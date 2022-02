Kiel

Erschreckende Taten, große Medienaufmerksamkeit, viel Erfahrung auf der Richterbank und eine Premiere: Wenn am 23. Februar der Prozess gegen den mutmaßlichen Dreifachmörder Hartmut F. eröffnet wird, sind bundesweit die Augen auf Kiel gerichtet.

Drei Menschen, seine getrennt lebende Ehefrau und einen Kite-Lehrer in Dänischenhagen sowie einen 52-jährigen Bekannten in Kiel, soll Hartmut F. am 19. Mai 2021 heimtückisch erschossen haben. Laut Staatsanwaltschaft verfolgte Hartmut F. seine Ehefrau zum Haus des Kite-Lehrers in Dänischenhagen und erschoss beide mit annähernd 50 Schuss aus einer Uzi-Maschinenpistole. Das Opfer aus Kiel soll er danach mit einer Pistole ermordet haben.

Elf Verhandlungstage hat die 8. große Strafkammer des Landgerichts Kiel für das Verfahren angesetzt. 30 Zeugen, Experten der Gerichtsmedizin und ein Sachverständiger sollen gehört werden. Die Urteilsverkündung ist für den 30. März vorgesehen.

Hartmut F. hat zwei namhafte Rechtsanwälte an seiner Seite

Hartmut F. hat mit seiner Verteidigung namhafte Rechtsanwälte betraut: Strafverteidigerin Lena Alpay-Esch aus Lübeck und Abdou Gabbar, Fachanwalt für Strafrecht aus Köln. Alpay-Esch sitzt der schleswig-holsteinischen Strafverteidigervereinigung vor. Gabbar ist seit Jahren bundesweit als Strafrechtler aktiv. Zuletzt verteidigte er unter anderem in Köln einen 35-Jährigen, der angeklagt worden war, weil er seine Geliebte erschossen haben soll. Der Kölner Anwalt ist aber auch im Kunststrafrecht aktiv, beschäftigt sich mit gestohlenen Kunstwerken und Kunstbetrug.

Richter Jörg Brommann hat seit 1999 Vorsitz der 8. Strafkammer in Kiel

Die insgesamt sieben Nebenkläger werden von Anwälten aus Kiel und Hamburg vertreten. Der Kieler Rechtsanwalt Urs-Erdmann Pause vertritt im Prozess die Angehörigen des 52-jährigen männlichen Opfers aus Dänischenhagen. Sein Kanzleikollege Jan Kürschner sitzt für die Angehörigen des 52-jährigen Elektrikers aus Kiel im Gerichtssaal. Die Familie der getöteten Ehefrau von Hartmut F. wird vom Hamburger Anwalt Thomas Ehling vertreten.

Die Leitung des Verfahrens in Kiel übernimmt ein sehr erfahrener Mann. Richter Jörg Brommann hat seit 1999 den Vorsitz der Strafkammer inne, war früher auch Pressesprecher des Kieler Landgerichts. Im vergangenen Jahr führte Brommann durch einen anderen Prozess, der bundesweite Aufmerksamkeit auf sich zog. Ein 41-Jähriger aus Rendsburg war am Kieler Landgericht wegen Mordes an zwei Prostituierten angeklagt gewesen. Das Urteil: lebenslange Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung. Brommann und seine Kollegen hatten die besondere Schwere der Schuld des Rendsburgers festgestellt. Ein Schuldspruch, den auch Hartmut F. erwarten könnte.

Zusätzlicher Schöffe bei Verhandlung gegen Hartmut F.

In die Bewertung des Gerichts wird auch in diesem Verfahren die Beurteilung des Angeklagten durch einen psychiatrischen Sachverständigen einfließen. Im Prozess gegen Hartmut F. übernimmt Dr. Thomas Bachmann, Facharzt für Psychiatrie, aus Lübeck diese Rolle, der bereits viele Prozesse als Sachverständiger am Kieler Landgericht begleitet hat.

Neben dem Vorsitzenden Brommann nehmen die Richter Alf Jöhnk und Dr. Lisa Lindorf als Beisitzer Platz. Seit 2017 bildet das Trio die 8. große Strafkammer. Ergänzt wird eine Hauptverhandlung der Kammer üblicherweise durch zwei Schöffen. Nach Angaben des Landgerichts hat der Vorsitzende Richter für den Dänischenhagen-Prozess aber die Zuziehung eines Ergänzungsschöffen angeordnet. Dieser soll an der Hauptverhandlung teilnehmen, aber nur an Entscheidungen mitwirken, wenn ein anderer Schöffe ausfällt.

Premiere für neuen Sitzungssaal des Landgerichts Kiel

Eine bestimmte Auswahl von Schöffen für ein besonderes Verfahren ist gesetzlich nicht zulässig. „Vor Beginn eines Jahres wird festgelegt, welche Schöffen an Verhandlungen teilnehmen, die an bestimmten Tagen beginnen“, erklärt Markus Richter, Sprecher des Kieler Landgerichts.

Trotz der Erfahrung auf der Richterbank wird das Verfahren auch für die Kammer zu einer Premiere. Grund ist der Sitzungssaal im Niemannsweg, nur einen Steinwurf von der Kieler Förde entfernt. Die dort ursprünglich für ein anderes Großverfahren errichtete Leichtbauhalle wird am 23. Februar erstmals zum Schauplatz eines Gerichtsprozesses.

23 Plätze fasst der Zuschauerraum beim Prozess gegen Hartmut F. in Kiel

Das Landgericht will mit dem Umzug in den Niemannsweg dem breiten Interesse der Öffentlichkeit am Verfahren gegen Hartmut F. Rechnung tragen, erhofft sich an diesem Standort mehr Kapazitäten für Medienvertreter und Zuschauer als im Schwurgerichtssaal im Kieler Landgericht. Die Zuschauer sollen hinter einer Glasscheibe in einem abgetrennten Raum Platz finden. Die mit großzügigem Abstand aufgestellten Stühle lassen dort 23 Prozessbeobachter zu. Die meisten der elf Verhandlungstage sollen um 9 Uhr beginnen. Zutritt wird etwa eine halbe Stunde vor Verhandlungsbeginn gewährt. Für den Einlass gelten die 2G-plus-Regeln, im Zuschauerraum herrscht Maskenpflicht.

Das Konstrukt der Leichtbauhalle mit Zeltdach hat eine hessische Spezialfirma in knapp drei Wochen fertiggestellt. Mehrere Großverfahren sollen hier geführt werden. Das Land zahlt für den Bau pro Monat 86 000 Euro. Die Halle ist von einem 2,50 Meter hohen Zaun mit etwa 60 Zentimeter hohen Nato-Stacheldrahtrollen und Videokameras gesichert.

Für Sicherheit ist auch im Inneren gesorgt. Der Bau fasst insgesamt sechs Zellen in Form von Containern. In einer von ihnen wird Hartmut F. während der Verhandlungspausen untergebracht sein. Vor und nach den Verhandlungstagen sitzt der 48-Jährige in einer schleswig-holsteinischen Justizvollzugsanstalt. Aus welcher JVA er in Richtung Kieler Niemannsweg transportiert wird, gibt das Landgericht nicht bekannt.

Vor seiner Verlegung in die JVA Waldeck in Mecklenburg-Vorpommern im Herbst vergangenen Jahres saß Hartmut F. in der JVA Lübeck in Untersuchungshaft. Warum dort? Der 48-Jährige hatte jahrelang sowohl in der Kieler JVA als auch in der Anstalt in Neumünster als Zahnarzt gearbeitet. Ob er in den Justizvollzug als Häftling zurückkehrt, wird der Prozessverlauf zeigen. Eines ist gewiss: Auf die Entscheidung des Kieler Gerichts blickt eine breite Öffentlichkeit.