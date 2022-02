Kiel

Die Bushaltestellen am Kieler Hauptbahnhof sind an diesem Dienstagmorgen um 7 Uhr so gut wie leer. Nicht alle Fahrgäste waren allerdings auf den von der Gewerkschaft Verdi angekündigten Warnstreik der Busfahrerinnen und Busfahrer in den kreisfreien Städten eingestellt. 

„Ich wusste leider nichts vom Streik. Ich kenne das aber schon von der Bahn“, sagt Bilgesu Sahin. Die 27-jährige Ärztin kommt aus Eutin und fährt jeden Tag vom Bahnhof zu ihrem Job im Kieler Uniklinikum. Schlechte Laune hat sie wegen der morgendlichen Überraschung aber nicht. Sie könne zum Krankenhaus auch laufen. „Zum Glück ist das Wetter ja nicht so schlecht heute.“

Nicht für alle ist Laufen eine Alternative

So viel Glück hat Alexander Treichel leider nicht. Er habe zwar Verständnis dafür, dass die Busfahrer für mehr Lohn streiken. „Aber ich komme aus Raisdorf und muss zur Arbeit nach Mettenhof. Mein Auto ist gerade kaputt und ich bin auf den Bus angewiesen“, sagt der 18-Jährige. Laufen sei zu weit. Er versucht, seinen Chef telefonisch zu erreichen. „Vielleicht kann mich jemand abholen.“

Eine Frau steht stoisch am Bussteig A und wartet auf ihren gewohnten Bus, obwohl direkt über ihr auf der Anzeigetafel eine Information über den Streik läuft. Sie verstehe kaum Deutsch, erklärt sie. „Kein Bus heute?“ Dann müsse sie eben zu Fuß gehen. Auf der anderen Straßenseite stehen einige Menschen an der Haltestelle. „Ich bin nicht auf die KVG angewiesen, sondern fahre mit einer Linie der Autokraft. Die fahren zum Glück“, sagt Marina Otto und eilt zur 780 in Richtung Flintbek.

Während die Autokraft und die Verkehrsbetriebe Kreis Plön nicht vom eintägigen Ausstand betroffen sind, bleiben neben den Fahrzeugen der Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG) auch die meisten Busse in Neumünster, Flensburg und Lübeck im Depot. Insgesamt 1600 Beschäftigte aus dem öffentlichen Nahverkehr waren zum Streik aufgerufen. Die Resonanz sei gut, heißt es von Verdi.

Nächste Verhandlungsrunde am 21. Februar

Die Gewerkschaft will eine Erhöhung der Löhne um 1,50 Euro pro Stunde ab dem 1. Januar 2022 erreichen bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber bieten eine Corona-Sonderprämie von 600 Euro netto an und eine Erhöhung der Entgelte um 1,5 Prozent ab 2023. Vergangenen Donnerstag hatte es keine Einigung gegeben, am 21. Februar geht es in die nächste Runde.

Zur Galerie Nach Streikaufruf von Verdi: Am Dienstagmorgen ging an den Kieler Haltestellen nichts mehr.

Am KVG-Betriebshof an der Diedrichstraße steht ein halbes Dutzend Busfahrer als Streikposten. „Wir sind seit 3 Uhr hier und ziehen bis 20 Uhr durch“, so Verdi-Bezirksgeschäftsführer Manuel Gellenthin. „Die Kollegen konnten in der Coronazeit kein Homeoffice machen.“ Das müsse entsprechend honoriert werden.

Busfahrer wünschen sich mehr Wertschätzung

„Wir haben in der Pandemie den Kopf hingehalten und saßen jeden Tag am Steuer trotz Ansteckungsgefahr. Dafür erwarten wir Wertschätzung“, sagt Mesut Dere, Sprecher der KVG-Vertrauensleute. Er und seine Kollegen hätten eine enorme Verantwortung zu tragen, wenn sie voll besetzte Busse zu Stoßzeiten sicher durch Kiel fahren. Der 45-Jährige macht den Job seit mehr als 24 Jahren. „Die Pausen zwischen den Fahrten werden kürzer. Der Stressfaktor ist größer geworden.“

Eine große Demonstration der Beschäftigten gibt es aus Pandemiegründen nicht. Auch vor dem Betriebshof der Stadtwerke Neumünster steht daher nur eine Streikwache. Die meisten Busfahrerinnen und -fahrer kommen kurz vorbei, tragen sich in die Liste ein und fahren wieder.

„Überflüssig“ nennt Wilfried Kley, Geschäftsführer des Kommunalen Arbeitgeberverbands Schleswig-Holstein, den Streik in so einer frühen Phase der Verhandlungen. „Nicht die Arbeitgeber leiden darunter, sondern die Fahrgäste.“ Die Beschäftigten müssten verstehen, dass es keinen überdurchschnittlichen Zuschlag beim Lohn geben könne. „Das ist angesichts der Belastung der Unternehmen durch die Corona-Pandemie nicht vertretbar.“

Ab Mittwochfrüh fahren die Busse wieder wie gewohnt.