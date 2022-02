Schleswig-Holstein

Holstein Kiel und THW Kiel haben wieder Spiele vor der Brust, an den Theatern finden einige interessante Aufführungen statt und in Laboe stellen drei Frauen ihre Kunst aus: Was an diesem Wochenende in Schleswig-Holstein passiert, sehen Sie hier im Überblick.

Wichtig: Achten Sie auf die jeweiligen Corona-Regeln vor Ort und informieren Sie sich vorab, ob die Veranstaltung wirklich stattfindet! Aufgrund der Pandemie kann es sein, dass sie kurzfristig abgesagt wird.

„DreiMalKunst“ in Laboe

Immer die gleichen Urlaubsfotos sind auf Dauer langweilig. Fand Juliette Bergmann aus Kiel und griff eines Tages zu Acrylfarbe und Ölkreide, um aus ihren Reiseerinnerungen kleine Kunstwerke zu gestalten. Jetzt zeigt sie ihre ungewöhnlichen Werke zusammen mit den Kielerinnen Susanne Hoff-Johannsen (Schmuck) und Susann Kasten-Jerke (experimentelle Malerei) im Freya-Frahm-Haus in Laboe. Öffnungszeiten am Wochenende: Sonnabend und Sonntag von 13 bis 17 Uhr.

THW Kiel zu Gast bei den Rhein-Neckar-Löwen

Im DHB-Pokal treffen die Zebras am Sonntag, 6. Februar, auf die Rhein-Neckar-Löwen. Anpfiff ist um 18 Uhr. Auf KN-online können Sie das Spiel im Liveticker verfolgen.

Klassische Konzerte am Sonnabend: Carillon und brasilianische Klänge

, Falckstraße, ist am Sonnabend, 5. Februar, ab 11 Uhr die flämische Carillonneurin Katrijn De Backer zu hören. Sie ist studierte Bratscherin und spielt derzeit im Philharmonischen Orchester Kiel mit. Die Ausbildung am Carillon erhielt sie im belgischen Diest und Mechelen. Auf ihrem Programm am Kieler Turmglockenspiel stehen Werke aus drei Jahrhunderten, unter anderem von Händel, Skrjabin und Schumann – sowie die berühmte Carillonkomposition „Campanella“ des Wallonen Géo Clément, die in Kiel schon mehrfach zu hören war. Die Musikhochschule Lübeck (MHL) lädt am Wochenende zu zwei Konzerten mit Pop, Jazz und brasilianischen Klängen in den Großen Saal ein. Verschiedene Studierenden-Ensembles wie der MHL-PopsChor, die MHL-Bigband sowie BrazilianBeatz präsentieren unter Leitung von Bernd Ruf und Michael Pabst-Krüger am Sonnabend, 5. Februar eine Pop-Werkstatt und am Sonntag, 6. Februar, das brasilianische Musikfest „Viva o Brasil“.

Holstein Kiel empfängt Fortuna Düsseldorf

Am 21. Spieltag der 2. Bundesliga tritt Holstein Kiel gegen Fortuna Düsseldorf an. Der KN-Liveticker startet am Sonntag wie immer mit Spielbeginn um 13.30 Uhr auf KN-online.

Theater, Oper und Ballett: Ausgewählte Termine in Kiel

Tussipark , Karaoke-Komödie (Theaterfrachter Loreley, Sonnabend um 17 Uhr)

, Karaoke-Komödie (Theaterfrachter Loreley, Sonnabend um 17 Uhr) Die Schöne und das Biest , Ballett (Opernhaus, Sonnabend um 19.30 Uhr)

, Ballett (Opernhaus, Sonnabend um 19.30 Uhr) Frau Müller muss weg , Komödie (Stadttheater Rendsburg, Sonnabend um 19.30 Uhr)

, Komödie (Stadttheater Rendsburg, Sonnabend um 19.30 Uhr) Allens Düütsch, Komödie (Niederdeutsche Bühne Kiel, Sonntag um 18 Uhr)

Impftermine in Schleswig-Holstein

Für Kurzentschlossene, die sich gegen Corona immunisieren lassen wollen, gibt es auch am Wochenende wieder Impfangebote in Kiel und Schleswig-Holstein. Hier finden Sie eine Übersicht.

Sonntagsführungen in Kieler Museen

Lädt das Wetter nicht zu einem Ausflug an die frische Luft ein, bieten die Kieler Museen eine gute Alternative an. Im Stadtmuseum Warleberger Hof gibt es am 06. Februar, 15.30 Uhr, wieder eine Sonntagsführung durch die Ausstellung „Made in Kiel“, die die Stadtgeschichte mit Firmen aus der Landeshauptstadt verbindet.

Im Stadt- und Schifffahrtsmuseum Fischhalle startet um 14.30 Uhr eine Sonntagsführung durch die Ausstellung „Marine, Werften, Segelsport“. Der Eintritt ist jeweils frei.