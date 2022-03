Kiel

Achtung, Sommerzeit: In der Nacht zu Sonntag, 27. März, werden die Uhren eine Stunde vorgestellt. Die verbleibenden Stunden können Sie an diesem Wochenende unter anderem nutzen, um über einen Frühlingsmarkt zu schlendern oder eine berühmte Torte zu besichtigen. Und für Musikfreunde verschiedener Art finden sich mehrere Konzerte: Von Punk bis Kirchenmusik gibt es am Sonnabend und Sonntag in Kiel und Umgebung einiges zu hören.

Wichtig: Achten Sie auf die jeweiligen Corona-Regeln vor Ort und informieren Sie sich vorab, ob die Veranstaltung wirklich stattfindet! Aufgrund der Pandemie kann es sein, dass sie kurzfristig abgesagt wird.

Frühlingsmarkt auf Schloss Hagen

Am Sonnabend und Sonntag, 26. und 27. März, erwartet die Gemeinde Probsteierhagen wieder Besucherinnen und Besucher zum Frühlingsmarkt auf Schloss Hagen. Über 50 Aussteller präsentieren im Innen- und Außenbereich ihre Waren. Diese reichen von Kunsthandwerk und Kleidung bis zu Gewürzen. Auch für Verpflegung ist gesorgt. Los geht es jeweils um 11 Uhr, Schluss ist um 18 Uhr. Der Eintritt kostet einen Euro.

Earth Hour: Licht aus für den Klimaschutz

Am Sonnabend, 26. März, von 20.30 bis 21.30 Uhr ist Earth Hour. Zeitversetzt gehen dabei auf der ganzen Welt die Lichter aus. So wollen die Teilnehmenden mehr Einsatz für den weltweiten Klimaschutz fordern. Auch die Stadt Kiel nimmt seit 2011 an der Aktion teil und verdunkelt Rathaus, Warleberger Hof und Schifffahrtsmuseum. Aber auch Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, sich zu beteiligen.

Fahrrad-Event im Ostseekai

Im Ostseekai Kiel findet am Sonntag, 27. März, von 10 bis 17 Uhr das Event „Fahrrad Kiel 2022“ statt. Auf dem Programm stehen verschiedene Radreise-Vorträge, und es gibt eine Fahrrad-Teststrecke. Der Eintritt kostet 3 Euro, Kinder bis 17 Jahre können kostenlos teilnehmen.

Grieg, Bach, Weinberg: Camerata Kiel in der Kirche Flemhude

Die Camerata Kiel tritt am Sonntag, 27. März, ersatzweise für das Bläserquintett der Kieler Philharmoniker in der Kirche in Flemhude auf. Das Quintett musste krankheitsbedingt absagen. Gespielt werden zwei Melodien von Edvard Grieg, ein Violinkonzert von J. S. Bach und eine Kammersinfonie von Weinberg.

Ausstellung rund um Torte aus dem Jahr 1942 in Lübeck

Eine Nusstorte, die den Bombenangriff auf Lübeck im Jahr 1942 nahezu unversehrt überstanden hat, steht im Mittelpunkt einer eigenen Ausstellung. Unter dem Titel „Bittersüß – Der Tortenfund von Lübeck 1942-2022“ ist das Backwerk im stadtgeschichtlichen Museum Holstentor zu sehen. Gezeigt wird außer der rußgeschwärzten, aber noch gut erkennbaren „Torten-Mumie“ auch eine Rekonstruktion. Archäologen hatten das Feingebäck im April 2021 bei Ausgrabungen in der Lübecker Altstadt entdeckt. Am Wochenende öffnet die Ausstellung von 11 bis 17 Uhr.

Amerikanische Singer-Songwriterin im Hansa48 zu Gast

Cakes and Concerts: Am Sonntag um 15 Uhr gibt es im Hansa48 die Musik von Hayley Reardon zu hören. Die Singer-Songwriterin hat ihre Stimme und Gitarre im Gepäck und stellt ihre neue EP „A Hundred Little Lives“ vor. Dazu gibt es ein veganes Kuchenbüfett. Der Eintritt kostet 3 bis 5 Euro, den Kuchen gibt es gegen Spende.

Frühlingsdom startet in Hamburg

Keine Zugangsbeschränkungen, aber Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske und Zeigen eines 3G-Nachweises in der Gastronomie – mit diesen Regeln startet Hamburgs größtes Volksfest seine Frühlingsausgabe. Damit bringt der Frühlingsdom nach coronabedingten Absagen und Einschränkungen wieder größtmögliche Normalität auf das Heiligengeistfeld. Am Sonnabend öffnet der Dom von 15 bis 24 Uhr, am Sonntag von 14 bis 23 Uhr.

Für die Kunstfreunde: Malkurs in Elmschenhagen

In der Kulturstation Toweddern in Kiel-Elmschenhagen findet am Sonnabend im Rahmen des Kreativ-Cafés ein Malkurs statt. Los geht es um 15 Uhr. Statt Eintritt zu zahlen, kann man gegen Materialkosten und Spenden teilnehmen.

Impftermine in Schleswig-Holstein

Wer sich am Wochenende spontan gegen das Corona-Virus impfen lassen möchte, findet auf KN-online eine Übersicht über Termine in Schleswig-Holstein.

Theater im Lutterbeker: Es ist an der Zeit

Eine Szenencollage unter dem Titel „Es ist an der Zeit“ zeigt am Sonnabend um 20 Uhr das junge Theater Spectaculum im Lutterbeker. Die Texte stammen unter anderem aus Bertholt Brechts „Die jüdische Frau“ und Georg Büchners „Woyzeck“.

Punk in der Schaubude

In der Schaubude in Kiel spielt am Sonnabend um 20 Uhr die Punkband Rio Bravo auf. Tickets kosten inklusive Vorverkaufsgebühr 9,90 Euro. Es gibt sie online auf kieler-schaubude.de.

Open Mic im Prinz Willy

Im Prinz Willy in Kiel heißt es am Sonnabend Bühne frei für jeden, der Lust hat. Nur eine kurze Anmeldung per E-Mail (info@prinzwilly.de) braucht es, um ab 20 Uhr auf der Bühne stehen zu können. Schnell sein lohnt sich, denn die Plätze sind begrenzt.

Für alle, die nur zuschauen wollen, kostet der Eintritt 2 Euro. Für die Musikerinnen und Musiker geht der Hut rum.

Noch mehr Punk: ZSK in der Pumpe in Kiel

Die Berliner Punkband ZSK spielt am Sonnabend um 20 Uhr im Rahmen ihrer „Ende der Welt“-Tour in der Pumpe in Kiel. Einlass ist um 19 Uhr. Tickets kosten 23 Euro im Vorverkauf und 28 Euro an der Abendkasse.