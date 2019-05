Bei Rendsburg sind am frühen Mittwochmorgen ein Lkw und ein Zug an einem Bahnübergang zusammengestoßen. Im vergangenen Jahr gab es in Schleswig-Holstein fünf Unfälle an Bahnübergängen, bundesweit 144. In den meisten Fällen war ein Fehler von Straßenverkehrsteilnehmern Unfallursache.