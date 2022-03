Schleswig-Holstein

Strahlenden Sonnenschein kündigt die Wettervorhersage für das Wochenende an. Zeit mal wieder die schönsten Spazierrouten heruaszukramen. Und für die Tanzwütigen öffnen die Clubs wieder ihre Türen. Tipps und Termine für das Wochenende vom 12. und 13. März.

Wichtig: Achten Sie auf die jeweiligen Corona-Regeln vor Ort und informieren Sie sich vorab, ob die Veranstaltung wirklich stattfindet! Aufgrund der Pandemie kann es sein, dass sie kurzfristig abgesagt wird.

Ausflüge an der frischen Luft

Kiel und Umgebung bieten viele Möglichkeiten für Spaziergänge und Wanderungen. Genießen Sie die Frühlingssonne im Wald, an der Steilküste oder am See. Eine Übersicht und Reportagen über die schönsten Strecken der Umgebung finden Sie hier auf KN-online.

Für die Tierfreunde und Familien empfiehlt sich ein Ausflug in die verschiedenen Tierparks und Zoos der Gegend. Die Tiergehege in Kiel können kostenlos besucht werden.

Handball: Nordclubs müssen in der Liga ran

Sowohl der THW Kiel als auch die SG Flensburg-Handewitt spielen am Wochenende. Kiel empfängt zuhause am Sonntag um 13.40 Uhr die Füchse Berlin. Die SG Flensburg-Handewitt trifft ebenfalls am Sonntag um 16 Uhr auf die Spielgemeinschaft HBW Balingen-Weilstetten. Die Spiele des THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt gibt es im Liveticker.

Lesen Sie auch THW muss auch Berlin-Tickets stornieren

Drei Herren im Kulturladen Leuchtturm

Ein bunter Abend mit den Drei Herren erwartet Besucherinnen und Besucher am Sonnabend, 12. März, im Kulturladen Leuchtturm, an der Schanze 44, in Kiel. Der Abend beginnt um 19 Uhr. Es gibt Live-Hörspiel, Live-Musik, Live-Improtheater und lockere Scherze. Der Eintritt kostet 12 Euro.

Hier kann getanzt werden

Für die Tanzwütigen: Auch das Kieler Nachtleben erwacht langsam wieder zum Leben. Gefeiert werden kann am Wochenende unter anderem in der Pumpe. Am Sonnabend um 23 Uhr im Roten Salon gibt es Progressive und Psychedelic Trance auf die Ohren. Der Eintritt kostet 13 Euro. Wessen Musikgeschmack das nicht trifft, der kann in den Saal der Pumpe ausweichen. Am Sonnabend um 21 Uhr steigt hier eine Salsa-Party.

Auch im Max darf wieder getanzt werden: Hier heißt es am Sonnabend „Back to the 90s!“. Los geht es um 22 Uhr. Der Eintritt kostet sieben Euro, an der Abendkasse sind es acht.

Königinnen an den Tasten

Die Queenz of Piano greifen am Sonnabend, 12. März, ab 20 Uhr in der Gemeinschaftsschule Probstei, Friedhofsweg 6, in Schönberg in die Tasten. Jennifer Rüth und Ming nutzen ihre Flügel nicht nur zum Klavierspielen, sondern setzen sie gekonnt auch als Harfe, Zitter und Trommel ein. In ihrem Zusammenspiel auf den Flügeln verflechten sie Pop & Klassik zu einer neuen Musik. Tickets kosten 31,35 Euro und können online gekauft werden.

Paul Panzer in der Wunderino-Arena

Dass das Leben kein Ponyhof ist, scheint allgemein bekannt. Doch was die „goldene Mitte“ für uns alle bereit hält, damit konnte selbst Paul Panzer nicht rechnen. Denn sind die Kinder erst erwachsen und die Frau auf Weltreise, heißt es auch für Paul – Kleiner Mann was nun? Wer das Programm von Comedian Paul Panzer in der Wunderino-Arena in Kiel anschauen möchte, hat am Sonnabend, 12. März, um 20 Uhr die Gelegenheit dazu. Tickets kosten 35,35 Euro.

Italienische Kunst in Kiel

Ab dem 12. März beginnt in der Kieler Stadtgalerie, Andreas-Gayk-Straße 31, die neunte Auflage der Ausstellung „Premio Fondazione VAF“. Es werden die Werke der vielversprechenden Nachwuchskünstlerinnen und – künstler Luca Azzurro, Renata und Cristina Cosi, Silvia Inselvini, KEM, L’orMa, Enrico Minguzzi, Sebastiano Raimondo, Dario Tironi, Valeria Vaccaro sowie dem berühmten italienischen Maler Paolo Baratella gezeigt. Der Eintritt ist frei.

Klassische Klänge

Im Kulturforum Schwimmhalle Schloss Plön zeigt am Sonnabend, 12. März, die Hamburger Ratsmusik ihr Programm „Der König tanzt, Musik am Hof von Versailles“. Beginn ist um 19 Uhr, die Karten kosten im Vorverkauf 20 Euro und können in der Buchhandlung Schneider, Plön, unter Tel. 04522/749900, gekauft werden.

Dorr im Prinz Willy

Dorr ist das neue Soloprojekt von „Stems“-Frontmann John Dorr. Eine Mischung aus experimenteller und schöner Gitarre, elektronischen Instrumenten und Spielzeuginstrumente­n, die die tiefe Stimme umrahmen, erwartet die Zuhörerinnen und Zuhörer am Sonnabend, 12. März, ab 20 Uhr im Prinz Willy, Lutherstraße 9, in Kiel. Der Eintritt kostet zwei Euro.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Schuhe, Schuhe, Schuhe

Die Kielerin Yvonne Heik zeichnet Schuhe in allen erdenklichen Formen, Farben und Varianten. In ihrer Ausstellung „Shoe Time“ lädt die an der Muthesius Kunsthochschule Kiel diplomierte Industriedesignerin, die eine Zeitlang in London Schuhdesign studierte, zu einer Abenteuerreise durch die Welten der Natur, der menschlichen Seele, des Alltags und der freien Phantasie ein.

Bis zum 9. April kann die Ausstellung jeweils am Sonnabend und Sonntag von 14 bis 17 Uhr in der Galerie Artegrale, Reventlouallee 14-16, in Kiel, besucht werden. Der Eintritt ist frei.

Impftermine am 12. und 13. März

Wo kann ich mich am Wochenende impfen lassen? Eine Übersicht über alle offenen Corona-Impfaktionen finden Sie hier.

Flohmarkt in Schönberg

Endlich wieder stöbern und Schnäppchen jagen: So langsam geht die Flohmarkt-Saison los. Am Sonntag, 13. März, kann von 8 bis 16 Uhr in der Schönberger Fußgängerzone geshoppt und gefeilscht werden.

Spontan und lustig

Wer den Sonntag lachend ausklingen lassen will, kann das bei Tante Salzmanns Improshow im Kultur-Forum, Andreas-Gayk-Straße 31, in Kiel. Beginn ist um 19 Uhr. Karten kosten 16 Euro.

Tatort: Studio Kino

Zum gemeinsamen Tatort-Gucken lädt das Studio-Kino, Wilhelminenstraße 10, in Kiel am Sonntag, 13. März, ein. Die Übertragung vom Tatort Zürich: „Schattenkinder“ beginnt um 20.15 Uhr. Der Eintritt ist frei, eine Reservierung ist nicht möglich.