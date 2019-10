Die Straßenmeistereien in Schleswig-Holstein sind nach Ansicht von Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) für den Winter gerüstet. "Wir haben gut 30 000 Tonnen Streumittel im ganzen Land eingelagert. Wir sind also gut vorbereitet, um in die Wintersaison zu gehen", sagte der Minister.