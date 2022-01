Kiel

Durch Corona fiel so mancher verkaufsoffene Sonntag in Schleswig-Holstein aus. Doch 2022 soll es wieder welche geben. Wo in Kiel und der Region die Geschäfte an einem Sonntag geöffnet haben, erfahren Sie in unserer Übersicht.

Hinweis: Sofern die Läden nicht dem täglichen Bedarf dienen und die Corona-Regeln sich in Schleswig-Holstein nicht ändern, gilt die 2G-Regelung im Einzelhandel. Somit dürfen nur Geimpfte und Genesene ein Geschäft betreten.

Verkaufsoffene Sonntage Kiel: Übersicht für 2022

Von Kieler Umschlag bis Skandinavien-Tage: An vier Sonntagen dürfen 2022 in Kiel wieder sonntags die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr öffnen.

27. Februar 2022: Kieler Umschlag

Kieler Umschlag 8. Mai 2022: Kiel blüht auf

Kiel blüht auf 2. Oktober 2022: Bauern- und Regionalmarkt

Bauern- und Regionalmarkt 6. November 2022: Skandinavien-Tage

Die Freigabe ist auf vier Bezirke beschränkt: Innenstadt vom Hauptbahnhof bis zum Lorentzendamm, Südfriedhof/Hassee mit Citti-Park, Ikea, Möbel Höffner und Toom, Holtenauer Straße von Dreiecksplatz bis Esmarchstraße sowie die Wik mit dem Einkaufszentrum Famila.

Lesen Sie auch Kühlschrank leer? Hier können Sie grundsätzlich an Sonn- und Feiertagen in Kiel einkaufen

Außerdem dürfen am 21. August 2022 die Geschäfte in Wellingdorf (Stadtteilfest) von 12 bis 17 Uhr öffnen.

Verkaufsoffene Sonntage im Kreis Segeberg: Die Termine

Die Corona-Epidemie gefährdet den Terminplan für fünf verkaufsoffenen Sonntage 2022 in Bad Segeberg. Die Stadt hat fünf Termine für Möbel- und andere Händler festgelegt . Ob die Kunden etwa am 30. Januar bummeln gehen können, hängt noch von der großen Politik ab. Eine Alternative ließe sich im September finden, heißt es vonseiten der Stadt.

30. Januar 2022: Bad Segeberger Einzelhandel und Möbel Kraft

Bad Segeberger Einzelhandel und Möbel Kraft 27. Februar 2022: Möbel Kraft

Möbel Kraft 8. Mai 2022: Bad Segeberger Einzelhandel

Bad Segeberger Einzelhandel 9. Oktober 2022: „Herbstmarkt“ für den Bad Segeberger Einzelhandel und Möbel Kraft

„Herbstmarkt“ für den Bad Segeberger Einzelhandel und Möbel Kraft 6. November 2022: „Themenmarkt“ für den Bad Segeberger Einzelhandel und Möbel Kraft

Verkaufsoffene Sonntage im Kreis Plön: Ein Überblick für 2022

In Preetz sind für das Jahr 2022 vier verkaufsoffene Sonntage geplant:

3. April 2022: Fischabtrieb mit verkaufsoffenem Sonntag

Fischabtrieb mit verkaufsoffenem Sonntag 8. Mai 2022: Pflanzenmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag

Pflanzenmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag 7. August 2022: Oldtimer-Treffen mit verkaufsoffenem Sonntag

Oldtimer-Treffen mit verkaufsoffenem Sonntag 4. September 2022: Kunsthandwerkermarkt mit verkaufsoffenem Sonntag

In Plön hat der Stadtmarketing-Verein noch keine Entscheidung getroffen, ob es 2022 verkaufsoffene Sonntage geben wird. Sobald uns genauere Information vorliegen, ergänzen wir den Artikel. 

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Während in Preetz nur vier verkaufsoffene Sonntage möglich sind, kann über die Bäderregelung (siehe Ende des Artikel) von Mönkeberg über Laboe bis Hohwacht an weitaus mehr Sonntagen eingekauft werden.

Verkaufsoffene Sonntage im Kreis Rendsburg-Eckernförde im Jahr 2022

Auch die Kreisstadt Rendsburg will mit vier verkaufsoffenen Sonntagen im Jahr 2022 Besucherinnen und Besucher in die City locken. Die Geschäfte öffnen dazu immer von 12 bis 17 Uhr. Los geht es schon im Januar.

9. Januar 2022 : Eisvergnügen

: Eisvergnügen 15. Mai 2022: RD macht mobil

RD macht mobil 28. August 2022: RD Herbst

RD Herbst 30. Oktober 2022: RD ist Kult

In Bordesholm wird es traditionell am Sonntag vor dem Volkstrauertag, in diesem Jahr handelt es sich um den 6. November, einen verkaufsoffenen Sonntag geben. Ein weiterer Aktionstag sei zwischen Ostern und den Sommerferien geplant – der Termin steht aber noch nicht fest.

In Eckernförde, Strande, Damp und weiteren Orten im Kreis Rendsburg-Eckernförde kann an weitaus mehr Sonntagen im Jahr gebummelt werden. Möglich macht dies die Bäderregelung (siehe unten).

Verkaufsoffene Sonntage in Neumünster: Termine für 2022

Auf Vorschlag des Citymanagements hat die Ratsversammlung von Neumünster vier offene Sonntage in diesem Jahr genehmigt. Zuvor hatte es Gespräche zur Abstimmung mit den Kirchen und der Gewerkschaft Verdi gegeben – unter Moderation der Stadtpräsidentin. Die Geschäfte dürfen jeweils von 12 bis 17 Uhr öffnen.

20. Februar 2022: Stoffköste und Internationales Reitturnier VR-Classics

Stoffköste und Internationales Reitturnier VR-Classics 27. März 2022: Schlemmerköste

Schlemmerköste 25. September 2022: Schwanenrennen von Round Table Neumünster und Stoffköste

Schwanenrennen von Round Table Neumünster und Stoffköste 23. Oktober 2022: Schlemmerköste mit Laternenumzug

Einkaufen an Sonn- und Feiertagen in SH: Durch Bäderregelung in 95 Orten möglich

Shoppen und bummeln an Sonn- und Feiertagen ist in 95 touristischen Orten in Schleswig-Holstein durch die Bäderregelung möglich. Schließlich orientiert sich ein Urlaubstag nicht daran, ob gerade ein Sonntag oder Montag ist.

Die Bäderregelung greift in der Zeit vom 17. Dezember bis 8. Januar und vom 15. März bis 31. Oktober. Ladenbesitzer dürfen in den Zeiträumen ihre Geschäfte zwischen 11 und 19 Uhr für sechs Stunden öffnen. Vorausgesetzt, sie verkaufen Waren des täglichen Gebrauchs, insbesondere für den touristischen Bedarf. Möbelhäuser, Baumärkte, Autohäuser und Elektro-Fachmärkte müssen geschlossen bleiben.

Auch wenn es einem Inhaber über die Bäderregelung erlaubt ist, sein Geschäft zu öffnen, kann er aber immer noch selbst entscheiden, ob er sein Geschäft an den Tagen auch wirklich aufmacht.