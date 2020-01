Das sind die Shoppingsonntage 2020 in Schleswig-Holstein

Sonntagsshopping in Kiel 2020

Die Stadtverwaltung Kiel hat die vier verkaufsoffenen Sonntage 2020 terminiert. Die Läden in der Innenstadt, in Hassee/Russee, an der Holtenauer Straße und in der Wik dürfen an folgenden Sonntagen jeweils von 13 bis 18 Uhr öffnen:

1. März 2020: Kieler Umschlag

26. April 2020: Kiel blüht auf

blüht auf 4. Oktober 2020: Bauern- und Regionalmarkt

8. November 2020: Skandinavien-Tage

Zusätzlich dürfen die Geschäfte in Kiel-Wellingdorf beim Stadtteilfest am 23. August 2020 von 12 bis 18 Uhr öffnen.

Verkaufsoffene Sonntage in Neumünster 2020

Auch in Neumünster kann an vier Sonntagen von 12 bis 17 Uhr im Jahr 2020 geshoppt werden. Das sind die Termine:

16. Februar 2020: VR Classics & Stoffköste

3. Mai 2020: Schlemmerköste Frühjahr & Frühlingsmarkt

27. September 2020: Entenrennen & Oldtimer-Treffen

& Oldtimer-Treffen 25. Oktober 2020: Holstein International, Schlemmerköste Herbst & Jazz-Herbst

Verkaufsoffene Sonntage 2020 in Rendsburg

Rendsburg bietet 2020 natürlich auch wieder Sonntagsshopping an. Geöffnet sind die Läden von jeweils 12 bis 17 Uhr an folgenden Tagen:

5. Januar 2020: Zum Ende des Wintermarkts

17. Mai 2020: RD macht mobil

23. August 2020: Rendsburger Herbst

25. Oktober 2020: Rendsburg ist Kult

Bad Segeberg : Verkaufsoffene Sonntage 2020

In Bad Segeberg sind verkaufsoffene Sonntage jeweils von 12 bis 17 Uhr an folgenden Tagen geplant:

26. Januar 2020: Wintervergnügen in der Innenstadt und bei Möbel Kraft

Kraft 3. Mai 2020: Preisgestöber in der Innenstadt

11. Oktober 2020: Kartoffelfest in der Innenstadt und bei Möbel Kraft

Kraft 8. November 2020: Verkaufsoffener Sonntag in der Innenstadt und bei Möbel Kraft

Möbel Kraft hat zudem am 1. März 2020 für die Immobilientage von 12 bis 17 Uhr geöffnet.

Verkaufsoffene Sonntage in Eckernförde 2020

Weit mehr verkaufsoffene Sonntage bieten die Orte an, die von der Bäderverordnung profitieren. Etwa Eckernförde. Die Geschäfte in der Innenstadt sind jeweils von 11 bis 17 Uhr geöffnet, vorbehaltlich weniger Ausnahmen.

Verkaufsoffen sind:

1. und 5. Januar 2020

1.*, 15., 22., 29. März 2020

5., 12.**, 13., 19., 26. April 2020

1.***, 3., 10., 17., 21., 24., 31. Mai 2020

1., 7., 14., 21., 28. Juni 2020

5., 12., 19., 26. Juli 2020

2., 9., 16., 23., 30. August 2020

6., 13., 20., 27. September 2020

3., 4., 11., 18., 25., 31. Oktober 2020

1.* November 2020

20., 26., 27. Dezember 2020

Sonntags-Shopping in Eckernförde Anmerkungen: * Vorbehaltlich Verordnungserlass der Stadt Eckernförde, geänderte Öffnungszeiten: 12 bis 17 Uhr. ** Am Ostersonntag dürfen Verkaufsstellen nur in der Zeit von 14 -18.30 Uhr geöffnet sein. *** Am 1. Mai ist der Verkauf nur dann erlaubt, wenn der Verkaufsstelleninhaber unter Freistellung aller Mitarbeiter den Verkauf persönlich durchführt

Plön hat 2020 auch viele verkaufsoffene Sonntage

Auch in Plön können vom 15. März bis 31. Oktober die Geschäfte sonntags zwischen 11 und 19 Uhr für sechs Stunden öffnen. Vorausgesetzt, sie verkaufen Waren des täglichen Gebrauchs, insbesondere für den touristischen Bedarf. Möbelhäuser, Baumärkte, Autohäuser und Elektro-Fachmärkte müssen geschlossen bleiben. Geregelt ist dies über die Bäderregelung, die für 95 Orte in Schleswig-Holstein gilt.

