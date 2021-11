Kostenlos bis 18:54 Uhr Verdi macht weiter Druck: Warnstreiks an Unikliniken in Kiel und Lübeck am Dienstag

Im Tarifkonflikt will Verdi vor der nächsten Verhandlungsrunde den Druck erhöhen. Die Dienstleistungsgewerkschaft ruft die Beschäftigten der Universitätsmedizin in Kiel und Lübeck erneut zu einem eintägigen Warnstreik an diesem Dienstag auf.