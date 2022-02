Schleswig-Holstein

Am Sonnabend dürfen die Fans von Holstein Kiel wieder ins Stadion, wenn ihre KSV um 13.30 Uhr den Karlsruher SC empfängt. Doch auch für die, die mit Fußball nichts anfangen können, gibt es an diesem Wochenende einige Möglichkeiten für Unternehmungen und Ausflüge.

Wichtig: Achten Sie auf die jeweiligen Corona-Regeln vor Ort und informieren Sie sich vorab, ob die Veranstaltung wirklich stattfindet! Aufgrund der Pandemie kann es sein, dass sie kurzfristig abgesagt wird.

Provinzlärm: Festival für neue Musik in Eckernförde

Vom 18. bis zum 20. Februar findet in der Eckernförder Nicolaikirche der zweite Teil des 8. Internationalen Provinzlärm-Festivals statt. In diesem Jahr legten die Organisatoren den Länder-Schwerpunkt auf neue Musik aus Estland.

Am Sonnabend um 11 Uhr findet das Marktkonzert mit dem Ensemble Reflexion K statt. Begleitet wird es von Katja Kanowski an der Orgel und durch die Rezitation von Pastor Dirk Homrighausen. Ein zweites Mal spielt das Ensemble Reflexion K am Sonnabend um 17 Uhr zusammen mit der Norddeutschen Sinfonietta.

Um 12.30 Uhr sowie 13.30 können Sie im Künstlerhaus Ottestraße 1 ein Virtual Reality Konzert mit dem Ensemble U erleben. Um 20 Uhr spielt das Ensemble U dann mit Gästen in der Nicolaikirche.

Das Abschlusskonzert des Festivals spielt das Ensemble Reflexion K am Sonntag um 17 Uhr.

Der Eintritt pro Konzert kostet 15 Euro, ermäßigt 10 Euro. Die Ausnahme ist das Marktkonzert, es kostet für alle 5 Euro. Für die Virtual Reality Konzerte ist der Eintritt frei. Karten können nur an der Konzertkasse erworben, jedoch unter info@neuemusik-eckernfoerde.de vorbestellt werden.

Gastspiel in Neumünster: Ach, diese entsetzliche Lücke

Am Sonntag um 20 Uhr heißt es Vorhang auf im Theater in der Stadthalle: Das Ensemble des Altonaer Theaters gastiert mit seiner Inszenierung „Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke“ in Neumünster. Das Stück beruht auf dem zweiten von vier Bänden der Autobiographie des Schauspielers und Regisseurs Joachim Meyerhoff. Es erzählt von seiner Zeit als Schauspielstudent an der Otto-Falkenberg-Schule in München.

Tickets gibt es im Webshop des Kulturbüros Neumünster oder unter der Telefonnummer 04321 942 3316.

Operette nach Wunsch in Neumünster

Philip Lüsebrink und Viktoria Car laden gemeinsam mit dem Pianisten Markus Bruker zu einem Operettenwunschkonzert ins Studio-Theater der Niederdeutschen Bühne Neumünster ein. Bei diesem Konzertabend sind die Besucherinnen und Besucher eingeladen die Musikwahl mitzubestimmen. Los geht es am Sonntag um 16 Uhr, Kostenpunkt 20 Euro. Karten gibt es unter www.ticket-regional.de/nbn oder telefonisch 0651 9790777.

Fischbrötchenblues in Rendsburg

Ein Heimatabend mit viel Musik – so kündigt das Landestheater Schleswig-Holstein diese Uraufführung an. Am Sonntag um 16 Uhr ist sie erneut im Stadttheater in Rendsburg zu sehen.

Theater in Kiel: Von Oper bis Komödie alles dabei

Diese Stücke zeigen die Kieler Theater:

Am Freitag schon feiert das Stück „Elling“ seine Premiere auf der Niederdeutschen Bühne. Am Sonnabend und Sonntag ist es um jeweils 18 Uhr im Theater am Wilhelmplatz zu sehen.

Das Lore und Lay Theater zeigt am Sonnabend um 20 Uhr „Zwei wie Bonnie & Clyde“, eine Komödie aus der Feder von Tom Müller und Sabine Misiorny.

Deich Art präsentiert am Sonnabend um 20 Uhr den Live-Hörspiel-Thriller „Jules Verne und der Unhold von Kiel“ von Jens Raschke im Kulturforum.

Das Polnische Theater zeigt „Am Strand“ mit Diana Scheipers am Sonnabend um 20 Uhr.

Das Theater Kiel zeigt am Sonnabend im Opernhaus das Ballett „Die Schöne und das Biest“, im Theater im Werftpark „Malala“ und im Schauspielhaus „Der Riss durch die Welt“. Außerdem findet in der Ansgarkirche das 3. Klassisch Beflügelt Konzert statt.

Am Sonntag um 11 Uhr lädt die Dramaturgie des Theaters Kiel im Opernhaus zum Operncafé. Um 18 Uhr gibt es im Opernhaus „Die Zauberflöte“ zu sehen und zu hören. Im Schauspielhaus liest am Sonntag der Hamburger Autor Max Goldt.

Folk and Soul in Schönkirchen

Guitavio nennt sich die Acoustic Folk’n’Soul-Gruppe, die am Sonnabend um 19 Uhr im Schmidt-Haus in Schönkirchen auftritt. Die Besetzung besteht aus Gitarrist Erk Böteführ, Bassist Ronald Kowalewski, Akkordeonistin Hella Matzen-Lembcke und Schlagzeuger Markus Zell, sowie Sängerin Coretta von Behr. Sie präsentieren am Sonnabend ihre neue CD. Der Eintritt kostet 16 Euro.

Tastenkabarett im Savoy

In Savoy in Bordesholm zeigt am Sonnabend um 20 Uhr Axel Pätz sein Programm „Das Niveau singt - Premium Gold“ – eine Mischung aus Geschichten und Liedern. Es enthält die Highlights aus Pätz’ vier Soloprogrammen der letzten zehn Jahre. Karten kosten 18 Euro für Mitglieder und 20 Euro für Nichtmitglieder.

Theater für Kinder ab 5 Jahre in Kiel

Am Sonntag von 15.30 bis 16.30 Uhr gibt es das Kindertheater des Monats „Spinnlein, Spinnlein an der Wand“ im Saal im Gemeindehaus in Kiel-Friedrichsort zu sehen. Das Figurentheater ist für Kinder ab fünf Jahren geeignet. Kinder zahlen 3 Euro, Erwachsene 4 Euro Eintritt.

Holstein Kiel empfängt Karlsruher SC im Holstein-Stadion

Holstein spielt wieder vor Zuschauern im Stadion. Für Kurzentschlossene öffnet der Verein am Spieltag eine Tageskasse. Natürlich können Sie das Spiel auch auf KN-online im Liveticker verfolgen. Los geht es am Sonnabend um 13.30 Uhr.

Impftermine in Schleswig-Holstein

Auch an diesem Wochenende werden in Schleswig-Holstein wieder vielerorts Möglichkeiten für eine Corona-Impfung angeboten. KN-online hat für Sie eine Übersicht zusammengestellt.

Sonntagsführungen in den Kieler Museen

Am Sonntag bieten wieder viele Kieler Museen Führungen an. Im Stadtmuseum Warleberger Hof gibt es am 13. Februar gleich zwei Angebote. Um 11.30 Uhr startet die Führung durch die Ausstellung „Plakate aus der Sammlung des Kieler Stadt- und Schifffahrtsmuseums als Spiegel der Politik-, Kultur- und Alltagsgeschichte im 20. Jahrhundert!“. Um 15.30 Uhr geht es durch die Ausstellung „Made in Kiel“.

Auch das Stadt- und Schifffahrtsmuseum Fischhalle bietet eine Sonntagsführung, um 14.30 Uhr durch die Ausstellung „Marine, Werften, Segelsport“. Der Eintritt bei den drei Führungen ist jeweils frei.

Wer sich weniger für Geschichte und mehr für Kunst interessiert, kann sich am Sonntag um 11.30 Uhr und um 16 Uhr der öffentlichen Führung in der Kieler Kunsthalle anschließen. Der Eintritt kostet sieben Euro (ermäßigt vier Euro), zuzüglich zwei Euro für die Führung.