibt es hier sowie an den Theaterkassen im Opernhaus (Rathausplatz 4) und im Schauspielhaus (Holtenauer Straße 103).

„Tour de Gourmet Solitaire“ beim Schleswig-Holstein Gourmet Festival

Alleinreisende sind am Sonntag, 26. September, wieder zur „Tour de Gourmet Solitaire“ des Schleswig-Holstein Gourmet Festivals eingeladen. Um 12 Uhr beginnt die Tour im Hotel „Seehof“ zwischen dem Küchensee und dem Ratzeburger See mit einem Lanson-Champagner-Empfang. Anschließend geht es per Shuttle-Service zum Waldhaus Reinbek. Dort serviert Christian Dudka regionale Klassiker.

Die Tour kostet 135 Euro inklusive eines Vier-Gänge-Menüs, Getränkebegleitung und Shuttle-Service zwischen den Hotels. Interessierte können sich unter shgf@plass-relations.de anmelden.