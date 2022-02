Schleswig-Holstein

Helau und Alaaf! Der Höhepunkt der Karnevalssaison steht bevor. Für die Freunde des Faschings lohnt sich an diesem Wochenende ein Ausflug nach Kaltenkirchen. Doch auch die ruhigeren norddeutschen Gemüter können sich auf ein paar Highlights aus Sport und Kultur freuen.

Wichtig: Achten Sie auf die jeweiligen Corona-Regeln vor Ort und informieren Sie sich vorab, ob die Veranstaltung wirklich stattfindet! Aufgrund der Pandemie kann es sein, dass sie kurzfristig abgesagt wird.

Wanderung in Krusendorf

Unter dem Titel „Ein Hauch von Frühling“ laden einfachwandern.de und die VHS Gettorf zu einer Wanderung nach Krusendorf. Der Weg führt entlang des Strandes, der Steilküste, über Wiesen und Felder, sowie durch den Wald und an der ehemaligen Kirche der Heiligen Katharina vorbei.

Der Eintritt kostet 20 bis 25 Euro, eine Anmeldung ist erforderlich. Die Telefonnummer lautet 0172/5460152, die Homepage ist unter www.einfachwandern.de zu erreichen. Los geht es am Sonnabend um 10.30 Uhr.

Singer-Songwriter im Lutterbeker

Im Lutterbeker spielt am Sonnabend um 20 Uhr das Reinhold Beckmann Duo auf. „Reinhold Beckmann holt die Menschen ab mit seiner Musik, ist mit ihnen im Gespräch. Beeindruckt mit gefühlvollen Balladen ebenso wie mit kraftvollen, fast rockigen Nummern“ – so die Ankündigung. Der Eintritt kostet 25 Euro. Vorverkauf im Lutterbeker oder unter 04343 / 9442. Die Abendkasse öffnet um 19 Uhr.

Edit Piaf im Savoy

Im Savoy in Bordesholm ist am Sonnabend Edith Piaf zu Gast – in Gestalt der Kieler Schauspielerin und Sängerin Fenja Schneider. Sie interpretiert die Piaf-Hits und erzählt aus dem Leben der französischen Sängerin. Musikalisch begleitet wird Schneider von Bettina Rohrbeck am Klavier und Karsten Schnack am Akkordeon. Alle drei Musiker sind am Opernhaus Kiel engagiert oder als Gäste in verschiedenen Produktionen des Hauses aufgetreten. Los geht es um 20.30 Uhr. Tickets kosten 16 Euro für Mitglieder und im Vorverkauf, 18 Euro an der Abendkasse.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Handball-Bundesliga: Kiel gegen Erlangen

Nach dem 35:26-Sieg gegen Montpellier in der Handball Champions League am Mittwochabend empfängt der THW Kiel am Sonntag in der Wunderino-Arena den HC Erlangen. Wer das Spiel auch von unterwegs verfolgen möchte, kann das im KN-Liveticker tun.

Faschingsumzug in Kaltenkirchen

Kaltenkirchen macht auf Marne: Hier wird am Wochenende Karneval gefeiert. Am Sonntag ist ein Umzug durch die Stadt geplant. Um 13 Uhr geht es los mit dem Rahmenprogramm auf dem Grünen Markt. Nach dem Umzug gegen 16.30 Uhr sollen die originellsten Kostüme und Umzugswagen prämiert werden. Es gibt vier Kategorien, unter anderem für das nachhaltigste Kostüm. Gefeiert wird bis 20 Uhr. Alles findet Open-Air statt.

Verkaufsoffener Sonntag fällt aus – Kieler Umschlag nicht

Wer am Wochenende in Kiel shoppen gehen möchte, muss das am Sonnabend tun. Die geplante Sonntagsöffnung fällt aus. Der Kieler Umschlag kann am Wochenende trotzdem stattfinden – wenn auch stark reduziert. Statt vier Tage lang, gibt es nur am Sonnabend Programm. Um 11 Uhr werden am Warleberger Hof Altbürgermeister Asmus Bremer und seine Frau geweckt. Danach zieht das Paar zum Klostervorplatz und lauscht dort den Klängen des Carillon-Konzerts. Von dort geht es weiter zur Nikolaikirche am Alten Markt zum jährlichen Hissen der Büx.

Das Rahmenprogramm: Im Welcome Center am Stresemannplatz in Kiel hat die Märchenerzählerin Octavia Kliemt Geschichten aus 1001 Nacht parat. Gaukler, Seifenbläser, Piraten und Musiker sind abwechselnd auf dem Alten Markt und auf der Holstenstraße zu sehen. Um 17 Uhr erleuchtet eine Feuershow den Holstenplatz.

Offene Impfaktionen in Schleswig-Holstein

Auch an diesem Wochenende gibt es wieder offene Impfaktionen, bei denen man sich ohne Termin gegen das Coronavirus impfen lassen kann. Alle Termine haben wir in einer Übersicht gesammelt.

KTV Adler müssen gleich zweimal in Kiel ran

Gleich zwei Volleyball-Spiele stehen am Wochenende auf dem Plan der KTV Adler: Am Sonnabend treten sie um 19 Uhr gegen den Moerser SC an (Abendkasse ab 18 Uhr). Keine 24 Stunden später, am Sonntag um 15 Uhr, spielen sie gegen VV Humann Essen. Der Nachmittag ist Family-Day im Adler-Horst: für Familien mit Kinder gibt es freien Eintritt. Die Spiele sind in der Hein-Dahlinger-Halle (Geschwister-Scholl-Straße 9, Kiel).

Lesen Sie auch KTV Adler: Kapitän Olaf Müller beendet seine Karriere beim Volleyball-Zweitligisten

Frühstück mit Livemusik im Kieler Kulturladen Leuchtturm

Lust auf ein gemütliches Frühstück mit Livemusik? Das geht am Sonntag im Kulturladen Leuchtturm in Kiel (An der Schanze 44). Die Folk-Band „Aelba“ aus Schleswig-Holstein sorgt für die musikalische Unterhaltung zum Frühstücksbuffet. Eintritt: 16 Euro, inkl. Frühstücksbuffet. Mehr Infos auf der Webseite des Kulturladens.

Bach auf der Orgel in der Kieler Nikolai-Kirche

Wer Stücken von Johann Sebastian Bach auf der Orgel lauschen will, kann das am Sonntag um 17 Uhr in der Kieler St.-Nikolai-Kirche (Alter Markt) tun. Volkmar Zehner spielt das Konzert 07 „Auf dem Weg zum Meister“ aus Bachs Gesamtwerk für Orgel. Eine Einführung in das Programm gibt es 45 Minuten vor Konzertbeginn. Karten an der Abendkasse: 10 Euro (ermäßigt 6 Euro).