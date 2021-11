Neumünster

Das Hauptzollamt Kiel hat am Montagmorgen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Kiel in Neumünster Wohn- und Geschäftsgebäude einer Baufirma durchsucht. Der Verdacht: langjährige Schwarzarbeit und Steuerhinterziehung. Rund 60 Einsatzkräfte der Hauptzollämter Kiel und Bremen sowie der Kieler Steuerfahndung waren nach Angaben des Hauptzollamts im Einsatz. Sie nahmen einen 45-jährigen Beschuldigten aus Neumünster aufgrund eines Haftbefehls fest. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.

45-Jähriger in U-Haft, 29-Jähriger wieder auf freiem Fuß

Ein weiterer 29-jähriger Verdächtiger wurde vorläufig festgenommen, befindet sich mittlerweile aber wieder auf freiem Fuß. Nach Angaben der Behörden gehört auch eine 31-jährige Frau zu den Beschuldigten.

Trio soll der Staatskasse 4,6 Millionen Euro vorenthalten haben

Alle stehen im Verdacht, seit 2016 gezahlte Löhne an Beschäftigte verschwiegen oder nicht richtig gemeldet zu haben. Die Summe an nicht gezahlten Sozialversicherungsbeiträgen und hinterzogenen Steuern beziffern die Ermittler nach jetzigem Stand auf 4,6 Millionen Euro. Sie vermuten, dass das Trio dazu mehrere Scheinfirmen nutzte.

Bei den Durchsuchungen stellten die Behörden einen Mercedes E-Klasse, Bargeld in Höhe von 11 100 Euro und eine Forderungspfändung von über 119 000 Euro sicher. Außerdem fanden sie in einer der durchsuchten Wohnungen eine Schreckschusspistole und einen Schlagring. Auch das Mobiltelefon des 45-jährigen Tatverdächtigen wurde beschlagnahmt. Laut Hauptzollamt hatte er es beim Eintreffen der Einsatzkräfte aus dem Fenster geworfen.

Wie lange die Auswertung von sichergestellten Computern, Mobiltelefonen und Geschäftsunterlagen dauere, sei jetzt noch nicht absehbar, sagte ein Sprecher.