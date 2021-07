Kiel

Plastikgabeln beim Grillen im Park und To-Go-Gerichte in Styroporverpackungen gehören der Vergangenheit an. Seit dem 3. Juli wird die EU-Richtlinie zum Verbot vieler Einwegplastikprodukte in den Mitgliedsstaaten umgesetzt. Restbestände dürfen noch abverkauft werden, Restaurants müssen sich auf die Suche nach alternativen Verpackungen begeben.

Das Verbot umfasst Produkte, die komplett oder zum Teil aus Kunststoff bestehen. Auch To-Go-Verpackungen aus Polystyrol, umgangssprachlich als Styropor bezeichnet, fällt unter die Verordnung. Andere Einwegprodukte aus Plastik werden nicht verboten, müssen aber einen Hinweis für Verbraucher enthalten, wie sie entsorgt werden sollen.

Dehoga: Plastik-Alternativen müssen bezahlbar sein

Stefan Scholtis, Geschäftsführer des Dehoga Schleswig-Holstein, hätte sich mehr Vorlaufzeit für die Gastronomen gewünscht. „Die Betriebe müssen die Möglichkeit haben, etwas anderes zu beziehen“, sagt er.

In den jüngsten Wochen und Monaten habe die Branche mit anderen Problemen kämpfen müssen als mit der Suche nach neuen To-Go-Verpackungen. „Die Alternativen müssen auch bezahlbar sein“, sagt Scholtis.

Ob die neuen Verpackungen viel teurer werden als Styropor- und Plastikboxen hänge auch davon ab, wie viele Anbieter zur Auswahl stehen. Eine Empfehlung an die Betriebe, auf welche Produkte sie nun zurückgreifen könnten, gebe die Dehoga nicht. Schließlich komme es auch darauf an, ob Suppe oder ein Schnitzel geliefert werden.

Trinkhalme aus Zuckerrohr bei „Hans im Glück“

„Hans im Glück“ in Kiel ist vorbereitet. Dort gibt es schon seit der Eröffnung im August vergangenen Jahres kein Kunststoff. „Bei uns kommt der Gast nicht mit Plastik in Berührung“, sagt Betriebsleiter Constantin Cremer. Der Nachhaltigkeit wegen setze er von Beginn an auf Trinkhalme aus Zuckerrohr.

Oft fragten die Gäste, warum denn noch Plastikhalme verwendet würden, so nah käme die Zuckerrohrvariante an das verbotene Pendant heran. Die Burger finden in Schachteln aus recyceltem Papier ihren Weg zu den Kundinnen und Kunden nach Hause. Styropor könne zwar die Hitze besser halten. „Wir sind aber trotzdem nicht kälter als die Konkurrenz“, sagt Cremer.

To-Go-Behälter nicht mehr aus Plastik

Auch im Kieler „El Sombrero Verde“ gibt es keine Einwegverpackungen aus Plastik – auch wenn es auf den ersten Blick so aussieht. Die weißen Behälter bestehen nicht aus Styropor, sondern aus Bagasse – faserige Reste von Zuckerrohr, die bei der Zuckerproduktion anfallen.

Neue Verpackungsverordnung ohne Plastik greift am 03.07.2021. Mathias Martens vom "El Sombrero" setzt auf Holz, Papier, Bagasse und Trinkhalme aus Aluminiumröhrchen. Quelle: Ulf Dahl

Der Zulieferer komme sogar aus Kiel, sagt Inhaber Mathias Martens. „Wir sind ein vegan-vegetarisches Restaurant, da ist ein Verzicht als Plastikverpackungen nur konsequent“, erklärt er. Das sei ein wenig teurer als herkömmliches Plastik, bei der Lieferung werde allerdings kein Zuschlag berechnet. In die Cocktails kommen bei Martens nur Trinkhalme aus Glas oder Metall. Umsteigen muss er durch das Verbot nun also nicht.

Einwegbesteck verschwindet auch im Supermarkt

Das Verbot betrifft nicht nur Essensbestellungen. In Supermärkten können Verbraucher Plastikbesteck kaufen oder sich Salat in einer Kunststoffschale zusammenstellen. Einweggabeln und -messer gebe es bei ihm nicht, sagt Marten Freund, Geschäftsführer von Schlemmermarkt Freund in Kiel.

Den Krabbensalat oder den Gulasch beim Mittagstisch gebe es aber noch in einer Plastikschale, bislang sei sie vom Verbot ausgenommen. „Wir schauen aber, wie wir das nachhaltig gestalten können“, sagt Freund. Die Citti-Märkte hätten mit Blick auf das kommende Verbot bereits Ende 2020 mit dem Abverkauf der betroffenen Produkte angefangen, erklärt eine Sprecherin. Nachhaltige Alternativen seien schon im Sortiment und würden auch verstärkt nachgefragt.

Verbraucherschützer warnen vor Giftstoffen

Die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein gibt bei Produkten aus alternativen Stoffen wie Pappe, Zuckerrohr oder Palmenblättern jedoch zu bedenken, dass sie häufig gesundheitsgefährdende Stoffe enthielten. „Die Alternativen müssen sicher sein“, sagt Selvihan Benda von der Verbraucherzentrale.

Langfristig müsse auf eigene Mehrwegverpackungen oder ein Pfandsystem gesetzt werden. „Die Verbraucher wollen auch Verpackungsmüll sparen“, sagt Benda. Es kämen vermehrt Beschwerden, dass Restaurants oder Frischetheken mitgebrachte Behälter nicht akzeptierten. Für Freund wäre ein Pfandsystem denkbar. Die Frage sei aber: „Ist der Kunde bereit, das Pfand zu zahlen?“