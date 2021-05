Kiel

Bei der Verbrauchermarke entscheiden die Konsumenten mithilfe eines Online-Fragebogens, woher ihre Produkte kommen, welche Qualitätskriterien gelten und wie viel die Produzenten daran verdienen sollen. „Wir können leider nichts an der großen Agrarwirtschaft ändern, aber nichts tun ist für uns keine Option“, sagt Ina Walenda vom Ernährungsrat Kiel, der sich für eine regionale und bewusste Ernährung einsetzt. „Die Entscheidung für die Milch entscheidet auch über das Landschaftsbild in Schleswig-Holstein, darüber, ob es hier weiterhin Kühe und Milchbauern gibt.“

So sei durch den Anstoß von der Meierei Horst aus dem Kreis Steinburg die Zusammenarbeit mit der Verbraucher-Initiative entstanden. „Wichtige Fragen des Verbrauchers sind: Wo kommt die Milch her, wie wird sie produziert, wo geht das Geld hin und welches System unterstütze ich damit?“, sagt Nicolas Barthelmé von der Initiative „Du bist hier der Chef!“.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Seit dem vergangenen Sommer vertreibt sie bereits regionale Milch in einigen Teilen Mitteldeutschlands. In rund zweieinhalb Monaten will sie mit frischer Bio-Weidemilch aus Schleswig-Holstein auch in den hiesigen Supermärkten an den Start gehen. Der Ernährungsrat Kiel will die Initiative vor Ort unterstützen und bekannter machen.

Lesen Sie auch: Wie regional ist die Milch in Schleswig-Holsteins Supermärkten?

"Du bist hier der Chef!": Milch kostet den Kunden 1,45 Euro

Nachdem Verbraucher online über Produktionsbedingungen, Tierwohl und Preis bestimmen, sucht die Initiative Partner in der Region, um die Milch nach den Verbraucherwünschen produzieren zu lassen.

Zwei Höfe sind bereits beteiligt, darunter Janine und Elias Kubera, die in Lutzhorn im Kreis Pinneberg einen Hof betreiben und die Meierei Horst beliefern. „Die Höhe und die Stabilität des Milchpreises spielen für uns eine große Rolle“, sagt Janine Kubera.

Dessen können sie sich bei der Kooperation mit „Du bist hier der Chef!“ sicher sein: Die Milch der Verbrauchermarke kostet 1,45 Euro pro Liter – 58 Cent davon gehen an den Milchbauern. Das sind elf Cent mehr, als ein Landwirt am Verkauf von Biomilch verdient. Damit das für die Verbraucher auch transparent ist, steht der Verdienst der Bauern auf der Verpackung.

Neben Milch soll es bald auch Eier von „Du bist hier der Chef!“ in deutschen Supermärkten geben. Vorbild für die Initiative ist die französische Marke „C’est qui le patron?“ („Wer ist der Boss?“), die seit 2016 die sogenannte Verbrauchermilch vertreibt.