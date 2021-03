Kiel

Um kurz vor acht Uhr steht am Sonnabend vor dem Kieler Aldimarkt in der Droysenstraße schon eine Schlange von etwa 30 Menschen. Sie sind gekommen, um einen Corona-Schnelltests für zu Hause zu kaufen. Keiner bummelt erst mal durch das Geschäft, als der Laden um acht Uhr öffnet. Alle streben direkt zur Kasse.

Die Schwesterunternehmen Aldi Nord und Süd sind die ersten im Einzelhandel, die die Laientests verkaufen. Für 24,99 Euro gibt es eine Packung mit fünf Aesku-Rapid-Tests. Obwohl die Abgabemenge auf eine Packung pro Kunde begrenzt ist, muss die Kassiererin schon nach fünf Minuten verkünden: "Es tut mir leid, ich habe keine mehr."

Nur sechs Packungen waren im Markt vorrätig

Einer der wenigen Kunden, die eine Packung ergattern konnten, ist Volker Greiner. "Ich habe die letzten Tests bekommen, dabei war ich erst der Sechste in der Schlange", sagt der 60-Jährige. "Ich finde es ein Ding, dass jeder Markt anscheinend nur so wenige hatte." Denn es ist schon das zweite Mal an diesem Morgen, dass er sein Glück versucht. "Wir waren schon um sieben Uhr bei Aldi an der alten Weide. Da war nach fünf Minuten auch alles weg."

Den Test wollen er und seine Frau gleich ausprobieren. "Ich möchte gerne Gewissheit haben, ob ich das Virus vielleicht habe, bevor ich zu meiner Mutter zu Besuch fahre", sagt er.

Viele Kunden gingen leer aus

Esmeralda Reimers und ihre Tochter Tabita sind enttäuscht, dass sie mit leeren Händen wieder abziehen müssen, obwohl nur etwa 15 Leute vor ihnen in der Schlange bei Aldi standen. "Wir sind extra so früh hier herkommen", sagt die 9-Jährige. "Mir tut die Kassiererin ein bisschen leid, die wird jetzt bestimmt viel Unmut abkriegen, wenn viele Kunden keine Tests mehr bekommen", sagt ihre Mutter. "Danach fragt doch bestimmt jetzt jeder Zweite."

Um das zu vermeiden, hängen die Verkäufer gegen viertel nach acht ein Plakat an der Tür auf: "Leider ist der Artikel Corona-Selbsttest aktuell nicht mehr erhältlich. Weitere Artikel sind bereits unterwegs." Auch in anderen Kieler Filialen steht der Hinweis schon früh am Morgen am Eingang. Aldi Nord hatte bereits vorab um Verständnis geworben, sollten die Schnelltests aufgrund der hohen Nachfrage möglicherweise schon am ersten Aktionstag vergriffen sein.

Jana Schumann hatte das Schild beim Betreten des Marktes gar nicht gesehen. "Ich war eh schon wach und dachte, ich probiere mal mein Glück", sagt die 31-Jährige. "Ich hätte aber nicht gedacht, dass die Tests schon um 20 nach acht ausverkauft sind, sondern vielleicht mittags." Sie finde es schade, dass nur so wenige Packungen vorrätig waren, nachdem der Verkaufsstart so groß angekündigt war. Sie hätte den Laientest vor Verwandtenbesuchen praktisch gefunden. Aber sie sei ohnehin ein bisschen skeptisch, wie aussagekräftig sie seien. "Da werden sicher auch viele falsch negativ ausfallen, weil die Leute das nicht richtig machen."

Wie sicher sind die Tests für zu Hause?

Das Robert-Koch-Institut schreibt in einer Stellungnahme zu den Tests für zu Hause: "Dadurch, dass Anwender die Probennahme und Testung selbstständig durchführen, kann die korrekte Durchführung insbesondere der Probennahme und der für eine möglichst zuverlässige Aussagekraft richtige Untersuchungszeitpunkt nicht sichergestellt werden." Dadurch sei die Aussagekraft limitiert.

Laut Thomas Friedrich von schleswig-holsteinischen Apothekerverband ist die Entnahme der Proben weniger das Problem. "Bei den Popeltests müssen sie das Teststäbchen nur 1,5 bis 2 Zentimeter in die Nase einführen." Schwieriger sei dagegen der richtige Umgang mit Abstrichtupfer und Pufferlösung. "Das muss im Beipackzettel schon für einen Laien verständlich erklärt werden. Manche Hersteller haben Videos dafür online gestellt. Das finde ich gut."

Die Selbstests sind aus seiner Sicht nur für die eigenverantwortliche Nutzung brauchbar, um zum Beispiel vor dem Kaffeebesuch bei den Großeltern die Sicherheit zu erhöhen. Wo immer es darum gehe, dass ein Testat für einen Zugang zu einer Einrichtung vorgewiesen werden müsse, sei das keine Option, da müsse das Ergebnis besser durch einen Profi beglaubigt werden.

Was passiert, wenn ich mich selbst positiv teste?

"Wichtig ist, dass ein solches Testergebnis immer nur eine Momentaufnahme ist, diese Tests also keine absolute Sicherheit bieten", betont ein Sprecher des Landesgesundheitsministeriums. Trotz eines negativen Ergebnisses beim Selbsttest sollten Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln eingehalten werden.

"Im Falle eines positiven Ergebnisses soll zur Bestätigung unbedingt ein PCR-Test folgen." Bis dieser ausgewertet ist, sollen sich Betroffene zu Hause isolieren und keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzen.

Sieben Selbsttest zugelassen: Ab Dienstag sollen sie auch in Drogerien erhältlich sein

Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte hat inzwischen sieben Tests verschiedener Marken eine Sonderzulassung zur Eigenanwendung durch Laien erteilt. Auch das Lübecker Unternehmen Dräger will bald einen auf den Markt bringen.

Supermarktketten wie Lidl, Rewe oder Edeka wollen bald Laientests im Sortiment haben. Die Drogerien Rossmann und dm wollen mit dem Verkauf am Dienstag beginnen. Auch in Apotheken sollen sie früher oder später erhältlich sein.

Zwar haben Apotheken teilweise die für Laien zugelassenen Tests bereits vorrätig, weil sich einige nicht von der Profiversion unterscheiden, sagt Friedrich. "Aber sie haben sie nur in Großverpackungen à 20 oder 40 Stück auf Lager. Die können sie nicht einzeln an Kunden verkaufen, weil etwa die Pufferlösung in großen Flaschen dazu gehört." Zudem seien die Beipackzettel nicht für Laien formuliert.