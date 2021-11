Tipps und Termine - Was Sie am 27. und 28. November in Schleswig-Holstein unternehmen können

Kiels bekannter Frauen-Pop-Chor Jazzica tritt seit Corona erstmals wieder auf, das Café Godot feiert seine Abschiedsparty und auf dem Zweimaster „Freedom“ an der Hörnspitze gibt’s frische Gratis-Live-Beats. Konzerte, Veranstaltungen und mehr: Das können Sie am 1. Advents-Wochenende in Schleswig-Holstein unternehmen.