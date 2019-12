Zu viele Unfälle: Buchholz fordert Verkehrslenkung auf A7

In der Debatte um die Sicherheit auf der dreispurigen A7 zwischen Hamburg und Bordesholm schließt Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) Konsequenzen nicht aus. „Alles, was die Sicherheit bei Witterungslagen und anderen Gefahren erhöht, wäre zu befürworten“, sagte der Minister am Dienstag.