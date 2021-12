Verkaufsverbot von Feuerwerk: Was Krankenhäuser in SH davon halten

Kiel

Silvester ohne Böller: Wie schon 2020 ist auch dieses Jahr der Verkauf von Feuerwerkskörpern in Deutschland verboten. Die Branche ist entsetzt, das Werk des Feuerwerkherstellers Weco in Freiberg wird geschlossen, am Standort Kiel bangen die 40 Angestellten um ihre Jobs. Aber wie blicken die Krankenhäuser in Schleswig-Holstein auf die Regelung? Immerhin soll das Verbot ja dazu führen, dass die Notaufnahmen in der aktuellen Corona-Lage entlastet werden.

UKSH: 2019 kamen 19 Menschen durch Feuerwerksverletzungen in Notaufnahme

„Wir haben es schon immer begrüßt, wenn keine Feuerwerkskörper abgebrannt werden“, sagt Oliver Grieve, Sprecher des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH). „Neben der Impfung ist auch die Entlastung des Personals ein ganz wichtiger Faktor zur Bekämpfung der Pandemie“, so Grieve. Jede vermiedene Verletzung helfe dabei.

Was Feuerwerk anrichten kann, zeigt ein Blick in die Vor-Corona-Zeit. Zwischen dem 27. Dezember 2019 und dem 2. Januar 2020 kamen in die Notaufnahmen des UKSH 19 Menschen mit zum Teil schweren Brand-, Explosions- und Nervenverletzungen durch Silvesterfeuerwerke.

UKSH in Kiel: Notaufnahme an Silvester regelmäßig voller

Des Weiteren mussten drei Patienten nach Lübeck verlegt werden. Diese Verlegung erfolgte mit dem bodengebundenen Rettungsdienst, weil ein Anflug durch den Rettungshubschrauber „Christoph 42“ trotz guter Nachtsichtverhältnisse nicht möglich war. Der Grund: Die starke Feinstaubbelastung und Nebelbildung durch die Feuerwerkskörper.

Die Erfahrungen des UKSH aus den Jahren vor Corona zeigen: An Silvester ist die Notaufnahme voller – in der Regel werden rund 20 Prozent mehr Patienten als im Jahresdurchschnitt aufgenommen. 2020 waren es dagegen deutlich weniger. Grieve weist darauf hin, dass diese Zahl aber nicht wirklich aussagekräftig sei: Schwankungen, gerade auf nur ein Jahr bezogen, könnten auch durch andere Faktoren verursacht werden.

FEK und Städtisches Krankenhaus Kiel begrüßen Entlastung des Personals

Auch am Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster wird das Verkaufsverbot grundsätzlich positiv gesehen. „Durch das Verbot sind die dadurch bedingten Verletzungen natürlich deutlich weniger, somit führt dieses Verbot zu einer doch deutlichen Entlastung“, sagt Holger Brammer, Chefarzt der Zentralen Notaufnahme.

Von einer Entlastung des pflegerischen und medizinischen Personals spricht auch Birgitt Schütze-Merkel vom Städtischen Krankenhaus Kiel. „Tatsächlich gab es vor dem Böllerverbot an Silvester und Neujahr 2020/21 ein signifikantes Aufkommen an Patienten und Patientinnen infolge von Verletzungen durch Feuerwerkskörper.“ Zum Jahreswechsel 2019/20 kamen demnach fünf Personen durch Feuerwerkskörper verletzte Personen ins Städtische Krankenhaus, die zum Teil stationär aufgenommen werden mussten.

Silvester: Industrie sieht kein Argument für Verkaufsverbot

Die Imlandkliniken in Rendsburg und Eckernförde können aufgrund einer Systemumstellung im Jahr 2020 keinen Vergleich zu den Vorjahren ziehen. „Wie die Silvesternacht letztes Jahr ohne Böllerverbot ausgesehen hätte, ist deswegen schwer zu beantworten“, sagt Sprecherin Barbara Ermes. „Wir sind gleichwohl froh, dass es keine Verletzten durch Feuerwerkskörper gab.“

Für den Verband der pyrotechnischen Industrie (VPI) ist die Auslastung der Krankenhäuser derweil kein Argument für das Verkaufsverbot: Für Probleme sorgen dem Verband zufolge illegale Feuerwerkskörper und zu viel Alkohol, nicht aber legales Silvesterfeuerwerk.

Raketen und Böller werden seit Mittwoch in Dänemark verkauft

Ein Weco-Sprecher weist darauf hin, dass sich durch das Verbot viele Menschen illegale Feuerwerkskörper jetzt im Ausland oder auf dem Schwarzmarkt kaufen würden. Im Nachbarland Dänemark werden seit dem 15. Dezember Böller und Raketen verkauft. Die Bundespolizei Flensburg behält sich vor, Reisende an der Grenze stichprobenartig auf unerlaubte Pyrotechnik zu kontrollieren.